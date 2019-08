Olakšajte si put do orgazma: 8 savjeta koji će u tome pomoći

Rasteretite um

Mnogima se teško usredotočiti na seks jer im misli bježe prema problemima i svakodnevici - tako 16,7 posto muškaraca i 16,1 posto žena ne doživi orgazam jer nisu dovoljno fokusirani na seks. Ako vas tijekom seksa nešto ometa, popričajte o tome s partnerom i riješite to zajedno.

Ubrzajte

Spori, senzualni seks može biti idealan, ali za 15,3 posto muškaraca i 16,7 posto žena to nije najbolja tehnika te im, smatraju, stoji na putu do vrhunca. Ako vas ometa nedostatak brzine, postoji lako rješenje - jednostavno zgrabite partnera/partnericu i ubrzajte stvari.

Bez pauze

Bez obzira na to zašto radite pauze (zbog čaše vode, cigareta ili piškenja), moguće je da su one razlog zašto ne postižete orgazam. Prema istraživanju, 13,9 posto muškaraca i 16,7 posto žena pravljenje pauze u seksu krivi za nedostatak orgazma.

Ne masturbirajte prije

Ako masturbirate neposredno prije nego se nađete s partnerom velika je šansa da ćete teže doći do vrhunac. S tim se složilo 10 posto muškaraca i 4,7 posto žena.

Bez alkohola

Iako alkohol ponekad može biti razlog zbog kojeg muškarci ne mogu postići erekciju, on utječe na oba spola. Alkohol otupljuje osjetila, zbog čega ima smisla što četiri posto muškaraca i 4,7 posto žena kaže da im je teže postići orgazam kad ga konzumiraju.

Produžite akciju

Rezultati istraživanja pokazali su da postoji razlika između spolova u mišljenju koliko bi seks trebao trajati. Ženama je tako u prosjeku 'potrebno' 19,3 minuta (od predigre do orgazma), a njihov partner želi da traje prosječno 9,9 minuta.

Isprobajte više poza

Skoro polovica ispitanih žena (48 posto) i trećina muškaraca ističe da im je lakše doći do orgazma kad su u misionarskoj pozi, s obzirom na to da su otkrili da im seks u toj pozi traje duže nego u drugima. Isto tako, između 16 i 18 posto oba spola preferira 'pseću pozu'. Imajte na umu da je sve to individualno, pa je najbolji način da saznate što vas stimulira taj da - sve isprobate.

Maženje, maženje i samo maženje

Maženje stvara intimu, ali i povjerenje, a uz to je lakše i postići orgazam. Isto tako, čak 80 posto ispitanih žena i 75 posto muškaraca rekli su da im maženje nakon seksa pruža veliko zadovoljstvo.