Uskrs je iza nas, stol je bio bogat, a hladnjak sada prepun. Kuhana jaja, šunka, mladi luk, sir i kolači ostaju danima nakon blagdana, a pitanje koje se svake godine ponavlja glasi, što s njima?
Ostalo vam je hrane od Uskrsa? Isprobajte ovih 8 super recepata
I dok se prvog dana svi rado vraćaju uskrsnim delicijama, već drugi ili treći dan ista kombinacija namirnica počinje pomalo dosaditi. No dobra vijest je da se upravo ti “ostaci” mogu pretvoriti u niz potpuno novih, maštovitih i čak lakših jela koja će osvježiti jelovnik.
Umjesto ponavljanja istih obroka, rješenje se krije u jednostavnom pristupu, uz malo kreativnosti, uskrsni ostaci mogu se pretvoriti u potpuno nova, ukusna i često lakša jela. Upravo kombinacija jaja i šunke omogućuje širok spektar recepata koji se lako prilagođavaju svakodnevnim obrocima.
U nastavku donosimo ideje i recepte uz koje nećete baciti ni mrvicu.
1. Slani muffini sa šunkom i jajima
Savršeni su za doručak, užinu ili ponijeti sa sobom.
Sastojci:
- jaja
- šunka
- sir
- brašno
- prašak za pecivo
- jogurt ili mlijeko
- sol
Priprema:
- Pomiješajte jaja, jogurt i začine
- Dodajte brašno i prašak za pecivo
- Umiješajte nasjeckanu šunku i sir
- Smjesu ulijte u kalupe za muffine
- Pecite 20 minuta na 180 °C
2. Francuski krumpir s jajima i šunkom
Jedno od najpopularnijih jela za iskorištavanje uskrsnih ostataka svakako je francuski krumpir. Riječ je o jednostavnom, ali zasitnom jelu koje objedinjuje više namirnica u jednu cjelinu.
Sastojci:
- kuhani krumpir
- kuhana jaja
- šunka
- vrhnje za kuhanje
- sol, papar
- ribani sir
Priprema:
- Krumpir narežite na ploške
- Jaja i šunku narežite na komade
- U vatrostalnu posudu slažite red krumpira, jaja i šunke
- Začinite i prelijte vrhnjem
- Pospite sirom
- Pecite oko 30 minuta na 180 °C
3. Zapečena tjestenina sa šunkom
Ako tražite jednostavno i brzo rješenje za ručak, zapečena tjestenina idealan je izbor.
Sastojci:
- tjestenina po izboru
- šunka
- vrhnje za kuhanje
- češnjak
- sol, papar
- ribani sir
Priprema:
- Skuhajte tjesteninu prema uputama
- Narežite šunku na kockice
- Pomiješajte tjesteninu sa šunkom, vrhnjem i začinima
- Dodajte sitno sjeckani češnjak
- Prebacite u posudu za pečenje
- Pospite sirom i pecite 20 minuta
4. Omlet s povrćem i šunkom
Omlet je jedno od najjednostavnijih jela koje možete pripremiti, a istovremeno je odličan način za iskorištavanje jaja i šunke.
Sastojci:
- jaja
- šunka
- mladi luk ili drugo povrće
- sir (po želji)
- sol, papar
Priprema:
- Umutite jaja i začinite
- Na tavi kratko popržite šunku i povrće
- Prelijte jajima
- Pecite dok se smjesa ne stisne
- Po želji dodajte sir pred kraj
5. Šunka u lisnatom tijestu
Za one koji žele malo drugačiji obrok, lisnato tijesto nudi brojne mogućnosti.
Sastojci:
- lisnato tijesto
- šunka
- sir
- jaje za premaz
Priprema:
- Razvaljajte lisnato tijesto
- Na tijesto rasporedite šunku i sir
- Zarolajte ili preklopite tijesto
- Premažite razmućenim jajetom
- Pecite 15–20 minuta na 200 °C
6. Salata od jaja i šunke
Nakon obilnih blagdanskih obroka, mnogi će poželjeti nešto lakše. Salata od jaja i šunke jednostavna je i brzo gotova.
Sastojci:
- kuhana jaja
- šunka
- jogurt ili lagani dressing
- mladi luk
- sol, papar
Priprema:
- Nasjeckajte jaja i šunku
- Dodajte nasjeckani mladi luk
- Umiješajte jogurt ili dressing
- Začinite po ukusu
- Dobro promiješajte i poslužite
Osim slanih jela, nakon Uskrsa često ostaju i razni deserti, suhi kolači, pince, kuglofi ili čokoladni slatkiši. Umjesto da ih bacite ili jedete na silu, možete ih pretvoriti u potpuno nove slastice.
7. Desert u čaši
Brzo i efektno rješenje bez pečenja.
Sastojci:
- ostaci kolača ili biskvita
- jogurt ili krema
- voće
- čokolada
Priprema:
- Usitnite kolače ili biskvit
- U čašu slažite red kolača, kreme i voća
- Ponavljajte slojeve
- Na vrh dodajte čokoladu ili šlag
8. Puding od kruha ili pince (bread pudding)
Odličan način za iskoristiti suhe kolače ili uskrsnu pincu.
Sastojci:
- stara pinca ili suhi kolač
- mlijeko
- jaja
- šećer
- vanilin šećer
- grožđice (po želji)
Priprema:
- Narežite pincu ili kolač na komade
- Prelijte toplim mlijekom
- Dodajte jaja, šećer i začine
- Po želji dodajte grožđice
- Pecite 30 minuta na 180 °C
Kako pravilno čuvati ostatke?
Kako bi namirnice ostale sigurne za konzumaciju, važno ih je pravilno skladištiti. Kuhana jaja i šunka trebaju se čuvati u hladnjaku i potrošiti unutar tri do četiri dana. Ako procijenite da imate višak šunke, možete je narezati i zamrznuti za kasniju upotrebu.
Uskrsni ostaci ne moraju završiti u smeću, uz malo truda i kreativnosti mogu postati temelj za niz novih, ukusnih jela. Bilo da se odlučite za zasitni složenac, brzi omlet ili laganu salatu, mogućnosti su brojne.
Na taj način ne samo da štedite, već i maksimalno iskorištavate namirnice koje već imate u svojoj kuhinji.
*uz korištenje AI-ja
