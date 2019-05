Opasno je po zdravlje: Nemojte nikad zaspati tijekom slijetanja

Gotovo svim putnicima često je u interesu što duže odrijemati prilikom leta, ali san tijekom polijetanja i slijetanja može dovesti do zdravstvenih problema. Naime, kada avion uzlijeće i slijeće, tlak zraka brzo se mijenja s visinom i ako niste dobro pripremljeni za aklimatizaciju to može biti loše za vaše bubnjiće.

Brza promjena visine utječe na razliku tlaka zraka u ušima i izvan tijela. To dovodi do vakuuma u Eustahijevoj cijevi koji izaziva osjećaja začepljenog uha i 'zujanja'. Gutanje ili zijevanje otvara Eustahijevu cijev, dopušta protok zraka što omogućava izjednačavanje pritiska s obje strane bubnjića.

Pokušajte ne spavati tijekom polijetanja i slijetanja jer ćete tako gutati manje sline što dovodi do povećanog pritiska u ušima.

Foto: dreamstime

MedalinePlus, zdravstvena informacijska stranica američke Nacionalne medicinske knjižnice tvrdi ako se u vašim ušima stvori veliki pritisak to može dovesti do barotraumatskih smetnji. One se događaju često i obično se osjećaju u manjim simptomima kao što su začepljene uši i zujanje. Ako je pritisak previsok može doći do zdravstvenih problema kao što je vrtoglavica, upala uha, oštećenje bubnjića i u najgorem slučaju krvarenje iz nosa i gubitak sluha.

Mnogi ljudi imaju barotraume u nekom trenutku. Problem se često javlja kod promjena visine, kao što su letenje, ronjenje ili vožnja u planinama. Ako imate preopterećen nos od alergija, prehlade ili infekcije gornjih dišnih puteva, veća je vjerojatnost da ćete razviti barotraumu.

Ako vam se ovo događa koristite uobičajene metode izjednačavanja pritiska. Možete zijevati, žvakati žvakaću gumu, puhati nos ili piti vodu.