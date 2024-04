Originalni 'sijamski blizanci' dijelili su krevet s dvije sestre - s kojima su imali 21 dijete

Chang i Eng Bunker bili su sijamski blizanci koji su imali 21 dijete nakon što su oženili dvije sestre koje su spavale na suprotnim stranama kreveta. No ujedno su nastupali u kazalištima u Americi i Britaniji gdje su šokirali publiku, prije nego što su na kraju postali vlasnici plantaža robova. Preminuli su prije točno 150 godina, davne 1874, a njihov je život poput filma.

Foto: Profimedia.hr

Rani život

Chang i Eng rođeni su od kineskih roditelja u Siamu (danas Tajland) i spojeni su prsnom kosti. Upravo je po njima nastao izraz - 'sijamski blizanci'.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+.

Njihova majka poticala je dječake da žive što je moguće normalnije i na kraju su mogli trčati, plivati i koristiti čamac.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 00:55 Prvi 'europski' blizanci slave 10. rođendan | Video: 24sata Video

Kao mladiće upoznao ih je škotski biznismen Robert Hunter 1824. godine, koji je shvatio da na njima može zaraditi.

Trebalo mu je pet godina da odvede momke iz Siama, naime, čekao je za to dopuštenje sijamskog kralja. Vladar je dopustio da Hunter odvede blizance nakon što mu je ovaj dao darove - teleskop, plesačice, a majka blizanaca dobila je iznos od oko 350 eura.

Tada su dječaci imali 17 godina, a u SAD su stigli 1829. godine.

Slava i bogatstvo

U SAD-u su nastupali, neki su ih smatrali Hunterovim robovima. Naime, zabavljali su publiku i tako zarađivali, radili bi salto ili nosili kamenje i to po četiri sata dnevno. No, za to su bili dobro plaćeni te su odlično zarađivali.

Chang i Eng razmišljali su o odvajanju te su otišli kod liječnika u Veliku Britaniju, gdje su ovi razmatrali opciju operacije, no nije bilo jasno bi li preživjeli razdvajanje.

- Ti dečki će donijeti puno više novca dok su zajedno nego kad su razdvojeni. Zašto ih razdvajati? Ti dječaci su savršeno sretni takvi kakvi jesu - izjavio je legendarni britanski kirurg Sir Astley Cooper.

Dečki su se vratili u Ameriku 1831. te odlučili napustiti šefa Huntera. Zahtijevajući više poštovanja, njihove nove predstave uključivale su i odgovaranje na razna pitanja publike.

Obiteljski život

Braća Bunker s vremenom su se odlučili za mirniji život u Sjevernoj Karolini, postali su državljani SAD-a i kupili 200 hektara plantaže te na desetke robova. Ovo se često smatralo velikom ironijom s obzirom na to da ih je majka navodno prodala kao robove samo 15 godina ranije.

Unatoč tome što su spojeni na prsnoj kosti, dvojac je bio sklon atraktivnim ženama. Robertu Hunteru napisali su u pismu:

- Prilično dobro uživamo, ali se još nismo vjenčali. Ali vodimo ljubav prilično brzo i ako dobijemo par dobrih žena, sigurno ćemo vas obavijestiti o tome.

Foto: Mathew Brady

Oženili su se kćerima susjednog farmera koje su se zvale Adelaide i Sarah Yates. Sestre su spavale s obje strane u ogromnom krevetu, a momci su im sve skupa napravili 21 dijete – Chang i Adelaide 10, a Eng i Sarah 11.

Craig Glenday, glavni urednik Guinnessove knjige rekorda, komentirao je:

- Kod Changa i Enga nikada nije zapravo dokumentirano kako su se ponašali u seksualnoj intimnosti, ali zanimljivo je analizirati termine poroda, radi se o samo 4 do pet dana razlike, što znači da su im odnosi bili koordinirani.

No odnosi u obitelji su se s vremenom poremetili, tako da su se sestre preselile u različite domove, gdje su blizanci dijelili svoje vrijeme kako bi njihove obitelji bile sretne.

Mnogi od njihovih robova u međuvremenu su bili mlađi od sedam godina i njihova povezanost s Konfederacijom tijekom Američkog građanskog rata uvelike je naštetila njihovoj ostavštini. Nakon rata, blizanci su izgubili svoje robove i morali su se vratiti na scenu kako bi nastupali, čak su išli i do Britanije i Rusije.

Chang, koji je prethodno doživio moždani udar, umro je u snu u dobi od 62 godine u siječnju 1874. To je neizbježno značilo da Eng neće dugo preživjeti te je posljednji put udahnuo samo dva sata kasnije.

Obdukcija je objavljena u javnosti i zaključeno je da je Changa ubio moždani ugrušak, dok je Eng možda preminuo od čistog straha nakon što je otkrio svog beživotnog brata.

Držali su rekord kao najstariji sijamski blizanci sve dok Ronnie i Donnie Gaylon nisu doživjeli 68 godina prije smrti 2020. godine.

I unatoč tome što su mrtvi već 150 godina, braća Bunker imaju mnogo potomaka koji se okupljaju svakog svibnja kako bi proslavili njihovu jedinstvenu ostavštinu, piše Daily Star.