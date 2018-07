Oprez s vitaminskim gumenim bombonima - to nisu slatkiši!

Iako je to u startu osmišljeno za djecu, sve više odraslih jede vitaminske gumene bombone. No, nutricionisti upozoravaju kako ne bi trebalo pretjerivati s njima, već se držati propisane doze - jer to nisu klasični slatkiši, može doći do predoziranja vitaminima i mineralima te problema sa zdravljem.

Kada su farmaceuti shvatili da vitaminske gumene bombone rado jedu i odrasli, napravili su verzije i za njih, bilo je to 2012. godine. Od tada do 2016. godine na njima su proizvođači zaradili oko 2,68 milijarde dolara.

- Vitaminski gumeni bomboni dobar su izbor za one kojima je nelagodno piti tablete ili od njih osjećaju mučninu (kao trudnice), no treba biti pažljiv jer su oni više kao lijek, nego kao bombon. Kada dodatak prehrani ima okus kao slatkiš, a reklamira se kao zdrav, vrlo lako može doći do pretjerivanja s uzimanjem - objašnjava Abbey Sharp, registrirana dijetetičarka iz Kanade.

Osim toga, napominje kako ti gumeni bomboni znaju sadržavati šećer, na primjer, dva komada mogu u sebi imati tri grama šećera. Kaže kako je preporučeni dnevni unos šećera na prehranu od 2000 kalorija - oko 25 grama, prenosi Daily Mail.

- Znači, u dva gumena bombona, kolika je recimo dnevna doza, dobijete 12 posto preporučenog dnevnog unosa šećera. Osim toga, što je veći problem ako se pretjeruje s vitaminima u obliku gumenih bombona, to može biti loše za zdravlje i ponekad čak vrlo opasno - dodala je.

- Previše selena ili vitamina A, koji se obično nalaze u tim gumenim bombonima, zna dovesti do gubitka kose i suhe kože. Previše vitamina D može dovesti do hiperkalcemije, a to zna uzrokovati pojavu bubrežnih kamenaca i kognitivnih problema - pojašnjava Abbey Sharp.

Dodaje da, iako je većina vitamina B skupine sigurna, višak B6 vitamina može uzrokovati oštećenje živaca, a B3 izraženo crvenilo kože koja postaje vrlo topla na dodir i može se pojaviti osjećaj žarenja.

Savjetuje ljudima da ne shvaćaju olako vitamine i minerale u obliku gumenih bombona i da imaju na umu da su im mnogi od njih nepotrebni, posebno u multivitaminskim varijantama.

- Savjetujte se sa stručnjakom i uzimajte one vitamine i minerale koji vam zaista nedostaju u tijelu - naglasila je.

Svake godine bude više od 60.000 trovanja vitaminima u SAD-u.