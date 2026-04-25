STRUČNJACI ZABRINUTI

Opasan trend: Sve mlađa djeca koriste skincare proizvode i to objavljuju na TikTok

Iz Centra za sigurniji Internet upozoravaju da se širi trend videozapisa u kojima vrlo mala djeca,čak i ona koja su tek prohodala, pred kamerama koriste kozmetičke proizvode

TikTok trend #ToddlerSkincare, u kojem se i vrlo mala djeca pred kamerama snimaju kako koriste kozmetičke proizvode i provode rutine njege kože, može nametati pritisak izgleda i potrošnje te negativno utjecati na dječje samopouzdanje, upozorio je Centar za sigurniji internet.

Iz Centra navode da se trend širi stotinama videozapisa u kojima i vrlo mala djeca, od kojih su neka tek naučila hodati, pred kamerama koriste kozmetičke proizvode i prikazuju rutine namijenjene odraslima. Kao primjer takvog širenja sadržaja navode i istraživanje The Guardiana, u kojem je pregledano više od 7 600 TikTok objava o njezi kože i upozoreno je upravo na taj trend. 

 Ističu kako trend "nije bezazlen, niti zabavan ili simpatičan" te da problem nije samo u kozmetici, nego i u porukama koje se djeci vrlo rano nameću o standardima izgleda i potrošačkim navikama. 

 Djeca su posebno osjetljiva na poruke koje vide na mrežama. Kada promatraju vršnjake ili još mlađu djecu kako koriste proizvode za uljepšavanje, lako razviju osjećaj da i sama moraju izgledati bolje i uklopiti se u takve obrasce ponašanja, upozorava Centar.

Djeca uspoređuju vlastiti izgled s nerealnim sadržajem s ekrana.

"Takav sadržaj može imati ozbiljne posljedice na dječje samopouzdanje i sliku o sebi. Djeca počinju uspoređivati vlastiti izgled s nerealnim sadržajem koji vide na ekranima, razvijaju nesigurnost i osjećaj da moraju zadovoljiti očekivanja koja im nameće digitalno okruženje", istaknuo je Ivan Ćaleta iz Centra. 

Posebno zabrinjava, dodaju, to što u brojnim slučajevima odrasli sudjeluju u stvaranju i objavljivanju takvog sadržaja, čime se djeci šalje poruka da je takvo ponašanje poželjno i briše se granica između zaštite djeteta s jedne strane te njegove izloženosti i komercijalnih interesa s druge strane. 

"Danas djeca na internetu nisu izložena samo neprimjerenim kontaktima, prijevarama ili nasilju, nego i suptilnijim, ali jednako opasnim pritiscima koji dolaze upravo kroz ovakve sadržaje.", upozorio je Ćaleta. 

Naglasio je i da se zaštita djece na internetu odnosi i na očuvanje njihova dostojanstva i samopouzdanja te odrastanje bez pritiska da budu ono što im internet nameće. 

Centar poziva roditelje i odgojno-obrazovne djelatnike na veću pažnju o tome što djeca gledaju te na veću zaštitu privatnosti djece i snažniju edukaciju o utjecaju društvenih mreža na dječji razvoj. 

 Centar za sigurniji internet, koji djeluje pri Centru za nestalu i zlostavljanu djecu, neprofitnoj organizaciji, bavi se prevencijom i edukacijom o sigurnosti u digitalnom okruženju te kroz hotline i helpline pruža podršku djeci, roditeljima i drugim korisnicima.

Pravobraniteljica: Oglašivači prepoznaju djecu kao ciljanu skupinu

U Uredu pravobranitelja za djecu navode da učestalo zaprimaju prijave povrede prava djece u digitalnom okruženju, koje se odnose na privatnost, nasilje i oglašavanje, te da su zaprimali i pritužbe vezane uz komercijalizaciju, odnosno roditeljsku komercijalizaciju djece na društvenim mrežama.

Zabrinjavaju nas, kažu u Uredu, podaci Centra za sigurniji internet prema kojima gotovo svaki sedmi video o njezi kože na TikToku uključuje djecu, što ukazuje i na to da oglašivači djecu prepoznaju kao ciljanu skupinu.

 Ističu i da, kada je riječ o društvenim mrežama, ne postoji poseban propis koji bi regulirao to područje, no u postojećim propisima, poput Zakona o radu, Obiteljskog zakona i Pravilnika o zaštiti maloljetnika u elektroničkim medijima, postoje odredbe koje se odnose na zaštitu djece. Dodaju da se, s obzirom na brze promjene i trendove u digitalnom okruženju, zauzimaju za unaprjeđenje zakonske regulative, ali i za širu edukaciju i senzibilizaciju djece i odraslih o pravilnom korištenju digitalnih tehnologija i zaštiti prava djece u digitalnom okruženju.

„Djeca danas odrastaju u digitalnom okruženju u kojem su često nesvjesna utjecaja oglašivačke industrije, posebice tzv. influencer marketinga niti su u dovoljnoj mjeri svjesna da dijeljenjem osobnih podataka informacije na internetu ostaju trajno. Nove tehnologije mijenjaju okruženje u kojem djeca odrastaju i zato je važno roditelji budu prisutni i da mijenjaju način na koji ostvaruju svoju ulogu u brizi i zaštiti djece." , poručila je pravobraniteljica za djecu Tatjana Katkić Stanić.

 Dodala je da roditelji trebaju razgovarati s djecom o sadržaju koji gledaju i njegovu utjecaju, a kreatore sadržaja pozvala je da ne uključuju djecu u takve objave te da platforme koriste za promicanje dobrobiti djeteta i sigurnijeg digitalnog okruženja.

