Pičimo svoj đir: U Leekariju se dolazi po dobru frizuru i ćakulu

Zamislite Meštra iz Velog mista. Jeste? Vidite pred očima Borisa Dvornika u bijeloj kuti? U jednoj ruci stišće britvu, a drugom gnjevno maše i uzvikuje kako neće politiku u svoju butigu. A sad zamislite istog tog Meštra kako pleše break dance u brijačnici koja izgleda kao da je teleportirana iz New Orleansa.

Otprilike tako izgleda Domagoj Jukić, zvani Domo Lee, koji je prije nekoliko tjedana na splitskom Sućidru otvorio Leekariju. Što je, dovraga, Leekarija? To je njegov barber shop. Zašto, dovraga, Domo Lee? To mu je nadimak još iz djetinjstva. Osim ljubavi prema šišanju, brijanju, Velom mistu i plesu, ovaj mladić godinama je trenirao karate. Kako u Splitu teško možete preživjeti nježne godine bez nadimka, Domagoj je preko sporta i Brucea Leeja, postao - Domo Lee.

Trebate vidjeti Leekariju. Sućidar je specifičan kvart, izgleda kao da je netko odozgo prosuo šaku kuća i zgrada, a do neobične brijačnice morate doći sijekući uske, krivudave uličice. Nastala iz gola četiri zida pred njegovom kućom, Leekarija je u roku nekoliko mjeseci pretvorena u pametno uređenu mušku pećinu. Kad uđete, pogled vam uzvraćaju uokvireni porteti Freddieja Mercuryja, Jamesa Browna, već spomenutog Meštra, Olivera i Muhammada Alija. Na vintage namještaju raspoređene su četke, mašine, škare, kreme i sav ostali brijački pribor. Tu su i starinski radio prijemnici, grijači ručnika, gitara, kapetanska kapa, gramofon... Treba vam neko vrijeme dok pohvatate sve detalje koje je na jedno mjesto okupila i uredila Domagojeva djevojka. Tu je i on, zaogrnut klasičnom pregačom, upravo šiša nekog dječaka. Mali nema više od četiri godine.

- Htjeli smo dio mene staviti tu. Sve što meni znači kroz život. Bitno mi je da se osjećam kao u dnevnom boravku - govori Domo dok klepeta škarama. Njegova sestra trči po salonu, javlja se na mobitel i prima narudžbe. Kaže da je ludnica zadnjih dana.

Kako je počelo, odakle je krenuo, zapitkujemo ga. Zašto baš barber shop, zašto nije mogao otvoriti obični frizerski salon?

- Kad sam bio mulac, volio sam šišati prijatelje iz ulice. Onako, iz radoznalosti. Tada je to sličilo na ništa, ali mašina mi je prirodno pasala u ruci. Završio sam onda srednju u Splitu, položio majstorski ispit pa odlučio zapičiti vani da malo proširim vidike. I onda sam se zaljubio u barbering. Cijeli taj đir, brijanje s vrućim ručnicma, šišanje, trimanje, sve to - pojašnjava Jukić. Otišao je u Amsterdam pa u Munchen, gdje se zaposlio u dvjema najpoznatijim brijačnicama u Njemačkoj.

- Imao sam sreće - jednostavno sliježe ramenima.

U Split se vratio kako bi donio novu priču. Kaže kako je uvijek volio taj trenutak Meštra i Velog mista, tu cijelu kulturu brijanja.

- Naglasak je na povratak na stari tretman i stari rad brijačnica, kao u Velom mistu. A i velika je razlika između običnih frizerskih salona i old school brijačnica. Nemamo ništa protiv žena, ali ovo je muška priča - prisnažuje Domo Lee. Prska onog dječaka vodom iz boce Jack Danielsa.

A kako izgleda tretman u Leekariji, zanima nas.

- Prvo vas poslužimo pićem. Viski, kava ili pivo. Onda ide pranje glave, pa uz vaše želje i savjete dođemo do željene frizure. Nakon šišanja ide tretman brade. Trimamo vas mašinom i škarama do željene forme. Pa onda vrući ručnik, pa pjena i britva, pa drugi vrući ručnik i onda hladni ručnik za zatvaranje pora. Zatim afershave krema ili balzam. To vam je cijeli spa tretman od sat i 15 minuta - smije se Domagoj.

Kako prolazi takva priča o muškoj njegi u Splitu? Nije baš da su Dalmatinci na glasu kao tipovi koji uživaju u wellnessu. Bar ne javno.

- Ma tu se muškarac može prepustiti i zaboraviti na sve brige. A i počeli su puno više paziti na svoj izgled, to je briga o sebi. Drago mi je da se oživljava taj duh - govori nam Jukić i zatim zavjerenički spušta glas.

- A što se tiče toga da muškarci u Splitu nisu taj đir, ima vam ih takvih koji cjepidlače oko izgleda puno više od žena - otkriva Domo Lee.

Otac dječaka na frizuri ozbiljno klima glavom.

- Ne da ih ima, nego smo gori od žena sto puta. Mi smo katastrofa! - dovikuje s terase.

Svako malo netko prođe autom uz Leekariju, trubne Jukiću, a ovaj se zadere iznutra: "Miljenko! Pozdravi doma! Ajde, vidimo se!"

Uspio je spojiti stari i neposredni splitski moment zajedno s novim, zapadnim stilom. I čini se da domaći svijet to prepoznaje.

- Otvorili smo nedavno, ima tri ili četiri tjedna, ali odaziv je velik. Nedavno sam šišao čovjeka od 95 godina. Svi su dobrodošli - pojašnjava Lee dok dovršava dječakovu frizuru. Otac je zadovoljan, plaća i odlazi s friško ošišanim potomkom. Domagoj za to vrijeme čisti fotelju i popravlja raspored škara i mašina. Sve u Leekariji mora biti cakum-pakum.

- Moj je prostor, ušli smo ovdje i uložili u svoje. Ovo je prije bila obična garaža, totalna rupa, četiri gola zida. Trebalo nam je neka dva, tri mjeseca da je uredimo. Jesmo dalje od centra, ali većina dobrih frizera ili automehaničara su negdje na zabačenijim mjestima. A ako su ljudi zadovoljni, naći će nas. Za svaki slučaj smo stavili i video s uputama na društvenim mrežama - smije se brijač.

Korona mu nije uništila duh, štoviše, čak je i zaplesao kad su mušterije otišle. Odmaknuo je namještaj, pojačao gramofon i demonstrirao break dance tehniku s kojom je prije nekoliko godina nastupao na Supertalentu.

Dobro, Meštar Boris je rekao da neće politiku u svoju butigu. Što Domagoj ne želi u svojoj, pitamo ga.

- Neću je ni ja! Želim normalnu ćakulu o svakodnevnom normalnom životu. O balunu, o ženama, o svemu. Ali ne o stvarima koje nas razdvajaju nego spajaju. Pičimo svoj đir - kaže nam nasmijani Domo Lee, Meštar sa Sućidra.

