Okončana zloglasna suđenja vješticama iz Salema 1693.

Piše Marijana Matković,
Ukupno tri žene bile su okrivljene za 'bacanje čini' - Tituba, sluškinja obitelji Parris, beskućnica Saru Good te starija i siromašnija žena Saru Osborne

Na današnji dan 1692. godine, prvi guverner provincije Massachusetts Bay u Novoj Engleskoj, William Phips, zaustavio je postupak suđenja vješticama iz Salema. Naime, tri djevojčice su 1. ožujka 1692. dovedene na ispitivanje o korištenju magije u suradnji s vragom jer su imale određene napadaje. Lokalni doktor za sve je okrivio "natprirodna" djelovanja. Krajem veljače iste godine su djevojčice, pod pritiskom dvojice kolonijalnih dužnosnika, Jonathana Corwina i Johna Hathornea, koji su tad bili zaduženi za lokalna suđenja, okrivile tri žene za "bacanje čini" - Titubu, sluškinju obitelji Parris, beskućnicu Saru Good te stariju i siromašniju ženu Saru Osborne.

