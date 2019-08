Ostala paralizirana pa naučila kako ustima slikati i svirati

Studentica, glazbenica i slikarica Grace Fisher (21) iz Kalifornije na proslavi 17. rođendana počela je osjećati snažne bolove u vratu te trnce u rukama. Hitnom su je prevezli u bolnicu, no u samo 15 minuta više nije mogla stati na noge, piše Daily Mail.

Nekoliko tjedana poslije dobila je dijagnozu akutnog flacidnog mijelitisa, bolesti slične dječjoj paralizi.

Nakon višemjesečne rehabilitacije kući se vratila u kolicima, no odlučna da se nastavi baviti umjetnošću kao i ranije. Naučila je svirati klavir uz pomoć štapića u ustima, a nedavno je upisala studij za kompozitore na sveučilištu u Kaliforniji. Hrabra mlada žena kazala je da joj je strast prema umjetnosti pomogla premostiti sve tegobe s kojima se susrela. Pomirila se s činjenicom da će možda kolica koristiti doživotno, no zahvalna je što je uspjela nastaviti svoj san da se bavi umjetnošću.

- Oduvijek sam bila pijanistica, čelistica i gitaristica i sve čime sam se željela baviti u životu bila je glazba - objašnjava ona. No sve se promijenilo na proslavi 17. rođendana prije pet godina.

- Bio je 21. prosinac. Odlučili smo slaviti kasnije zbog ludnice oko prijava na fakultet. Kako su se prijatelji počeli pojavljivati u mojoj kući, osjećala sam da nešto nije u redu jer me bolio vrat i pojavili su se trnci u rukama. Bilo je to nešto drugačije od svega što sam do tad osjetila. Odvezla me hitna, a za samo 15 minuta više nisam mogla hodati i bila sam potpuno paralizirana od vrata na niže. Moja prva reakcija bila je da će liječnici shvatiti što ne valja te da ću se brzo vratiti na svoju proslavu. Čak sam se fotografirala za Snapchat dok su me kateterizirali. Bila sam posve nesvjesna svog stanja. Iste večeri morali su me intubirati jer nisam više mogla samostalno disati. Nakon nekoliko dana dobila sam dijagnozu akutnog flacidnog mijelitisa i eto, sad sam paralizirana - nastavila je ona.

U bolnici u Kaliforniji je na odjelu za intenzivnu njegu provela pet tjedana, a zatim su je prebacili u bolnicu Craig Hospital u Denveru u Koloradu. Riječ je o vodećoj ustanovi koja se bavi ozljedama kralježnice. Ondje je provela još nekoliko mjeseci.

- Nakon što sam dobila dijagnozu liječili su me steroidima, plazmaferezom, intravenoznom imunoglobulinskom terapijom, pa čak i kemoterapijom. Bilo što, samo da moj imunološki sustav prestane reagirati. Imala sam traheostomu, cjevčicu za hranjenje i kateter. Kad su mi izvukli cijev za hranjenje mogla sam sama jesti, a sad mogu i sama disati jer su mi postavili uređaj za disanje - kazala je. Saznanje da će možda doživotno ostati u kolicima pogodilo ju je puno manje nego ideja da više nikad neće moći svirati.

- Najteže je bilo prihvatiti da nikad neću svirati. Bilo mi je svejedno hoću li moći hodati, no bilo je teško shvatiti da nikad neću potegnuti žice na gitari ili svirati klavir. Obitelj i prijatelji su bili puni podrške tijekom svega ovoga, i mislim da danas ne bih bila tu gdje jesam bez njih - kazala je. Na rehabilitaciji u bolnici otkrila je tehniku slikanja ustima, pa je pomislila da možda može svirati klavir koristeći drvenu palicu. Pokušala je još u bolnici s glazbenim terapeutom.

- Glazba i umjetnost pomogli su mi da se ne fokusiram samo na ono što sam izgubila. Još mogu raditi stvari koje volim i stvoriti za sebe život pun užitaka. Sad sam dobro. Ne osjećam žaljenje zbog izgubljenog, nego sam prihvatila činjenicu da ću vjerojatno zauvijek biti u kolicima. Ipak, nisam odbacila nadu da ću možda jednog dana ipak prohodati - kazala je.

Svoju je priču podijelila na društvenim mrežama. Usto, osnovala je fondaciju kako bi pomogla i drugima u sličnoj situaciji. Želi podignuti svijest te inspirirati ljude da shvate kako je moguće živjeti snove unatoč hendikepu i bez obzira na prognoze.

- Srela sam ljude iz cijeloga svijeta koji su u sličnom stanju kao i ja, a uživam upoznavati nove ljude online. Za mene je to stvorilo inspirativnu atmosferu. Fondacija Make a Wish omogućila mi je da stvorim svoju fondaciju. Grace Fisher fondacija omogućuje glazbenu i kreativnu terapiju za djecu s fizičkim i kognitivnim oštećenjima u mojoj zajednici. Spojili su me s fondacijom Santa Barbara koja skrbi o financijskom aspektu i vođenju moje fondacije. U rujnu započinjem studij i nadam se da ću i dalje raditi na tome da kroz fondaciju glazba i umjetnost dopru do što većeg broja ljudi - kazala je.

Dodala je kako će rado podijeliti savjet i predati dio svog optimizma onima koji misle da nema izlaza.

- Iako se sada čini kao da je kraj svijeta, obećavam da će biti bolje. Svakog dana dolazi novo svjetlo, i pronaći ćete svoju nadu, strast i mjesto u ovom životu. Budite blagi u srcu i snažni da možete nastaviti - poručila je.