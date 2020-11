Online sniženja: 6 stvari na koje bismo trebali obratiti pažnju

Prošlih smo godina šetali centrima, no ovih dana smo najviše prisutni online, dućani nam nude niz akcija i popusta, no pravila ipak postoje, odnosno načini kojima ćemo si olakšati web kupovinu

<p>Online kupovina ima neka svoja pravila, iako su tu i one klasične preporuke, kojih je dobro držati se ako ne želimo završiti s hrpom nove, neželjene robe.</p><h2>1. Kupujte klasike</h2><p>Klasici su, kao i uvijek, stvari koje su stilski višenamjenske, a možemo ih nositi više sezona i godina. Nisu opterećene trendovima te uvijek izgledaju moderno.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Novu odjeću prije nošenja treba oprati</strong></p><h2>2. Dobro provjerite veličine</h2><p>Većina online dućana ima tablicu mjera, stoga je dobro provjeriti točnu veličinu jer se i one znaju razlikovati od dućana do dućana.</p><h2>3. Ne kupujte samo zato što je jeftino</h2><p>Na taj način ćete samo gomilati odjeću. Nema smisla uzimati sve što nam je dostupno, time ćemo samo nakrcati garderobu. Iako da, ponekad je baš super udobno ležati na kauču i klikati u košaricu.</p><h2>4. Kupujte i izvan sezone</h2><p>Ovo vrijedi naročito za proljetne i ljetne stvari, jer neke kvalitetne komade dobro je kupiti i izvan sezone. Možda pronađete kvalitetan komad, koji je u sezoni skup, a izvan nje ima super cijenu.</p><h2>5. Prije svega - lista</h2><p>Kao da idete u špeceraj. Lista odjevnih predmeta, stilova ili komada koje tražite praktičan je način kojim ćete uštedjeti i ostati skoncentrirani u moru online shopova i ponuda.</p><h2>6. Sjetite se rođendana, Božića...</h2><p>Ako netko od vaših uskoro ima rođendan, možda je ovo dobra prilika da 'ubodete' poklon. Osim toga, skorašnji advent sigurno je prilika za darivanje - a sada stvarno nije prerano za kupovanje poklona.</p>