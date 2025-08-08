Okidači za izbijanje psorijaze

Iako osnovni uzrok psorijaze potiče iz imunološkog sustava vašeg tijela, određeni okidači mogu pogoršati simptome ili izazvati izbijanje psorijaze.

Hladno i suho vrijeme

Takvo vrijeme može isušiti kožu, što povećava rizik za izbijanje simptoma. S druge strane, toplo, sunčano vrijeme obično pomaže u kontroliranju simptoma psorijaze kod većine ljudi.

Stres

Samo stanje psorijaze može izazvati stres, a mnogi pacijenti izvještavaju da su simptomi često prisutni u posebno stresnim razdobljima života.

Neki lijekovi

Određeni lijekovi, poput litija (koji se često koristi u liječenju bipolarnog poremećaja), lijekovi za malariju i neki beta-blokatori (koji se koriste za liječenje visokog krvnog tlaka, bolesti srca i određenih aritmija), mogu izazvati pogoršanje simptoma psorijaze.

Infekcije

Određene infekcije, poput upale grla ili tonzilitis, mogu izazvati guttate psorijazu (male, losos-ružičaste kapljice) ili druge vrste psorijaze dva do tri tjedna nakon infekcije. Simptomi psorijaze mogu se pogoršati kod osoba s HIV-om.

Trauma kože

Kod nekih osoba s psorijazom, trauma na koži — uključujući posjekotine, modrice, opekline, udarce, cijepljenja, tetovaže i druge kožne poremećaje — može izazvati izbijanje simptoma psorijaze na mjestu ozljede. Ovaj fenomen naziva se "Koebnerov fenomen".

Alkohol

Konzumacija alkohola može povećati vjerojatnost pogoršanja simptoma psorijaze.

Pušenje

Neki stručnjaci smatraju da pušenje može pogoršati simptome psorijaze, piše webmd.