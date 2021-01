Hranite se pravilno

Svi znaju da su proteini važan dio procesa izgradnje mišića. No trebaju vam različite količine proteina, ovisno o tome gradite li mišiće, ili ih 'samo' održavate, kada udio proteina u prehrani može biti manji.

To, naravno, nije jedina hrana koja je mišićima potrebna. Trebaju vam i ugljikohidrati i masti. Cjelovite žitarice, voće i povrće važni su izvori glikogena, što je 'hrana' koja napaja naše mišiće, pa ih treba uvrstiti u prehranu. I masti zdrave za srce, poput avokada, lososa i maslinovog ulja, također moraju biti na meniju.

Izaberite prave vježbe

Vaš će trening djelomično biti prilagođen genetici i spolu, a dobro je držati se i rutine vježbanja. Da biste izgradili mišiće, priključite se grupama gdje se vježbaju vježbe snage, ili potražite upute za takve vježbe na internetu.

To mogu biti vježbe s utezima, ili vježbe u kojima koristite samo tjelesnu težinu kao otpor. Možete koristiti elastične trake za postizanje otpora i slično. Svakako uključite i neki oblik kardiovaskularnih aktivnosti, jer su takve vježbe važne za cjelokupno zdravlje. Postoje istraživanja koja ukazuju na to da također doprinose rastu mišića.

Ne zaboravite na odmor

Odmor je jednako važan za rast mišića kao i hodanje ili trčanje, odnosno rad s utezima. Ako svom tijelu ne date priliku da se odmori, ono ne može 'popraviti' mišiće na kojima ste radili. Imajte na umu da se nakon svakog treninga trebate istegnuti te da se nakon toga treba odmoriti - kada to izostane, vrlo su česte ozljede mišića.

Probajte neke dodatke prehrani

Većina ljudi je čula za proteinske shakeove i praške. Možete ih uključiti u prehranu kad počnete raditi na mišićima.

No s vremenom, to neće biti dovoljno. Naime, kako starimo, niža razina hormona (testosteron i estrogen) uzrokuje smanjenje mišića, pa ih je tada korisno uzimati. No, svakako se posavjetujte sa stručnjakom, piše portal Allwomenstalk.