Osam ne tako očitih znakova da vam nešto ne valja sa srcem

Od bolesti srca u svijetu godišnje umire 17 milijuna ljudi, a kardiovaskularne bolesti i dalje su vodeći uzrok smrti u svijetu. U Hrvatskoj je, na žalost, smrtnost od kardiovaskularnih bolesti izrazito visoka i na 100 tisuća stanovnika imamo 600 smrti.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Ipak, ako se srčane smetnje otkriju na vrijeme, velike su šanse kako se pacijentima može pomoći i produljiti život. Zbog toga je izrazito važno ne ignorirati simptome, koji mogu biti od onih očitih - do one manje jasnih, piše Bright Side.

Nedavno je provedeno nevjerojatno istraživanje u Portlandu kojim se više od desetljeća pratilo osobe oboljele od iznenadnog srčanog zastoja. Tijekom tog vremena se razgovaralo s mnoštvom ljudi koji su bili bliski žrtvama, kao i s preživjelima, te su se detaljno pregledali njihovi zdravstveni kartoni.

Otkriveno je da je polovica sredovječnih pacijenta doživjela znakove upozorenja prije zastoja, i to najčešće u obliku bolova u prsima i nedostatka daha, što je počelo oko mjesec dana prije zastoja. 'Do trenutka kad bi netko nazvao hitnu pomoć, za 90 posto osoba bi nažalost bilo prekasno. No postoji šansa da se to promijeni, za koju dosad nismo znali', objašnjava dr. Sumeet Chugh s Instituta za srce iz Los Angelesa, koji je ujedno i autor istraživanja.

Zanimljivo je da je nekolicina pacijenata shvatila da su njihovi simptomi dovoljno zabrinjavajući da su pozvali hitnu pomoć prije nego su kolapsirali. Oni su ujedno imali i najviše šanse da prežive zastoj. To je pokazatelj da ne treba ignorirati signale koje nam šalje tijelo. S tim da su na prvom mjestu bolovi u prsima i nedostatak daha - koji bi vas odmah trebali 'potjerati' u bolnicu.

Bol koja se širi u ruku za mnoge je poznat simptom, no ovo su neki od onih manje očitih i premda svaki zasebno ne mora značiti pojavu srčanih smetnji, ako vam se javlja nekoliko njih, ne bi bilo loše posjetiti liječnika.

1. Kašalj koji ne prestaje

Kašalj može uzrokovati širok spektar stanja, a jedno od njih je i kardiovaskularna bolest. Uporni kašalj koji stvara ružičastu sluz koja sadrži krv vrlo je čest kod zatajenja srca. Međutim, kašalj može biti pratitelj puno ozbiljnijeg simptoma, a to je dispneja i iznenadni gubitak daha.

2. Ekstremna i neobična tjeskoba

Nekoliko je studija dokazalo kako ljudi koji pate od anksioznosti imaju veće sklonosti nastanku srčanih bolesti. Anksioznost može biti uzrokovana ili vrlo stresnim načinom života ili različitim poremećajima, uključujući poremećaj panike i fobičnu anksioznost. Neki od efekata anksioznosti na vaše srce uključuju tahikardiju, povišen krvni tlak i smanjeni rad srca.

3. Naticanje nogu, zglobova i stopala

Kad vam srce ne pumpa dobro, tekućina iz vaših krvnih žila curi u okolna tkiva, a noge i stopala su najčešća mjesta na kojima se to očituje. To se naziva periferni edem, a čest je simptom među pacijentima koji imaju srčane bolesti i na to biste trebali obratiti veliku pozornost.

4. Smanjenje apetita i mučnina

Brojni pacijenti sa srčanim bolestima pokazuju nedostatak apetita i / ili mučninu, čak i ako su jeli samo nekoliko zalogaja. Razlog tome je nakupljanje tekućine oko jetre i crijeva koja ometa pravilnu probavu. Ove simptome obično prati bol u trbuhu i ako se javljaju zajendo, najbolje je posjetiti liječnika.

5. Osip kože i neobične mrlje

Dvije su odvojene znanstvene studije pokazale su kako ekcemi visoki rizični čimbenici srčanih bolesti. Otkriveno je da oni koji imaju ekcem imaju 48 posto više mogućnosti da pate od visokog krvnog tlaka i 29 posto mogućnosti da imaju visok kolesterol.

Uz to, imaju 59 posto veću vjerojatnost da će imati srčani udar od ljudi bez osipa i neobjašnjivih mrlja.

7. Gubitak svijesti

Osjećaj nesvjestice i gubitak svijesti vrlo je čest među srčanim bolesnicima. Kad srce ne pumpa krv dobro, to je zato što je protok krvi blokiran iz začepljene arterije ili sužavanja žila. Ako ikad osjetite kratkoću daha i onesvijestite se kratko vrijeme, odmah nazovite liječnika i pregledajte vaše srce.

8. Promjena boje kože

To nije jedan od najčešćih simptoma, ali kada se pojavi, to je zbog smanjenog protoka krvi, smanjenog broja crvenih krvnih stanica i može biti znak da vaše srce ne pumpa krv kako bi trebalo. Šok je glavni razlog ovog simptoma i blijedost se može pojaviti u cijelom tijelu ili u određenom dijelu tijela, primjerice ruci ili nozi.

POGLEDAJTE VIDEO SERIJAL 'ZENZACIJA' S IVANOM ŠARIĆEM: