Niti su svekrve i snahe sukobljene strane s osobinama iz filmova, no činjenice je da čak oko polovine žena ima neki problem s majkom svog životnog odabranika.

Iako postoje divne svekrve koje neizmjerno pomažu svojim nevjestama - ovdje nije riječ o njima. Od posesivne i potrebite, do one koja zna baš sve najbolje - o tkrijte najluđe izjave i radnje svekrva na kojima su anonimne snahe požalile na internetu:

Slučaj balerina

Svekrva: Baš su mi ljupke te balerine. (gleda balet na televiziji)

Snaha: Da, jako su lijepe. Svekrva: Jesi li ti plesala balet kao mala?

Snaha: Ne, nažalost nisam.

Svekrva: Da, tako sam i mislila.

Snaha zašuti i razmišljati što bi to trebalo značiti.

Pitanje inteligencije

Svekrva: Voliš li nogomet? (ona s mužem redovito gleda utakmicu).

Snaha: Ne baš, postoje drugi sportovi koje volim.

Svekrva: Nogomet vole inteligentni ljudi.

Trudnoća, trudnoća, trudnoća ...

Svekrva: Izgledaš trudnoću. Jesi li trudna? Mogla bi biti trudna! Kad više planirate tu djecu? Želim unučad, pomoć ću vam, uselit ću se kod vas i brinuti o njima dok ste na poslu.

Snaha: Imam endometriozu, muški su šanse da ostanem trudna. Razmišljamo io posvajanju.

Svekrva: Da si prava, rastala se od mog sina i dala mu šansu da ima svoju djecu.

Loš utjecaj

Pričali smo nešto i ja sam rekla riječ "lezbijka" pred svojim svekrvom i mojom dvogodišnjom curicom. Poludjela je i počeo se derati: "To dijete će zbog vašeg lošeg utjecaja i spominjanje vaše riječi postati gay!"

Facebook prijateljice

Objavila je video o vježbanju na mom Facebook zidu. Ispod njega je napisala da sada više nema ispričati da ne skinem salo koje mi je ostalo od porođaja.

Nikako ne može prihvatiti

Moja svekrva napisala je svom sinu pismo o tome da dobro razmisli ne čini li grešku tjedan dana prije vjenčanja. Do tada smo bili zajedno šest godina. Na vjenčanju je plakala kao da je sprovod te s njega otišla bez da je ikome išta rekla te vozila kući sedam sati. Godinu dana nismo razgovarali dok mi se nije ispričala. Danas imamo kakav-takav odnos. Kad je pozovemo na ručak, pošalje mi l poruku u stilu - vidimo se u 17 h, želim jesti juhu i domaće kolače. Pravim se luda, pa čak i ako već imam pripremljenu juhu, to joj neću poslužiti - radije složim grah.

Podsjećanje na bivše

Sjedili smo u kući svekrve i moj muž je spomenuo da se ne sjeća točno kad je posljednji put posjetio svoje roditelje u kolovozu, da je tada prekrasna priroda. Svekrva je brzo uskočila i rekla: Oh, ja se sjećam, onda kad ste došli s Michelle ovdje. Kako je ona? Baš mi nedostaje ... Čujete li se još uvijek? Pozdravi je od mene, ona je bila tako lijepa - cijelo vrijeme gledajući u mene.

Obično pada na drugačiji savjet ...

Nakon što smo prvi put

ostavili isto: Svekrva: Čudno da nisi crvenokosa, on obično pada na crvenokose.

Snaha: To je baš čudno. I ja isto obično padam na crvenokose.

Nije on kriv, ti si

Nakon što me suprug prevario i odlučila sam se rastati, svekrva koje me do tada nije voljela odjednom je željela da sačuvamo brak, vjerojatno u strahu kakvu će sad bludnicu dovesti. Ipak, objasnite mi kako bih trebao da se suprotstavim, jer sam ga sigurno sigurno nekako pogurnuo da me prevari.

Tko je vidio pizzu za večeru?

Navratila je nepozvana kod nas, baš u trenutku u kojem sam vadila pizzu iz pećnice, pa sam joj ljubazno rekla da je došla u pravi trenutak za večer. Imate pizzu za večeru? (rekla je uz okretanje očima). Ja radim pizzu samo ako sam jako lijepa taj dan.

Ne guraj moje unuke!

Pred sam porođaj, dok sam ležao na bolničkom krevetu i čekali, došla mi je u posjetu. Moj sin se nekako okrenuo i pikalo me ispod rebara, pa sam se požalila na bol te s rukom prelazila preko tog dijela. Počela je histerično vikati "ne guraj mog unuka!" tako da me je cijelo bolničko osoblje sažalno gledalo.

Ne smiješ se zapustiti