Oni žive u trenutku: Ovo su najspontaniji znakovi Zodijaka

Zabavni i spontani ljudi unose svježinu u svaku situaciju. Astrologija olakšava njihovo prepoznavanje kroz osobine horoskopskih znakova. Donosimo pregled znakova koji vole spontanost i zabavu, ali i onih koji više cijene planiranje
U nastavku pogledajte koji su najspontaniji znakovi Zodijaka.
| Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
U nastavku pogledajte koji su najspontaniji znakovi Zodijaka. |
Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
U nastavku pogledajte koji su najspontaniji znakovi Zodijaka.
| Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
OVAN Zabavni su, spontani i impulzivni. Svi žele biti u društvu Ovna jer su oličenje zabave i uživanja. Uvijek su spremni isprobati nove stvari i izaći iz svoje zone komfora. Vole avanture, izlete i neočekivane situacije. S njima rijetko kada može biti dosadno.
| Foto: Fotolia
STRIJELAC Nikada ne miruju na jednom mjestu i obožavaju putovanja. Uvijek su spremni za spontano putovanje ili izlet. Jedni su od najzabavnijih ljudi koje možeš upoznati. Vrijeme provedeno s njima gotovo nikad ne razočara. Njihov optimizam je zarazan.
| Foto: Fotolia
BLIZANCI Poznati su kao društveni leptiri cijelog Zodijaka. Oni su glavna atrakcija svake zabave. Često se upuštaju u spontane i pomalo nepromišljene aktivnosti koje im donose čisto veselje. Imaju prirodan talent za podizanje atmosfere. Uz njih svaka zabava postaje nezaboravna.
| Foto: Fotolia
VAGA Vage su poznate po ljubavi prema ravnoteži u svim aspektima života. Ipak, kada je riječ o zabavi i uzbuđenju, znaju se opustiti. U okruženju koje im odgovara vrlo su razigrane i ugodne. Posebno dolaze do izražaja na koncertima, u barovima i sličnim mjestima. S njima se lako osjećati opušteno.
| Foto: Fotolia
VODENJAK Vodenjaci su najkreativniji među svim znakovima. Nije iznenađenje što se ponekad ponašaju impulzivno ili spontano kako bi postigli željeni cilj. Njihova energija zabave djeluje smirujuće. Uz njih se lako opustiti. Njihova originalnost čini svako druženje posebnim.
| Foto: Fotolia
LAV Lavovi su izvrsno društvo jer zrače energijom, odvažnošću i sjajem. Njihova pojava prirodno privlači ljude. Uvijek će stati uz tebe kada je potrebno. Općenito nisu pretjerano ozbiljni. Više vole život ispunjen smijehom i dinamikom.
| Foto: Fotolia
RIBE Ribe mogu biti izuzetno zabavne i spontane kada situacija to zahtijeva. Imaju nevjerojatne i uzbudljive ideje u kojima svi žele sudjelovati. Ipak, ponekad znaju postati vrlo emotivne. To može udaljiti neke ljude od njih. Najviše vole biti u društvu bliskih prijatelja.
| Foto: Fotolia
ŠKORPION Škorpioni su slični Ribama jer vole spontanost u naletu uzbuđenja. Često će pristati na plan jer već neko vrijeme nisu imali priliku zabaviti se. Mogu biti vrlo zabavni dok se osjećaju dobro. Međutim, ako se povrijede ili naljute, sve se mijenja. Njihova nestrpljivost može biti veliki nedostatak.
| Foto: Fotolia
BIK Bikovi su nježni i ugodni za druženje. Lako nasmijavaju druge i dobro se uklapaju u zabavne planove. Vole stabilnost i sigurnost. Kod spontanih ideja ipak preferiraju barem minimalnu organizaciju. Iznenadna putovanja preko noći obično im ne odgovaraju.
| Foto: Fotolia
JARAC Jarci su vrlo organizirani i sustavni. Sama pomisao na spontanu aktivnost može ih izbaciti iz takta. Vjeruju u pravila i planiranje unaprijed. Obožavaju popise obaveza. Za njih je struktura ključ svega.
| Foto: Fotolia
DJEVICA Djevice su rođeni perfekcionisti. Paze na najsitnije detalje svakog plana. Spontane aktivnosti za njih su prava noćna mora. Vide nedostatke tamo gdje ih drugi ne primjećuju. Često znaju biti previše kritične.
| Foto: Fotolia
RAK Rakovi mogu biti zabavni, ali su vrlo osjetljivi. Ako stvari ne idu po njihovom, lako pokvare atmosferu. Ne vole nepredvidive situacije. Često pronalaze mane u svakom detalju. Njihove primjedbe drugi znaju doživjeti kao negativne ili neugodne.
| Foto: Fotolia