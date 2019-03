Oprez sa šminkom! Od šljokica možete dobiti alergiju na hranu

Svjetski trend šminkanja među djevojčicama u dobi od samo četiri, pet godina. koji se širi društvenim mrežama te polako dolazi i u Hrvatsku, osim psihologinje Gordane Buljan Flander te naših glumica i TV voditeljica, ne odobrava ni dermatologinja Ivana Nola.

- Kao prvo, kultura u kojoj bi šminkanje djeteta trebalo biti nešto normalno mi je apsolutno nepojmljiva. Ne vidim ni dobar razlog zašto bi se djeca šminkala, pa čak i kad je riječ o minimalnom korištenju šminke - komentira dermatologinja. Upozorava da s medicinske strane nanošenje bilo kakvog make upa nije dobro za dječju kožu, s obzirom na činjenicu da se u tim preparatima nalaze boje, mirisi te niz različitih konzervansa i aditiva.

Svi ti sastojci zajedno, napominje Nola, čine otrovni koktel, koji je prvenstveno uzročnik kontaktnih alergija. To osobito vrijedi za djecu u razvoju, kad im se imunološki sustav još stabilizira – osobito imunološki sustav kože.

- Ne mogu zamisliti nijednu vrstu šminke koja bi bila prihvatljiva za redovito korištenje kod djece - kaže Nola te dodaje da su i poseban problem “alati” za šminkanje, koji se većinom loše održavaju i mogu biti pravi izvor infekcija.

Foto: Zarko Basic/PIXSELL

- Uzmite za primjer olovku za oči i malu dječju ruku koja se njome koristi. To su nepravilne kretnje koja na kraju mogu dovesti i do povreda u predjelu oka. Ako olovke nisu pravilno održavane, može doći do infekcija na području oka i uz trepavice - upozorava.

Veliki problem su i kistovi za šminkanje s kojima se djeca također mogu ozlijediti, ali su i pravi izvor bakterijskih infekcija. Ako se pravilno ne održavaju, što znači da ih treba prati najmanje dva puta tjedno, izlažete se riziku od zaraze. Najbolje ih je prati u sapunici i vrućoj vodi te ostaviti da se dobro osuše. U suprotnom može doći do razmnožavanja bakterija koje će se nastaniti na licu.

Još jedan od mogućih problema, nastavlja dermatologinja, alergijski je dermatitis, koji se može javiti u puno ranijoj dobi ako dijete od malih nogu koristi šminku. Dermatologinja dodaje i da naizgled bezazlene šljokice, s kojima se djeca često igraju te ih u vrijeme karnevala koriste za “maškaranje”, mogu biti itekako opasne za zdravlje djece.

Foto: Zarko Basic/PIXSELL

- Kožni osipi su najčešća posljedica korištenja šminke. Najčešće se javljaju u obliku iritacija na koži, ali problem je ako se nakon nekog vremena javi kontaktna alergija kao posljedica korištenja šljokica. Njih danas možete pronaći svugdje – od šminke pa do dekoracija za proslavu dječjih rođendana. Šljokice mogu sadržavati štetne sastojke koji uzrokuju veliku osjetljivost kod djece, osobito kad je riječ o hrani. Nakon nekog vremena od korištenja proizvoda sa šljokicama može doći do alergije na lješnjake, orahe i korjenasto povrće, poput brokule, špinata i blitve. To su velike zdravstvene komplikacije za daljnji razvoj djece - upozorava Nola.

Kozmetika vrvi opasnim sastojcima

U maskarama i sjenilima alergijske su reakcije često uzrokovane i sastojcima kao što su šljokice u prašku, hlapiva ulja i parfemi, različiti antioksidansi, pigmenti, tvari za spajanje, a često i nikal sulfat te željezni oksid. Osim alergijskih kontaktnih dermatitisa, kozmetički pripravci ponekad uzrokuju iritacijske, nealergijske kontaktne dermatitise, upozorava Nola.

Konzervanse parabena su u visokim dozama pronašli u tumorima dojki

Izrazito opasni su parabeni. To su konzervansi koji se obično nalaze u kozmetičkim proizvodima i sprečavaju rast bakterija. Poznato je i da ometaju proizvodnju estrogena u tijelu. Parabene su pronašli i u visokim koncentracijama u tumorima dojki. Izrazito opasni mogu biti i za trudnice, a kamoli za djecu koja koriste tu istu kozmetiku.

Foto: Dreamstime

Može doći i do velikih problema s plodnošću

Istraživanja su otkrila da organski spoj butilparaben, koji je također u kozmetičkim proizvodima, može poremetiti endokrini sustav, uzrokujući probleme s plodnošću i imunološkim sustavom, dok antimikrobni spoj triklokarban može dovesti do prijevremenog porođaja i smanjene dužine tijela bebe.

Mnogi od tih spojeva nisu ni biorazgradivi

Od spomenutih 84.000 kemijskih spojeva prisutnih u kozmetici, svaki osmi spada u neku grupu otrova. Jedni od njih su pesticidi, koji su reproduktivno otrovne tvari i hormonski razarači. Potom su tu industrijske kemikalije. Većina tih supstanci potencijalno je kancerogena, šteti organima, uništava njihove funkcije te posebno toksično djeluje na dišni sustav, jetru i bubrege. Mnogi od tih spojeva nisu čak ni biorazgradivi tako da, osim što direktno truju organizam, nakon upotrebe ostaju u prirodi i dodatno zagađuju okoliš.