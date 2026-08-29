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Olimpijske igre u Brođancima: Skaču na mješinu i igraju čoček

Piše Marijana Matković,
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Olimpijske igre u Brođancima: Skaču na mješinu i igraju čoček
Foto: Arhiva VL
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Brođanci su 1979. gorjeli od uzbuđenja: na Olimpijadi starih sportova okupilo se oko tisuću natjecatelja, a stare igre i čobanac podigli su cijelo selo na noge

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"Olimpijada starih sportova - jedinstveno natjecanje u nas - okupila je na današnji dan 1979. godine u Brođancima oko tisuću natjecatelja iz svih krajeva naše zemlje koji su pred brojnim gledaocima prikazali pastirske i momačke igre stare i do četiri stoljeća. Olimpijsko selo podignuto je od koliba sa slamom, a pucnjevi iz starih topova označili su početak 8. olimpijskih igara, izvještava Večernji list na današnji dan 1979. godine.

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