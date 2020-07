One imaju super 'merchandise': Ariana, Billie, Taylor i Beyonce

'Merch', odnosno stvari koje glazbeni artisti prodaju uz glazbu, znaju biti stylish i drugačiji, a među njima su pjevačice koje imaju dobro razrađenu strategiju i izuzetan stilski okvir

<p>Osim klasičnih majica, pjevačice u ponudi uz albume imaju cool stvari, kao što su badići i šeširi, bočice za vodu, nakit i sitnice koje nose imena njihovih albuma. Među aktivnijima na tom području su cure čiji je stil razrađen do posljednjeg detalja.</p><p>Ogrlica Billie Eilish, ukrašena cirkonima i s prepoznatljivim motivom, u njezinom "dućanu" košta oko 350 kuna.</p><p>Hoodice su i inače hit, no Billie ih stvarno i nosi, poznata je po širokim komadima, trenirkama i odjeći koja djeluje preveliko. Crvena hoodica košta oko 400 kn.</p><p>Mlada pjevačica ima i držače za mobitel te maskice, no ona košta nešto manje od 100 kuna i sva zarada od njih ide u dobrotvorne svrhe.</p><p>Ariana Grande, jedna od majstorica "mercha", nudi i malu prozirnu torbicu, po cijeni od tek pedesetak kuna.</p><p>Od vesti zanimljiva je pastelna varijanta s Arianinim omiljenim nijansama roze, tirkizne i plave.</p><p>Taylor Swift predlaže novi kardigan, uz istoimenu pjesmu, a radi se o vesti koja dolazi s albumom, po cijeni od oko 320 kn.</p><p>Beyonce je svoje obožavateljice pripremila za more, bucket hat košta oko 250 kuna, a badić oko 570 kuna.</p><p>Slavna pjevačica ima i prozirne bodije od tila, po cijeni od oko 480 kuna.</p>