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Opet kreću domaći letovi Trade Aira, od danas prodaja karata

Piše Karolina Krčelić Marenić,
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Opet kreću domaći letovi Trade Aira, od danas prodaja karata
Foto: 123RF
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Od 20. srpnja ponovno kreću domaći letovi, a prodaja karata počinje već od danas. Nakon višemjesečne stanke Trade Air ponovno leti, a putnici će karte moći rezervirati već od 2. srpnja u podne

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Ljubitelji putovanja zrakoplovom ponovno će imati više razloga za zadovoljstvo. Hrvatski avioprijevoznik Trade Air objavio je da od 20. srpnja ponovno pokreće domaće linije, čime se nakon višemjesečne stanke vraća važna zračna povezanost između hrvatskih gradova.

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Kako je priopćila kompanija, prodaja karata počinje 2. srpnja nakon 12 sati, a rezervacije će biti dostupne putem službene internetske stranice prijevoznika. Vijest je objavljena uz poruku: "Povratak koji smo svi čekali! Od 20. srpnja ponovno povezujemo Hrvatsku!"

Ponovnim uspostavljanjem domaćih letova putnicima će ponovno biti omogućeno brže putovanje između kontinentalnog i obalnog dijela zemlje. Prema objavljenim informacijama, iz Osijeka će ponovno biti moguće letjeti prema Zagrebu, Puli, Rijeci, Zadru, Splitu i Dubrovniku, čime se vraća važna prometna veza za stanovnike istočne Hrvatske, ali i za brojne putnike tijekom ljetne turističke sezone.

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Očekuje se da će povratak domaćih linija dodatno olakšati putovanja tijekom vrhunca turističke sezone, osobito putnicima koji žele izbjeći dugotrajnu vožnju cestama te brzo stići do odredišta na Jadranu ili u unutrašnjosti Hrvatske. Prvi letovi na obnovljenim linijama planirani su za 20. srpnja, dok će svi zainteresirani svoje mjesto moći osigurati već od danas (2.7.) u podne.

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