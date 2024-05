'Studiram, a pod pauzom čitam sve tekstove jer imam Oranž. Super su vam i kuponi za Lidl!'

Važno mi je da sam vrlo dobro informirana, rekla je Stella Crnobrnja (23), studentica novinarstva, koja rado čita portal 24sata.

- Radim studentski posao koji je vrlo dinamičan. Zbog posla u odnosima s javnošću sam svakodnevno u kontaktu s ljudima iz cijelog svijeta. Često u razgovoru s klijentima iz drugih država dođemo i do teme Hrvatske i događaja koji nas prate. Moram im znati odgovoriti na njihova pitanja. Uz to, studiram novinarstvo, zbog kojeg na fakultetu moramo biti informirani kako bismo mogli odraditi određene fakultetske obaveze - rekla je Stella.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 00:49 oranž tutorial | Video: 24sata.hr

Smatrala je da će joj godišnja digitalna pretplata na 24sata.hr biti od velike koristi, pa se zato odmah i pretplatila.

- 24sata donose različite priče i pokrivaju stvarno razne teme. Što mi je stvarno super. Na portalu svakodnevno ima pregršt članaka, pa kad sam na pauzi od predavanja, uvijek imam što i pročitati - ističe.

Godišnja pretplata omogućila joj je da čita sve tekstove na 24sata.hr. Kao studentu, posebno joj se sviđaju pogodnosti godišnje pretplate 24 Oranž. Od raznih popusta, najviše ju je razveselio popust za kupnju u Lidlu.

- Studentica sam i takvi popusti mi stvarno olakšaju kupnju. Volim Lidl jer imaju najbolju ponudu te uvijek najsvježije voće i povrće. Super su i njihovi tjedni popusti u kojima je uvijek u fokusu hrana drugih država. To je odlična prilika da se proba nešto novo - kaže. Na portalu 24sata najčešće čita rubrike News, Lifestyle i Sport, koji prati odmalena.

