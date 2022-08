Ohladite jelo prije nego što ga stavite u hladnjak i uštedite

Hladnjak je jedno od najvećih trošila u kućanstvu, a on prosječno troši do 120 W po danu. No lošim rukovanjem ta brojka može se i povećati.

Recimo, uštedjeti možete tako da potpuno ohladite jelo koje želite staviti u hladnjak prije nego što to učinite. Ako stavite toplo jelo, hladnjak će bespotrebno trošiti više struje.

Kako ne biste nepotrebno trošili električnu energiju , bitno je postaviti hladnjak na pravu unutarnju temperaturu. Ni prevruće ni prehladno. Svi hladnjaci i rashladni uređaji opremljeni su termostatima koji omogućuju regulaciju unutarnje temperature.

Preporučuje dobro unutarnja temperatura za hladnjak je 4 ° C .

