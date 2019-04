Opisali susrete sa zvijezdama: 'Hugh Grant mi je plazio jezik'

Redatelj i urednik Michael Segalov iz Londona na Twitteru je napisao da mu je Hugh Grant isplazio jezik kada ga je vidio u Liverpoolu.

Na društvenoj mreži je zamolio svojih 24.000 pratitelja da podijele svoje susrete s poznatima, piše Bored Panda.

Post koji je prikupio preko 31.000 lajkova uključuje sve - od jednog muškarca koji je zamijenio Morgana Freemana s obiteljskim prijateljem, do drugog koji je pohvalio Stephena Fryja koji mu je pomogao da dobije posao u knjižari.

Mnoge od zabavnih priča uključivale su ljude koji su se neočekivano okrznuli rame o rame s poznatim osobama u javnim toaletima.

- Izvan toaleta u Disneylandu, Lindsey Lohan je primijetila moju kćer koja je bila uznemirena zbog svog novog aparatića za zube. Lindsey je rekla mojoj kćeri da misli da je aparatić cool i da je zabavno mijenjati gumice. Nakon toga, oduvijek je imala posebno mjesto u mom srcu - napisala je jedna korisnica.

Drugi je napisao da je jednom pišao pokraj nadbiskupa Desmonda Tutua u toaletu Coventry katedrale.

Neki su napisali kako su se upustili u duge razgovore sa slavnim osobama, a da nisu ni znali s kim pričaju.

Jedan korisnik Twittera otkrio je kako je jednom zamijenio Morgana Freemana za obiteljskog prijatelja.

- Zamijenio sam Morgana Freemana za prijatelja mojih roditelja kada mi je rekao 'bok' dok smo čekali u redu u banci. Proveo sam 10 minuta govoreći mu o zdravlje svoje majke. Bio je angažiran i šarmantan. Kada me blagajnik pitao od kud ga poznajem, okrenuo sam ga u šoku, a on se nasmiješio i namignuo - komentirao je jedan korisnik.

- Sjedio sam pokraj Ryana Goslinga na Broadwayskoj predstavi. Nisam ga prepoznao dok nismo počeli razgovarati u pauzi. To se vidjelo na mom licu jer se on nasmijao i rekao: 'Upravo si shvatio tko sam ja'. Kimnuo sam. On se nasmiješio i rekao: 'Očito ne provodiš dovoljno vremena na Pinterestu' - napisao je drugi korisnik.

Treća je opisala svoj susret sa Stephenom Fryem.

- Bila sam u knjižari i čekala razgovor za posao kad sam ga ugledao da kupuje. Prišla sam i razgovarala s njim. Rekla sam mu da čekam razgovor za posao. On je inzistirao da pričeka sa mnom dok ne dođe menadžerica i rekao joj da me jednostavno mora zaposliti. Dobila sam posao - ispričala je.

Jedan korisnik tvrdi da mu je Liza Minelli ukrala sunčane naočale tijekom posjeta karipskom odmaralištu u 80-ima.

- Ostavio sam svoje sunčane naočale na stolu pored bazena na karipskom odmaralištu 80-ih. Liza Minnelli je s prijateljima sjela misleći da je stol slobodan. Ona je zatim stavila moje naočale i svi su se počeli smijati. Zatim su otišli. Liza Minnelli mi je ukrala sunčane naočale - komentirao je.

Jedan korisnik je napisao kako se uvijek šalio da toliko voli glas Alana Rickmana da bi ga slušao kako čita jelovnik. Zatim je jednom sjeo pokraj Alana Rickmana u restoranu i čuo ga kako čita jelovnik.

- Victoria Beckham me 'udarila' svojim Range Roverom dok sam hodao. Pao sam, ali većinom zbog svoje nespretnosti. Kada su ona i David iskočili van, pitala me jesam li dobro. Rekao sam: 'Dobro sam, samo sam se spotaknuo', a David je dodao: 'Da, zato što te udarila!'. Nevjerojatno su lijepi - prisjetio se korisnik.

- Kada sam bio dijete, tata me odveo na govor Muhammada Alija. Bili smo jedino dvoje bijelaca tamo. Ali se rukovao sa mnom i rekao da je lijepo vidjeti malog bijelog dječaka ovdje. Nikada to nisam zaboravio - prepričao je jedan korisnik.

Drugi je napisao kako je jednom upoznao i intervjuirao Nelsona Mandelu u njegovoj kući u Johannesburgu.

- Na pola mog 20-minutnog intervjua, on je odgodio poziv predsjednika kako bi odgovorio na ostatak mojih pitanja. Pravi egalitarijanac. Ja sam mu nitko, a odvojio je kvalitetno vrijeme da bi razgovarao sa mnom - pohvalio ga je korisnik.

- Moj prijatelj je producirao predstavu u kojoj je glumio Robin i imao sam priliku provesti dan s njim na setu. Bio je prva osoba tamo (iako mu je radno vrijeme počinjalo tek kasnije), pozdravio je svakog člana ekipe, i ponašao se prema meni kao da sam mu dugogodišnji prijatelj iako sam bio 'civil' kojeg je tek upoznao - napisao je Rob.