Primark bi se uskoro mogao otvoriti i u Hrvatskoj? Evo kada

Za mnoge Hrvate shopping u Grazu, Ljubljani ili Trstu već godinama znači samo jedno - odlazak u Primark. Irski modni lanac stekao je kultni status zahvaljujući odjeći, obući i dodacima po vrlo pristupačnim cijenama, a sada se ponovno pojavila informacija koja bi mogla razveseliti njegove brojne obožavatelje.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 04:41 Action otvorio prvu trgovinu u Zagrebu | Video: 24sata/Marko Prpić/PIXSELL

Prema Lideru, u poslovnim i maloprodajnim krugovima sve se češće spominje mogućnost da Primark tijekom 2027. godine napokon otvori svoju prvu trgovinu u Hrvatskoj.

Iz kompanije zasad nisu željeli potvrditi takve planove, ali ih nisu ni demantirali. Poručili su kako im je drago čuti da kupci žele Primark u svojoj blizini te da neprestano traže atraktivne lokacije za širenje poslovanja. Ipak, dodali su da o budućim otvorenjima trenutačno ne mogu govoriti.

Foto: Marin Tironi/PIXSELL, Facebook

Takav odgovor mnogi tumače kao naznaku da bi dolazak mogao biti sve bliže. Tome u prilog ide i činjenica da se Primark posljednjih godina ubrzano širi u srednjoj i istočnoj Europi. Nakon ulaska na mađarsko tržište, snažno su se proširili u Rumunjskoj, gdje će do kraja godine imati čak devet trgovina. Osim toga, Primark već posluje u Sloveniji, Poljskoj, Češkoj i drugim zemljama regije, pa se Hrvatska nameće kao logičan sljedeći korak.

Ako se planovi doista ostvare, mnogi će Hrvati napokon moći odraditi omiljeni shopping bez odlaska preko granice. Ipak, službene potvrde o dolasku, lokaciji ili datumu otvaranja zasad nema, pa informacije iz poslovnih krugova još nisu službeno potvrđene.