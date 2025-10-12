Okončana zloglasna suđenja vješticama iz Salema 1693.

Na današnji dan 1692. godine, prvi guverner provincije Massachusetts Bay u Novoj Engleskoj, William Phips, zaustavio je postupak suđenja vješticama iz Salema. Naime, tri djevojčice su 1. ožujka 1692. dovedene na ispitivanje o korištenju magije u suradnji s vragom jer su imale određene napadaje. Lokalni doktor za sve je okrivio "natprirodna" djelovanja. Krajem veljače iste godine su djevojčice, pod pritiskom dvojice kolonijalnih dužnosnika, Jonathana Corwina i Johna Hathornea, koji su tad bili zaduženi za lokalna suđenja, okrivile tri žene za "bacanje čini" - Titubu, sluškinju obitelji Parris, beskućnicu Saru Good te stariju i siromašniju ženu Saru Osborne.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+