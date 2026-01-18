Oni žive u trenutku: Ovo su najspontaniji znakovi Zodijaka

VAGA Vage su poznate po ljubavi prema ravnoteži u svim aspektima života. Ipak, kada je riječ o zabavi i uzbuđenju, znaju se opustiti. U okruženju koje im odgovara vrlo su razigrane i ugodne. Posebno dolaze do izražaja na koncertima, u barovima i sličnim mjestima. S njima se lako osjećati opušteno. | Foto: Fotolia