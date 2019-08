Uz Tracey Cox doznajte jeste li u stanju oprostiti im nevjeru...

Neke veze uspiju preživjeti preljub, a neke ne. Ishod ovakve situacije uvijek ovisi od osobe do osobe i od parova do parova.

Neki slavni parovi uspjeli su preživjeti prevaru, primjerice Jay-Z i Beyonce. Dok, ipak, mnogo njih nije, uključujući Khloe Kardashian i njezinog partnera Tristana.

Unatoč tome, nevjera je izuzetno česta i sve više partnera se upušta u nevjeru. Oko 40 posto ljudi vara. Što je još depresivnije, jedno ugledno istraživanje pokazalo je da 34 posto žena i 56 posto muškaraca koji su imali neke veze sa strane su svoj brak opisali kao sretan ili vrlo sretan. Današnja moderna tehnologija olakšava sakrivanje nevjere i nedozvoljenog seksa, ali također je ujedno i teže držati to u tajnosti.

Foto: Dreamstime

Prosječan čovjek nema slavno prokletstvo paparazza koji jedva čekaju uhvatiti svaku njegovu grešku i prenijeti je svijetu. No, suprotno uvriježenom mišljenju, većina veza opstaje nakon što se nevjera otkrije.

Tracey Cox, ekspert za veze, tvrdi da preljub nekad može biti bolan udarac koji je vezi i trebao. S druge strane, to može biti i razlog za konačni prekid veze koji se trebao odavno dogoditi. Ostajanje u lošim ili nasilničkim odnosima nakon otkrivanja nevjere jako je štetno. Ako pak pokušavate izgladiti stvari iako ste bili u relativno zdravoj vezi, to je obično i ispravna stvar.

Evo kako možete, prema Tracey Cox, odrediti u koju kategoriju spada vaš odnos i postoji li šansa za oprost, ako vam se dogodio preljub:

Znakovi da imate dobre šanse za preživljavanje preljuba

- Varanje je nešto što je izvan karaktera osobe, ali izdaja može biti samo gora ako je prije u vezi bilo sve u redu - objašnjava Cox.

Ako ste u vezi bili najbolji prijatelji, seks nije bio nevjerojatan, ali ni loš, a sve ostalo je bilo u najboljem redu, reakcija većine ljudi koji su varali glasi: 'Što sad? Što sam mogao učiniti drugačije?'.

Neki ljudi ostaju vjerni desetljećima, a zatim jednoga dana pređu crtu za koju nikada nisu mislili da će prijeći iz nijednog drugog razloga već dosade.

Foto: Allmoviephoto

- To nije opravdanje, ali možda ipak jedna pogreška ne bi trebala izbrisati godine sreće. Ako je nevjera zaista bila jednokratna, potpuno izvan karaktera te osobe, a vaša veza je i dalje jaka, za nju se vrijedi boriti - savjetuje.

Veza može preživjeti ako se vaš partner se osjeća lošije od vas jer je većina ljudi na koljenima kad otkriju da ih partner prevario. Ako partner umanjuje značaj onoga što je učinio i odbije prepoznati bol koju je uzrokovalo njegovo ponašanje, nema smisla nastaviti dalje vezu.

- Preljubnici stvarno moraju požaliti zbog učinjenog - tvrdi Cox i dodaje da bi oni trebali biti kao i prevareni, ako ne i više, jadni zbog boli koju su prouzročili. Za ponovni uspjeh veze važno je da ste dobar komunikator. Ako vam razgovori ne idu dobro, i ne sagledate obje strane priče, mala je šansa da uspijete.

Trik koji Cox predlaže da prebrodite nevjeru je da točno utvrdite o čemu se tu zapravo radi i isto tako da budete dovoljno hrabri da sa brutalnom iskrenošću gledate na svoj odnos i u njega unesete sve potrebne promjene.

Najvažnije pitanje koje trebate postaviti partneru koji je imao aferu je: 'Što ti se svidjelo u toj vezi? Koji dio si pronašao u toj vezi, a da ga nema u našoj?'. Jedna od stvari koje ljudi najviše vole nakon afera je to što dobiju priliku da započnu iznova i postanu ono što zaista žele biti.

Potrebna vam je doza empatije ali i dobre komunikacijske vještine kako biste uspjeli doći do te točke i shvatiti da pitanja poput: 'Kako si mi to mogao učiniti?' ili 'Kako nam se to dogodilo?' ne vode nigdje. I tek tada se može dogoditi istinsko 'izlječenje'.

Još jedan dobar znak koji govori da će veza opstati je to da ste spremni potražiti terapiju. Istina je da je potrebno stvarno puno vremena da se veza oporavi od nevjere. To ovisi o tome koliko je trajalo varanje, a do potpunog izlječenja mogu proći čak i godine.

Ako ne znate kako reagirati ili što učiniti s cjelokupnom situacijom i ne možete krenuti naprijed, često je jedini dobar način za spašavanje veze otići kod dobrog terapeuta.

Oni su obrazovani tako da vam pomognu da oba partnera 'razvrstaju' bezbroj emocija koje proživljavaju i da cijeli taj proces bude lakši i brži. Ako vaš partner neće niti pomisliti na tu ideju, čak i kada je veza na 'stabilnim nogama', bolje je da nastavite dalje bez njega.

Nemojte ni pokušavati ako...

Ovo nije prvi put da vas je partner prevario.

- Serijski preljubnici ne mogu uspostaviti intimnost. Nije bitno s kim se zadrže u vezi, njima je u cilju ne uspostaviti duboku intimnost jer je se boje pa zato varaju, jer vas tako 'odgurnu' od sebe - objasnila je.

Varanje je učinkovit način da se osigurate da vas vaš partner istinski ne voli. Ipak krivnja, pak otežava gledanje partnera u oči, a prevara je također i sjajan način odvraćanja sebe od bolnih osjećaja koje preljubnici nikada nisu riješili sami sa sobom.

Foto: Dreamstime

Ako ovo nije prva afera koju ste otkrili, izađite iz tog pakla i usmjerite energiju prema stvaranju novog života za sebe.

Također, varanje je dovoljno teško oprostiti i bez da se na to još nagomilaju ostale nesuglasice kojih ima u vezi. Ako vaš odnos visi o niti, a vaš partner zaista nije osoba koja čini vaš život sretnim, zašto biste mu željeli oprostiti nevjeru?

Ako nemate hrabrosti otići, zakažite sastanak s terapeutom kako biste otkrili zašto sebe dovoljno ne poštujete.

Da bi se povjerenje obnovilo, vaš partner sada mora pokazati da nema ništa više za skrivati. Jedini pravi način za to je da dobijete sve lozinke za sve, šifru za njihov telefon, lozinke na svim društvenim mrežama i ostale stvari na kojima bi mogli biti vidljivi tragovi prevare.

Neki od neće to htjeti činiti, dok će drugi to pak zahtijevati i to opravdano, barem na neko vrijeme. Uostalom, ako preljubnik neće imati što skrivati, vi nećete ni ništa pronaći, piše Daily Mail.

- Nije lako odreći se svih prava na privatnost, ali ako je partneru istinski žao i očajnički vas želi zadržati, oni će sigurno na to pristati - zaključila je.