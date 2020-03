'On nije moj pravi tata?' Nakon mamine smrti saznao je istinu

Zanima vas ova tema? Onda pročitajte i ovaj članak:

Jedan je muškarac želio znati više o svom porijeklu, a kako danas brojni kućni setovi za genetske analize, odlučio se na taj potez kao dar za cijelu obitelj, piše Mirror.

No, dobronamjerna gesta se pretvorila u nešto puno gore i zlokobnije - a danas ona prijeti uništiti njihovu obitelj.

Svoju je ispovijest muškarac napisao na Imguru:

Oduvijek me zanimalo saznati nešto više o tome odakle potječem, što se tiče mojih predaka. Roditelji su nam govorili da vučemo irske i engleske korijene s mamine strane, a njemačke s očeve strane.

Djedovi i bake s jedne i druge strane su preminuli prije nego smo se mi rodili, tako da nisam imao priliku pitati ih.

Mojoj je majci dijagnosticirana Alzheimerova bolest u ranom stadiju kada sam imao oko 17 godina, a preminula je 2017.

U našoj obitelji uvijek smo se šalili, jer su mama i tata imali prekrasne plave oči, a ja sam se rodio s tamnim smeđim očima. Svi iz biologije znamo da bi po svoj prilici i ja trebao imati plave, no postoje male šanse i da se tako nešto dogodi.

U svakom slučaju, odlučio sam da želim detaljnije upoznati svoju obiteljsku povijest i možda shvatiti imam li kakve genetske predispozicije na neku bolest u budućnosti zbog kojih trebam paziti. Tako sam kupio dva kompleta briseva, jedan za sebe, a drugi za svog oca.

Kad su rezultati stigli i kad sam ih pogledao, srce mi je potonulo.

Vaš genetski odnos

'Ne postoji genetska poveznica između dva uzorka - to znači da ne dijelite pretke u posljednje 4 generacije'.

Moji su roditelji bili u braku 17 godina prije nego sam rođen. i. Bili su u braku više od 40 godina prije nego je mama preminula. Imali su divan brak, a i dan danas moj otac se hvali kako se nikad nisu svađali.

Nazvao sam ga da mu kažem što je pisalo u rezultatima promukla, drhtava glasa.

On ne vjeruje testu, to su gluposti i to poprilično smiješne. Čak se i hvali da sam se rodio točno devet mjeseci nakon njegova rođendana.

Otkako sam ovo saznao, ne mogu spavati. I dalje muškarca kojeg zovem tatom voliš više od bilo čega drugog na svijetu. Uz mene je bio svake sekunde, u svemu, uvijek me podržavao - već 30 godina mog života. Volim svog oca. I volim svoju mamu. No, čiji sam ja zapravo?

Post na Imguru ima preko stotine komentara, a u jednom naprosto piše 'još uvijek je tvoj tata'.

Drugi pak savjetuju da napravi provjerenije genetske analize prije nego krene suočavati oca s nečim, dok se većina slaže oko onog da biti pravi tata nema puno veze s biologijom.

