Šest djevojaka Ela, Tena, Ili, Marta, Ana i Ema otkrivaju nam zašto nose japansku J-fashion modu i kako se mašnicama, krinolinama i bojama bore protiv predrasuda
Ekstravagantna moda PLUS+
One žive kao lolite u Hrvatskoj: 'Nikamo ne idemo bez špangice'
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Ili je grafička dizajnerica podrijetlom iz Malezije, Tena je studentica etnologije i filozofije iz Siska, Ela studira sociologiju, Marta iz Petrinje buduća je profesorica, Ana radi kao kemičarka, a Ema iz Samobora tekstilna je dizajnerica. Djevojke su u 20-im i 30-im godinama, dobre prijateljice i dio hrvatske J-fashion zajednice, koja okuplja zaljubljenice u japansku ekstravagantnu modu - lolitu i druge stilove poput manbe, decore, fairy keija, sweet lolite, gothic lolite i aristocrata.
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