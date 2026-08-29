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PETRA PINJUH - TRENERICA ZA INTIMU

Ona: 'Kako nakon petnaest godina još ne znaš što volim?' On: 'Pa nikada se nisi žalila'

Piše Petra Pinjuh, trenerica za odnose i intimu,
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Ona: 'Kako nakon petnaest godina još ne znaš što volim?' On: 'Pa nikada se nisi žalila'
Foto: 123RF
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Šutnja u seksu lako se pretvori u godine nezadovoljstva. Partner ne može znati što vam odgovara ako mu to nikada niste rekli, a izostanak prigovora nije isto što i užitak...

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Ovo je jedna od onih tema koje nevjerojatno često čujem na dva potpuno različita mjesta - na kavama s prijateljima i u svom uredu. Okruženje je drugačije, ljudi su drugačiji, ali rečenice su gotovo identične.

Žena kaže: "Petra, on već godinama radi potpuno iste stvari. Ne znam kako mu nije jasno da mi to više uopće nije dobro."

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A onda razgovaram s muškarcem i čujem sasvim drugu verziju iste priče: "Pa da joj nije dobro, valjda bi mi rekla. Zajedno smo petnaest godina. Nikada se nije žalila."
I svaki put pomislim isto: evo dvoje ljudi koji petnaest godina spavaju u istom krevetu, a svaki živi u potpuno drugoj seksualnoj stvarnosti.

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On je uvjeren da zna što radi jer mu nitko nije rekao da ne zna. Ona je uvjerena da bi nakon toliko godina on već trebao znati što joj odgovara. On ponavlja ono na što je godinama dobivao pozitivnu reakciju. Ona sve više gubi volju, ponekad šuti, ponekad odradi seks, a neke žene će priznati i da povremeno odglume orgazam samo da cijela stvar završi.

I onda jednoga dana pukne. "Kako nakon petnaest godina još uvijek ne znaš što volim?"

Foto: 123RF

A on je gleda potpuno zbunjeno: "Pa nikada se nisi žalila."

E upravo tu počinje problem. Jer postoji jedna rečenica koju bih najradije zauvijek izbacila iz razgovora o seksu: „Pa nikada se nije žalila.“ To što se netko nije žalio ne znači da uživa. Možda nije znao kako reći. Možda nije htio povrijediti partnera. Možda se sramio. Možda je godinama očekivao da će druga osoba sama shvatiti. A možda je, što cijelu stvar čini još apsurdnijom, svojim reakcijama partnera godinama uvjeravao da radi upravo ono što treba.

I tu dolazimo do pitanja koje bi si nakon deset, petnaest ili dvadeset godina zajedničkog seksa možda trebali postaviti puno češće: Kada ste posljednji put partnera stvarno pitali: "Je li ti ovo dobro?"

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