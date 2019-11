Oko sokolovo: 'Nakon 55 dana u bolnici sam napokon zdrav!

Najpoznatiji hrvatski sudački ekspert Mateo Beusan (68) planirao je sa svojom suprugom uživati u dugo čekanoj mirovini. Kroz karijeru je stekao dovoljno da ne mora brinuti o financijama, ima i obiteljsku kuću u Dubrovniku u sklopu koje su i apartmani koje iznajmljuje turistima, i ne manje važno, zanimljiv hobi koji ga okupira nekoliko sati dnevno – uzgaja kaktuse. No, ma koliko čovjek dobro planirao, ponekad se planovi izjalove zbog više sile, poput recimo zdravlja, kao što se to dogodilo gosparu Beusanu. A kako jedna nesreća nikad ne dolazi sama...

Krenimo redom, Beusan je kao pasionirani ljubitelj i uzgajivač donosio kaktuse s brojnih putovanja na koja je išao kao sudac i kontrolor. Svakodnevno je po nekoliko sati radio u vrtu, pomno pazio na svaki kaktus, ali, jedan ga je slučajno ubo u prst. Ne bi mu to bio ni prvi ni zadnji put, no spletom nesretnih okolnosti gospar Mateo je ubodenim prstom dotakao mačji izmet pomiješan sa zemljom, i nakon svega par sati više uopće nije osjećao ruku te je završio na hitnom prijemu dubrovačke bolnice. Infekcija je bila jaka, u svega par sati proširila se na cijelu ruku, i da nije bilo brze intervencije liječnika, mogao je umrijeti. Dugotrajnim liječenjem uspješno je vratio funkciju ruke i većinu prstiju, jedino je kažiprst ostao bez osjeta, kao trajni podsjetnik na bizaran splet okolnosti koji ga je umalo stajao života.

Nesretne bakterije Beusan se nekako riješio, no dugotrajno uzimanje antibiotika u velikim dozama poremetio mu je tlak i rad srca, pa je morao nastaviti liječenje i odgoditi planiranu operaciju kralježnice koja ga muči od 2000. godine. No prisilno mirovanje toliko je oslabilo njegove mišiće da su se bolovi u kralježnici pojačali, toliko da više nije mogao normalno funkcionirati i morao je na operaciju. Sretna je okolnost da je kirurg dr. Adnan Zubović, koji inače radi na klinikama u San Franciscu i Dublinu, gdje je Beusan planirao na operaciju, došao raditi u Zagreb, pa ga je operirao sredinom svibnja ove godine.

Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL No ni ta operacija nije prošla bez komplikacija. Operacija je trajala čak 5.5 sati, dr. Zubović je sredio kralježnicu, usput uklonio cistu koju je pronašao, a Beusan je nakon zarastanja šavova odmah otišao u Varaždinske toplice na rehabilitaciju. Nakon više od godinu dana borbe za život i zdravlje, vijesti su napokon dobre.

- Ukupno sam 55 dana proveo u bolnici i toplicama. Krećem se, svaki dan idem po kruh, sjednem s društvom na kavu, vozim automobil i pomalo radim u vrtlu oko mojih kaktusa. Ne mogu se požaliti ali svako jutro moram raditi posebne vježbe za stabilizaciju kralježnice i jačanje mišića. Zahvalio bih se dr Zuboviću i kompletnoj ekipi s drugog kata traumatologije u Draškovićevoj ulici u Zagrebu te kompletnoj ekipi iz toplica na čelu s doktoricom Kolarić – kazao nam je Beusan, kome se po prvi put nakon više od godinu dana osjeća optimizam u glasu.

Foto: Milan Sabic/PIXSELL - Kako ne bih bio optimističan nakon svega što sam prošao. Vratio sam se kući, uživam u svakom danu, u svom hobiju... Kaktuse sam već pospremio u plastenike kako bi bili zaštićeni od zime. Ove godine malo ranije zbog troga što se spremam u toplice u Mađarsku. Preporučili su mi da odem tamo, to je sumporno jezero u kome je temperatura 32 – 34 stupnja, bez obzira je li vani ljeto ili snijeg. Tu ću se kupati, raditi vježbe i uživati... - smije se Beusan, koji će sam voziti automobil do Mađarske.

Priznaje kako se nije nadao da će u mirovini imati ovoliko problema, no, spreman se uhvatiti u koštac s njima i izaći kao pobjednik.

- Punih 60 godina nisam bio u bolnici, a onda su se zaredali problemi, najprije infekcija, pa tlak, srce, na kraju i operacija, rehabilitacija... Znao sam da ću kad-tad morati na operaciju kralježnice koja me muči od 2.000. godine, ali vjerovao sam da će to proći bez problema. Odgađao sam koliko sam mogao, znate kako je, svaki dan moraš zbog posla pogledati po 3-4 utakmice, uglavnom sjedeći, manje sam hodao, trčao nisam više uopće... I to je to, zbog bolova u kralježnici sam i morao u mirovinu, ''Oko sokolovo'' nije više moglo sjediti...

Foto: Milan Sabic/PIXSELL Nakon operacije Beusan je smršavio 13 kilograma, svaki dan vježba i hoda i napokon se osjeća se odlično.

- Ponekad promislim da me netko prokleo, stvarno mi je više bolnica i problema bilo preko glave. Sada napokon mogu reći da sam dobro i da se nadam da sam se izvukao iz problema – kaže Beusan, koji se neće odreći kaktusa.

- Nisu kaktusi krivi.... Bio je to splet nesretnih okolnosti, tako se dogodilo. Kaktusi su moja velika ljubav i neću ih se odreći. Svaki dan po dva – tri sata brinem o njima, a sa svakog putovanja kući donesem barem po jedan. Nije me bilo sram pozvoniti nepoznatim ljudima na vrata kad bih u njihovim vrtovima vidio kaktus koji nemam. I svi su bili ljubazni, nitko me nije odbio.

Prvi je kaktus Beusan donio iz Gvatemale 2000. godine.

- Posjetio sam Botanički vrt i ostao zapanjen različitim vrstama kaktusa. Izabrao sam četiri, a uzeo sam i prepariranu iguanu da im pravi društvo. Ta četiri kaktusa još uvijek su u mom vrtu. Od tada kad god bi došao u neki grad prvo bih otišao na tržnicu ili u botanički vrt u potragu za kaktusima, to mi je bilo puno draže nego otići na službeni ručak.

Jednom kad je krenuo i kad se pročulo za njegov hobi, zbirka se popunjavala sama od sebe.

Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL

- Kolege suci i delegati iz Hrvatske ili Europe koji znaju za moj hobi nosili su mi kaktuse na poklon, a jednim zgodom mi je pomogao kapetan izraelske tajne službe Mossad, ali tek kad sam mu pokazao fotografije svog vrta i svih kaktusa koje imam. Čak mi je i upakirao biljke u folije i pomogao mi proći rentgen. Premda je cvijeće i biljke teško prenijeti preko granice, nisam imao problema, pogotovo u službenom Uefinu odijelu, nitko ništa nije pitao – otkrio nam je sudački ekspert.

Beusanov dom u Dubrovniku vremenom je postao 'Kaktusgrad', plastenicima na četiri terase pokrio je preko 100 kvadratnih metara prostora, u kojima se nalazi jako puno egzotičnih biljaka.

- Najviše sam imao 146 kaktusa, i to sve različitih vrsta, no prije nekoliko godina hladnoća ih je prorijedila, uginulo ih je gotovo pedeset. Nekoliko dana padala je kiša, a onda je dva dana bilo minus 4 stupnja i nisam mogao ništa učiniti. Najviše mi je žao kaktusa kojeg sam imao čak 14 godina. Imao je pet metara i bio je težak 300 kilograma. Preko ljeta je znao procvjetati... Ah, da samo znate kako lijepo izgleda tih 300 i više žutih cvjetova – zaneseno priča Beusan, koji je na hobi potrošio jako puno novca.

- Mislim da sam potrošio preko 10.000 eura. Najviše sam platio za 'svekrvinu stolicu', koštala me 1.000 eura. Vozio sam je automobilom iz Grčke. Imam i jedan kaktus koji procvjeta jednom godišnje tijekom jedne noći. Supruga i ja se budimo u dva u noći da bi to vidjeli. Imam i kaktus od šest metara i s vjerojatno 350 kilograma - priča Beusan, koji se nada da će se riješiti zdravstvenih problema i opet u miru uživati u kaktusima, druženju s prijateljima i nogometnim utakmicama, baš kako je i planirao provoditi umirovljeničke dane.

POGLEDAJTE NOVU EPIZODU SERIJALA 'ZENZACIJA' S IVANOM ŠARIĆEM: