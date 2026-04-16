Oprez! Najopasnije stvari koje imamo u našim domovima

Dom bi trebao biti sigurno utočište. No sviđalo nam se to ili ne, postoje brojne stvari koje zapravo mogu biti opasne, osobito ako se ne održavaju pravilno. Evo koje predmete biste trebali koristiti s pojačanim oprezom
U nastavku otkrijte najopasnije stvari u vašem domu.
U nastavku otkrijte najopasnije stvari u vašem domu.
U nastavku otkrijte najopasnije stvari u vašem domu.
SUŠILICE - mogu predstavljati opasnost za malu djecu koja mogu stati u njih. No, također mogu biti i opasnost od požara za cijelu obitelj. Kako biste smanjili rizik od požara, uvijek pazite da je filter za vlakna čist i bez nakupljenih vlakana. Također, ako je uređaj preblizu zidu, to može ometati protok zraka kroz ventilacijski kanal, što može dovesti do požara.
PRODUŽNI KABELI - Neispravni produžni kabeli mogu biti vrlo zapaljivi. Ako je moguće, nemojte štedjeti na kvaliteti produžnog kabela. Također, oštećeni kabel zamijenite odmah.
OVLAŽIVAČI ZRAKA - Ovlaživači zraka mogu biti korisni, ali mogu učiniti više štete nego koristi ako se ne čiste pravilno. Ako ih se predugo ne koristi, u njima se može početi razvijati plijesan. Kada ih zatim uključite, mogu raspršivati bakterije izravno u zrak koji udišete.
PROZORI - Neosigurani prozori predstavljaju stvarnu opasnost za djecu. Zaštitne rešetke ili graničnici za prozore mogu pomoći u sprječavanju slučajnih padova, ali pazite da imaju mehanizam za brzo otpuštanje u hitnim situacijama, poput požara u kući. Također, pripazite da u blizini prozora nema namještaja na koji bi se mala djeca mogla popeti.
STEPENICE - Padovi su najčešća vrsta nesreća u kući, a često su uzrokovani upravo stepenicama. Kako biste povećali sigurnost, obavezno postavite rukohvate i osigurajte dobro osvjetljenje. Osim toga, ako imate djecu, postavite zaštitne ograde (baby gate) na vrhu i dnu stepenica.
IZBJELJIVAČ. Izbjeljivač je izuzetno opasna kemikalija koju gotovo svatko ima kod kuće. Njegovo gutanje može uzrokovati ozbiljne unutarnje ozljede pa čak i smrt, a također povećava rizik od kronične opstruktivne plućne bolesti.
NEPRIANJAJUĆE POSUĐE. Iako je praktično ne morati namakati prljave tave preko noći, jednostavno održavanje neprianjajućeg posuđa ima svoju cijenu. Politetrafluoretilen, premaz koji čini posuđe „neprianjajućim“, pri zagrijavanju može ispuštati plinove. Ti su plinovi povezani s rakom i drugim štetnim učincima na zdravlje.
ŠTEDNJACI. Iako je svatko u kuhinji izložen riziku od opeklina, opasnost je najveća za djecu. Kako biste zaštitili najmlađe i spriječili opekline, nikada ih ne ostavljajte bez nadzora u kuhinji.
KADE.
Kade mogu biti neočekivani izvor opasnosti jer se djeca u njima mogu utopiti. Srećom, to se lako može izbjeći jednostavno tako da uvijek pazite na djecu tijekom kupanja.
BOŽIĆNA DRVCA. Božićna drvca mogu se vrlo brzo zapaliti, osobito prava drvca koja se isušuju. Umjetna božićna drvca također mogu gorjeti, ali je manja vjerojatnost da će se zapaliti.
NAFTALIN. Naftalin možda djeluje zastarjelo, ali i dalje može predstavljati opasnost ako ga imate u kući. Koristi se za zaštitu od moljaca i drugih insekata na odjeći, no nije bezopasan ni za ljude. Zbog rizika od gutanja kod djece ili kućnih ljubimaca, razmislite o tome da ga u potpunosti izbjegnete.
RAVNI TELEVIZOR. Mnoga su djeca završila u bolnici zbog ozljeda uzrokovanih televizorom koji se prevrnuo. Kako uređaji postaju sve tanji, problemi s ravnotežom postaju sve veći rizik. Pobrinite se da je vaš televizor pravilno pričvršćen na zid pomoću kvalitetnog nosača.
SREDSTVA ZA ČIŠĆENJE WC-A. Korozivni sastojci koji se koriste u kiselim proizvodima mogu uzrokovati opekline na koži i očima. Također su izuzetno opasni ako se pomiješaju s drugim vrstama sredstava za čišćenje.
SREDSTVA ZA ČIŠĆENJE PEĆNICE. Mnogi od ovih proizvoda sadrže korozivne lužine koje su opasne ako se udišu. Mogu oštetiti probavni sustav te dišne putove.
NOŽEVI. Noževi mogu predstavljati opasnost u gotovo svakoj dobi. Dijete koje rukuje nožem može se lako ozlijediti. Međutim, nezgode pri rezanju kod odraslih i dalje su jedne od najčešćih kuhinjskih ozljeda.
KREVETI S PODIZNIM SPREMNIKOM.
Ottoman kreveti poznati su po svojoj praktičnosti i danas su često opremljeni sigurnosnim značajkama. Međutim, i dalje mogu predstavljati potencijalnu opasnost kada su otvoreni zbog rizika od gušenja u slučaju kvara plinskog (hidrauličnog) sustava podizanja.
PEĆI (GRIJAČI SUSTAVA). Ako vaša peć nije dobro održavana, može predstavljati rizik od trovanja ugljičnim monoksidom. Kako biste je održali sigurnom, neka je najmanje jednom godišnje pregleda stručna osoba.
ELEKTRIČNE DEKE. Električna energija i deke nisu dobra kombinacija. Zabilježeni su slučajevi ljudi koji su zbog njih doživjeli toplinski udar. Neki također smatraju da mogu dovesti do reproduktivnih problema.
PLINSKI KAMIN. Plinski kamin predstavlja niz rizika. Može biti opasan za kućne ljubimce i malu djecu, a postoji i rizik da se okolni predmeti zapale. Još jedna potencijalna opasnost je trovanje ugljičnim monoksidom. Pobrinite se da je kamin pravilno ventiliran i nikada ga ne ostavljajte bez nadzora.
STROPNI VENTILATORI. Ako nisu pravilno montirani, stropni ventilatori mogu predstavljati opasnost za ukućane. Mogu pasti na nekoga, što može dovesti do teških ozljeda ili čak smrti.
INSEKTICIDI. Na kraju krajeva, insekticidi su otrov. Udisanje ovih kemikalija štetno je za vaše zdravlje. Prilikom prskanja, prozračite prostor kako biste smanjili udisanje para.
CFL ŽARULJE. Ove vrste žarulja opasne su samo kada se razbiju. Tada u zrak mogu ispustiti malu količinu žive, što može biti štetno.
SREDSTVA ZA POLIRANJE I BOJANJE NAMJEŠTAJA. Sredstva za poliranje i bojenje namještaja koja nisu na biljnoj ili uljnoj bazi mogu biti opasna jer su lako zapaljiva. Sadrže kemikalije poput fenola i nitrobenzena, a povezuju se s rakom kože kada se apsorbiraju kroz kožu.
POLICE ZA KNJIGE. Police za knjige mogu predstavljati veliku opasnost za one s malom djecom koja se često pokušavaju na njih popeti. Ako je polica nestabilna, može se prevrnuti i ozlijediti nekoga. Također, dijete može pasti i ozlijediti se.
LJUŠTENJE BOJE. Starije kuće, primjerice iz 70-ih ili ranijih godina, mogu imati boju na bazi olova koja je opasna kada se počne ljuštiti. Udisanje tih čestica može dovesti do trovanja olovom, osobito kod trudnica i djece.
SVIJEĆE. Svijeće su još jedan opasan predmet koji se ne bi smio ostavljati bez nadzora. Također, mirisne svijeće koje dugo gore mogu ispuštati kemikalije poput formaldehida, naftnih destilata, alkohola i estera. Te tvari mogu uzrokovati zdravstvene probleme poput glavobolje, vrtoglavice i alergijskih simptoma, a povezane su i s određenim vrstama raka.
JASTUCI. Prljavi jastuci mogu predstavljati zdravstveni rizik jer se u njima može razviti plijesan i gljivice. Gljivice u jastucima mogu uzrokovati jake alergijske reakcije, astmu i druge respiratorne probleme.
LJESTVE I STEPENICE. Ljestve i stolići za penjanje mogu biti izvor opasnosti u kući. Padovi mogu rezultirati odlaskom na hitnu pomoć, pa čak i smrću. Zato uvijek provjerite jesu li ljestve stabilne i sigurne prije korištenja.
PRIJENOSNI GRIJAČI. Prijenosni grijači mogu predstavljati ozbiljan sigurnosni rizik jer mogu izazvati požar. Iako ponekad mogu biti nužnost, potrebno ih je stalno nadzirati. Kada su u upotrebi, držite ih najmanje tri stope (oko jedan metar) udaljene od zapaljivih predmeta. Također, nikada ih ne ostavljajte da rade bez nadzora.
PISAČI (PRINTERI). Istraživanje koje je objavilo Američko kemijsko društvo proučavalo je čestice koje ispuštaju kućni pisači. Zaključili su da su te čestice slične onima koje se oslobađaju iz cigareta.
SREDSTA ZA USPORAVANJE GORENJA. Sredstva za usporavanje gorenja često se nalaze u starim sofama, madracima i podlogama tepiha. Kemikalije koje se koriste u njima povezane su s neplodnošću, urođenim manama, rakom i problemima imunološkog sustava.
