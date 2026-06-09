Osnovne stvari koje svatko mora imati u svojoj garderobi

Odjevni komadi koji čine temelj funkcionalne garderobe lako se prilagođavaju različitim stilovima i prilikama. To su klasični i bezvremenski komadi koji se jednostavno kombiniraju, bez obzira na trendove
U nastavku pogledajte odjevne predmete koje morate imatri u svojoj garderobi.
| Foto: Dreamstime
U nastavku pogledajte odjevne predmete koje morate imatri u svojoj garderobi. |
Foto: Dreamstime
U nastavku pogledajte odjevne predmete koje morate imatri u svojoj garderobi.
| Foto: Dreamstime
TRENIRKA (JOGGING HLAČE) Trenirka je jedan od najudobnijih odjevnih komada koje možemo imati u ormaru. Iako se nekada nosila samo za sport ili kod kuće, danas je postala dio svakodnevne mode. Može se kombinirati i s elegantnijim komadima za opušten, ali moderan izgled. Posebno je praktična za rad od kuće i ležerne dane.
| Foto: 123RF
BIJELA KOŠULJA Bijela košulja je bezvremenski klasik koji se može nositi na mnogo načina. Njen stil ovisi o tome kako je kombiniramo s drugim komadima. Može biti elegantna, poslovna ili ležerna. Upravo zato je nezaobilazan dio svake garderobe.
| Foto: 123RF
VUNENI ŠAL Vuneni šal je važan komad tijekom hladnih dana jer pruža toplinu i zaštitu. Osim praktične funkcije, može biti i snažan modni detalj. Različite boje i teksture daju mu poseban karakter. Zbog toga može podići i najjednostavniju kombinaciju.
| Foto: 123RF
ČIZME NA VEZANJE Čizme na vezanje su praktične i izdržljive te se lako prilagođavaju različitim stilovima. Osim funkcionalnosti, važno je da budu udobne za nošenje. Mogu se kombinirati s trapericama, suknjama ili haljinama. To ih čini vrlo svestranim komadom obuće.
| Foto: 123RF
KLASIČNE SUNČANE NAOČALE Klasične sunčane naočale uvijek ostaju u modi bez obzira na trendove. Iako postoje mnogi moderni modeli, klasika se uvijek vraća. One štite oči i istovremeno dodaju dozu elegancije. Zato su must-have dodatak.
| Foto: 123RF
TORBICA OKO STRUKA Torbica oko struka više nije samo praktičan dodatak, nego i modni trend. Danas se nosi u minimalističkim i modernim kombinacijama. Omogućuje slobodu kretanja i jednostavno nošenje stvari. Zato je postala važan dio street style mode.
| Foto: 123RF
MALA CRNA HALJINA (LBD) Mala crna haljina je jedan od najpoznatijih modnih klasika. Prikladna je za različite prilike, od večernjih izlazaka do formalnih događaja. Njena snaga je u jednostavnosti i eleganciji. Uz pravi nakit i cipele može izgledati potpuno drugačije svaki put.
| Foto: 123RF
PLETENI DŽEMPER Pleteni džemper je nezaobilazan komad svake zimske garderobe. Pruža toplinu i udobnost, ali i stil. Dolazi u različitim bojama, uzorcima i teksturama. Zato se lako prilagođava osobnom ukusu.
| Foto: 123RF
SLAMNATI ŠEŠIR Šešir od slame više nije samo zaštita od sunca, nego i modni dodatak. Može se nositi na plaži, u gradu ili na putovanjima. Različiti oblici daju mu poseban karakter. Dodaje ljetnu eleganciju svakoj kombinaciji.
| Foto: 123RF
CRNE HLAČE Crne hlače su osnovni komad koji se može nositi u gotovo svakoj prilici. Posebni detalji mogu ih učiniti još zanimljivijima. Lako se kombiniraju s različitim stilovima i bojama. Zbog toga su vrlo praktične i elegantne.
| Foto: 123RF
LJETNA HALJINA Ljetna haljina je lagan i udoban komad idealan za tople dane. Može biti jednostavna ili upečatljiva s bojama i uzorcima. Uz dodatak cipela i modnih detalja može postati i večernji outfit. Vrlo je svestrana i praktična.
| Foto: 123RF
MINI SUKNJA Mini suknja je jedan od najčešćih modnih komada u ženskoj garderobi. Najklasičnija je crna, ali dolazi i u drugim bojama. Lako se kombinira s majicama, košuljama i jaknama. Zbog toga je vrlo popularna i univerzalna.
| Foto: 123RF
STILETTO CIPELE Stiletto cipele s visokim potpeticama daju elegantan i ženstven izgled. Mogu podići svaku kombinaciju, čak i najjednostavniju. Iako nisu uvijek najudobnije, vrlo su efektne. Zato su često neizostavan dio posebnih prilika.
| Foto: 123RF
CRNA TORBA Crna torba je bezvremenski dodatak koji ide uz sve stilove. Može biti mala ili velika, ali uvijek ostaje elegantna. Njena neutralna boja čini je vrlo praktičnom. Zbog toga je osnovni dio svake garderobe.
| Foto: 123RF
KAMEL KAPUT Kamel kaput je klasičan i elegantan komad koji nikada ne izlazi iz mode. Obično ima jednostavan kroj koji naglašava sofisticiranost. Lako se kombinira s formalnim i ležernim stilovima. To ga čini vrlo svestranim zimskim komadom.
| Foto: 123RF
SAKO Sako je ključni komad koji podiže svaku kombinaciju. Može biti dio formalnog ili ležernog outfita. Najčešće se bira u neutralnim bojama zbog lakšeg kombiniranja. Zato je must-have u svakom ormaru.
| Foto: 123RF
MAJICA Jednostavna majica kratkih rukava je osnovni komad svake garderobe. Bijela majica je posebno univerzalna i lako se kombinira. Može se nositi sama ili ispod drugih slojeva. Zbog svoje jednostavnosti uvijek je praktična.
| Foto: 123RF
TRAPER JAKNA Traper jakna je komad koji s vremenom izgleda sve bolje. “Istrošeni” izgled daje joj poseban šarm. Može se nositi u gotovo svim sezonama. Zbog toga je vrlo popularna i dugotrajna.
| Foto: 123RF
PLETENA DOLČEVITA Pletena dolčevita treba biti udobna, mekana i u neutralnoj boji. Idealna je za hladnije dane i lako se kombinira. Može izgledati elegantno i jednostavno u isto vrijeme. Zato je praktičan i stilski siguran izbor.
| Foto: 123RF
ZIMSKI KAPUT Zimski kaput je važan za toplinu tijekom hladnih dana. Bitna je njegova funkcionalnost, ali i boja i dizajn. Može biti jednostavan ili s posebnim detaljima. Dobro odabran kaput traje godinama.
| Foto: 123RF
ČIZME ZA KIŠU Gumene čizme su idealne za kišne dane jer štite od vode. Najbolje izgledaju kada se kombiniraju s jednostavnim outfitom. Mogu biti u neutralnim ili upečatljivim bojama. Vrlo su praktične i funkcionalne.
| Foto: 123RF
PRUGASTA HALJINA Prugasta haljina ima mornarski stil koji nikada ne izlazi iz mode. Najčešće dolazi u plavo-bijeloj kombinaciji. Djeluje jednostavno, ali vrlo efektno. Lako se nosi u različitim prilikama.
| Foto: 123RF
HLAČE OD ODIJELA Hlače od odijela su vrlo svestran komad koji se može nositi i formalno i ležerno. Mogu biti u različitim bojama i krojevima. Lako se kombiniraju s košuljama, majicama ili sakoima. Zato su praktične i elegantne.
| Foto: 123RF
CRNA HOODIE MAJICA Crna hoodie majica je osnovni sportski i ležerni komad. Udobna je i jednostavna za kombiniranje. Može se nositi u svakodnevnim opuštenim outfitima. Osim toga, izgleda dobro u gotovo svakoj varijanti.
| Foto: 123RF
TENISICE Tenisice su najudobnija obuća i nose se gotovo svaki dan. Dolaze u mnogim stilovima, ali crne i bijele su najuniverzalnije. Prikladne su i za sport i za svakodnevne kombinacije. Zato su nezaobilazne.
| Foto: 123RF
SIVA MAJICA KRATKIH RUKAVA Siva majica je neutralan i vrlo praktičan komad. Lako se kombinira s drugim bojama i stilovima. Može biti osnovni dio ležernih outfita. Zbog jednostavnosti je često prvi izbor.
| Foto: 123RF
TRAPERICE (JEANS) Traperice su jedan od najvažnijih komada u svakoj garderobi. Prikladne su za gotovo sve prilike. Dolaze u različitim krojevima i bojama. Zbog svoje univerzalnosti nikada ne izlaze iz mode.
| Foto: 123RF
RUKSAK Ruksak je praktičan za putovanja, školu ili duže dane izvan kuće. Omogućuje nošenje više stvari uz slobodne ruke. Danas se može koristiti i u elegantnijim kombinacijama. Zbog toga je vrlo funkcionalan i moderan dodatak.
| Foto: 123RF