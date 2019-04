Zašto oni varaju? Nedostaje im uzbuđenje i žele biti otkriveni

1. Serijski ljubavnici ili ne?

Iako možda ne postoji točna i znanstvena definicija što nekoga čini varalicom, činjenica je da postoje serijski preljubnici, oni koji će u jednoj vezi prevariti - dok u drugoj neće, kao i oni koji nikad nisu nikoga prevarili. Tako se izreka 'prilika čini lopova' ne može primijeniti na sve ljude već studije na preljubnicima pokazuju neke zanimljivosti koji otkrivaju drugu stranu prevare.

2. Ženska prevara je pogubnija za vezu

Iz nekog razloga, prevladava mišljenje da muškarci češće varaju nego žene. Činjenica je da osim što oba spola varaju u jednakoj mjeri, za odnos pogubnije ako ona vara. Razlog za to je što žene većinom ulaze u preljub kako bi ispunile emocionalne potrebe, a emocionalna povezanost koja nastaje je najčešće i kraj one s partnerom. Isključivo fizička prevara 'seksa radi' ima najmanju opasnost za odnos, jer čak i ako se otkrije preko nje par lakše prelazi.

3. Prevara je zapravo pumpanje ego

Često se misli kako do prevare dolazi nakon pojave problema u vezi, no istina je da je to najčešće samo opravdanje koje se daje onome s kime se vara. Prema studiji Sveučilišta Rutgers, 56 posto muškaraca i 34 posto žena koji su prevarili bili su zadovoljni u svojoj vezi te nisu htjeli prekid, već im je motiv bio uzbuđenje, 'pumpanje' ega ili čista sklonost tome.

4. Kako prepoznati da vas partner vara?

Prema iskustvima prevarenih, upravo su promjene u seksualnom životu bile jedan od prvih simptoma zbog kojih su posumnjali da njihov partner nešto "muti". Seksualni terapeuti objašnjavaju kako libido raste s učestalošću seksa, a efekt zabranjenog voća i jačeg samopouzdanja doprinosi osjećaju veće privlačnosti i želje za seksom. To se odnosi i na želju s ljubavnikom/com i stalnim partnerom, piše portal Care2.

Foto: Dreamstime

5. S kim varaju?

Još jedna predrasuda je da ljudi najčešće varaju s nekim koga tek upoznaju. U više od 80 posto slučajeva riječ je o starom poznaniku, prijatelju ili kolegi/ci. To se odnosi i kod dugotrajnih afera, ali i kod onih koji se svode na 'seks na jednu noć'. Najčešće se radi upravo o nekome s posla - zbog provođenja puno zajedničkog vremena bez planiranja i puno mogućnosti.

6. Kad se prevara događa?

Iako zvuči kao klišej, ženama će prevara biti višestruko primamljivija za vrijeme plodnih dana, jer im je tada općenito libido jače izražen. Također, u to su doba sklonije birati partnere koje doživljavaju muževnijima, makar nemaju osobine koje bi po njima činile dobrog partnera u životu. Razlog za to je što se muževnost povezuje s jačim genima na evolucijskoj osnovi - kako bi se oni prenijeli na potencijalne potomke.

7. Podsvijest

Prema profesoru kliničke psihologije Scottu Haltzmanu sa Sveučilišta Brown, većina preljubnika podsvjesno žele biti uhvaćeni.

- Bilo da je riječ o tragu ruža na ovratniku ili SMS porukama u mobitelu, prevaranti iza sebe ostavljaju tragove. Često je to tzv. poziv u pomoć, tj. želja da ih se primijeti - tvrdi Haltzman.

Objašnjava kako se preljubnici često ne znaju više izvući iz svojih laži, a najradije bi da sve bude 'po starom'.

8. Glazba ima veze s preljubom?

Jedan od bizarnih rezultata studija je onaj da se sklonost preljubu može povezati i s ukusom u glazbi. Tako je među prevarantima oko 41 posto obožavatelja rock'n'rolla, 16 posto njih su ljubitelji pop glazbe, a navodno su najmanje šanse da preljubnik bude obožavatelj rapa i hip hopa.