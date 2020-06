- Priznao mi je da ima 19 godina, a ja sam mu napisala kako sam prestara za njega i da imam dvije k\u0107eri starije od njega. Jednoj su 32, a drugoj 34 godine. Rekla sam mu i da sam baka - prisjetila se Pam i dodala da je Jonathan oduvijek \u017eelio biti sa starijom \u017eenom.

On je tada \u017eivio oko 1450 kilometara dalje pa su svakodnevno razgovarali putem video poziva. Tjedan dana kasnije\u00a0je doputovao do nje.

- Bio je jo\u0161 zgodniji u\u017eivo. Potr\u010dali smo jedno prema drugome i strastveno se poljubili. Bila je to ljubav na prvi pogled - ispri\u010dala je.

Cijeli taj dan proveli su zajedno poku\u0161avaju\u0107i ignorirati za\u010du\u0111ene poglede prolaznika, ali i negativne komentare.

- \u010cula sam kako jedna \u017eena govori svojoj prijateljici da nas je odvratno gledati i da ne bismo trebali biti zajedno. To me jako uznemirilo. Svaka osoba koja je pro\u0161la pokraj nas, uputila nam je grozan pogled. Sre\u0107om, Jonathanu to nije smetalo, na kraju smo se svemu smijali - nastavila je.

- Vodili smo ljubav i bilo nam je jednostavno prekrasno. Tu no\u0107 nismo puno spavali. Jonathan je mo\u017eda desetlje\u0107ima bio mla\u0111i od mene, ali nije bio neiskusan. Znao je to\u010dno \u0161to radi. On je nevjerojatan - dodala je.

Tjedan dana kasnije spremao se otputovati nazad ku\u0107i. Stajali su jedno uz drugo. Pam mu je rekla da ga voli i predlo\u017eile da ostane. I on je njoj izjavio ljubav, a potom se uselio u njezinu ku\u0107u. Do tada je spavao kod prijatelja na kau\u010du.

Dan kasnije Pam je pozvala svoje k\u0107eri da ga upoznaju, ali ih je prije toga porukom upozorila da on ima 19 godina i sada \u017eivi s njim. K\u0107eri su se \u0161okirale kada su ga vidjele, izgledao im je kao dijete.\u00a0

- Jonathan im je rekao kako se nada da \u0107e biti prijatelji i zagrlio ih. Kasnije, dok su ga promatrale kako se igra sa mojom 6-godi\u0161njom unukom, priznale su da im se svi\u0111a. Bilo je olak\u0161anje dobiti njihov blagoslov - pri\u010da Pam.

Ubrzo je i Jonathan o tome izvijestio svoje roditelje, oboje u 60-im godinama \u017eivota. Oni su samo prokomentirali da ih to ne iznena\u0111uje jer su mu se oduvijek svi\u0111ale starije \u017eene. \u010cak su rekli kako se raduju \u0161to \u0107e upoznati njegovu odabranicu.

Dva tjedna kasnije Pam ga je upoznala sa svojim prijateljima s\u00a0kojima se dru\u017ei vi\u0161e od 30 godina.\u00a0

- Nadala sam se da \u0107e biti sretni zbog mene, ali umjesto toga, sjedili su u ti\u0161ini i bili hladni prema Jonathanu. Nekoliko dana kasnije kazali su mi da me on iskori\u0161tava. Bilo je i drugih negativnih komentara pa sam ih odlu\u010dila izbaciti iz svojeg \u017eivota, ta negativnost mi nije bila potrebna - ispri\u010dala je.

- Cijeli sam \u017eivot\u00a0\u010dekala upoznati svoju srodnu du\u0161u i ona sad stoji ispred mene, moj Jonathan. Nikada u \u017eivotu nisam bila sretnija - dodala je.

Par se ubrzo zaru\u010dio, a zaruke su proslavili s\u00a0njegovom obitelji koja je Pam srda\u010dno prihvatila, prenosi The Sun.

Ona ima 60, njezin zaručnik 21 : 'On je moja srodna duša, seks s njim je nevjerojatno predivan'

Cijeli sam život čekala srodnu dušu i ona sad stoji ispred mene, moj Jonathan, kaže ova žena. Par se brzo zaručio nakon upoznavanja, a zaruke su proslavili s njegovom obitelji koja je Pam srdačno prihvatila

