Tada 18-godišnji Gary Hardwick, 2015. godine bio je na sprovodu sa svojom tetom Lisom. Bili su na posljednjem ispraćaju Roberta, sina tada 71-godišnje Almede, na koju je Gary odmah 'pao'.

Unatoč razlici od 53 godine, par se ludo zaljubio, vjenčali su se dva tjedna kasnije i počeli zajedno živjeti u Almedinoj kući. S njima živi i njezin unuk koji je tri godine stariji od Garyja.

Danas, skoro šest godina kasnije, par je i dalje jednako zaljubljen i uživaju u braku. Imaju i zajednički profil na TikToku, gdje ih prati oko 65.000 ljudi, a nedavno su objavili i video u kojem su pokazali fotografije s početka njihove nekonvencionalne veze, a koji je skupio preko milijun pregleda.

- Upoznao sam ljubav svog života kada mi je bilo 18, a njoj 71 godina. Prošlo je skoro šest godina i svaki dan se sve više zaljubljujem u nju - napisao je Gary uz video.

Nakon što su pogledali video, mnogi su im počeli postavljati pitanja o njihovoj vezi, a Gary je u novim objavama pokušao odgovoriti na neka od njih.

- Kada pričamo o razlici u godinama, mislim da to ovisi od osobe do osobe. Na kraju se sve svodi na kemiju i tada ta razlika postaje nebitna. Mnogo je onih koji su u vezama sa svojim vršnjacima, ali nisu kompatibilni jer imaju različite interese i hobije - rekao je.

Mnoge je zanimalo i kako će mu biti kada ona umre.

- Često nas to pitaju. To je pomalo čudno pitanje, samo zato što je netko stariji, ne znači da će prvi umrijeti. Ja bih mogao otići prije Almede. No nitko od nas ne zna kada mu je vrijeme i ne zamaram se s tim pitanjem. To nije nešto što nam pada na pamet i ne razmišljamo o tome - kazao je.

Prvi put su vodili ljubav prve bračne noći i jedno drugo opisuju kao 'divne ljubavnike'.

- Bilo je prekrasno, bolje nego u mojim najluđim snovima. Ona je uistinu moja žena iz snova i fizička strana naše veze ne može biti bolja - tvrdi Gary.

- Ja nisam tražila mlađeg muškarca, ali onda se pojavio Gary. Odmah sam znala da je on taj - dodala je Almeda.

Njezina sreća zbog tog susreta bila je u kontrastu s osjećajima koje je imala zbog smrti svog sina Roberta, koji je preminuo s 45 godina.

- Sa svojim prvim suprugom Donaldom bila sam u braku 43 godine, ali on je preminuo 2013. nakon što je proveo 7 mjeseci u bolnici zbog komplikacija uzrokovanih dijabetesom - kaže Almeda.

Dodaje da je tada opet morala pronaći sebe.

- Došla bih na posao u suzama i kolege bi me pitali što nije u redu. Duboko u sebi, tražila sam srodnu dušu - prisjetila se Almeda.

Na njihovom prvom spoju, Gary ju je iznenadio crvenim ružama i narukvicom za njezin rođendan koji je bio nekoliko dana prije. Prvi put su se poljubili vani na klupi, obasjani mjesečinom.

- Zbog njega sam se opet osjećala kao tinejdžerica - rekla je.

Nakon toga počeli su se viđati svaki dan, a za svoju vezu dobili su i blagoslov prijatelja i obitelji, kao i Garyjeve majke Tammy, koja je tada imala 48 godina te njegove bake, koje je Almedina vršnjakinja.

Skoro dva tjedna nakon prvog spoja, ona je bez razmišljanja pristala kada ju je Gary zaprosio preko telefona. Šest dana kasnije vjenčali su se.

Nakon vjenčanja, Gary je tetovirao njihova imena na svoja prsa.

- Almeda je jako mlada u srcu i nikada ne razmišljamo o godinama. Samo znam da je Bog odgovorio na moje molitve onaj dan kada je ona ušla u moj život - zaključio je Gary za The Sun.