Ostalo vam je hrane od Uskrsa? Isprobajte ovih 8 super recepata

I dok se prvog dana svi rado vraćaju uskrsnim delicijama, već drugi ili treći dan ista kombinacija namirnica počinje pomalo dosaditi. No dobra vijest je da se upravo ti “ostaci” mogu pretvoriti u niz potpuno novih, maštovitih i čak lakših jela koja će osvježiti jelovnik.

Umjesto ponavljanja istih obroka, rješenje se krije u jednostavnom pristupu, uz malo kreativnosti, uskrsni ostaci mogu se pretvoriti u potpuno nova, ukusna i često lakša jela. Upravo kombinacija jaja i šunke omogućuje širok spektar recepata koji se lako prilagođavaju svakodnevnim obrocima.

U nastavku donosimo ideje i recepte uz koje nećete baciti ni mrvicu.

1. Slani muffini sa šunkom i jajima

Savršeni su za doručak, užinu ili ponijeti sa sobom.

Sastojci:

jaja

šunka

sir

brašno

prašak za pecivo

jogurt ili mlijeko

sol

Priprema:

Pomiješajte jaja, jogurt i začine

Dodajte brašno i prašak za pecivo

Umiješajte nasjeckanu šunku i sir

Smjesu ulijte u kalupe za muffine

Pecite 20 minuta na 180 °C

2. Francuski krumpir s jajima i šunkom

Jedno od najpopularnijih jela za iskorištavanje uskrsnih ostataka svakako je francuski krumpir. Riječ je o jednostavnom, ali zasitnom jelu koje objedinjuje više namirnica u jednu cjelinu.

Sastojci:

kuhani krumpir

kuhana jaja

šunka

vrhnje za kuhanje

sol, papar

ribani sir

Priprema:

Krumpir narežite na ploške

Jaja i šunku narežite na komade

U vatrostalnu posudu slažite red krumpira, jaja i šunke

Začinite i prelijte vrhnjem

Pospite sirom

Pecite oko 30 minuta na 180 °C

3. Zapečena tjestenina sa šunkom

Ako tražite jednostavno i brzo rješenje za ručak, zapečena tjestenina idealan je izbor.

Sastojci:

tjestenina po izboru

šunka

vrhnje za kuhanje

češnjak

sol, papar

ribani sir

Priprema:

Skuhajte tjesteninu prema uputama

Narežite šunku na kockice

Pomiješajte tjesteninu sa šunkom, vrhnjem i začinima

Dodajte sitno sjeckani češnjak

Prebacite u posudu za pečenje

Pospite sirom i pecite 20 minuta

4. Omlet s povrćem i šunkom

Omlet je jedno od najjednostavnijih jela koje možete pripremiti, a istovremeno je odličan način za iskorištavanje jaja i šunke.

Sastojci:

jaja

šunka

mladi luk ili drugo povrće

sir (po želji)

sol, papar

Priprema:

Umutite jaja i začinite

Na tavi kratko popržite šunku i povrće

Prelijte jajima

Pecite dok se smjesa ne stisne

Po želji dodajte sir pred kraj

5. Šunka u lisnatom tijestu

Za one koji žele malo drugačiji obrok, lisnato tijesto nudi brojne mogućnosti.

Sastojci:

lisnato tijesto

šunka

sir

jaje za premaz

Priprema:

Razvaljajte lisnato tijesto

Na tijesto rasporedite šunku i sir

Zarolajte ili preklopite tijesto

Premažite razmućenim jajetom

Pecite 15–20 minuta na 200 °C

6. Salata od jaja i šunke

Nakon obilnih blagdanskih obroka, mnogi će poželjeti nešto lakše. Salata od jaja i šunke jednostavna je i brzo gotova.

Sastojci:

kuhana jaja

šunka

jogurt ili lagani dressing

mladi luk

sol, papar

Priprema:

Nasjeckajte jaja i šunku

Dodajte nasjeckani mladi luk

Umiješajte jogurt ili dressing

Začinite po ukusu

Dobro promiješajte i poslužite

Osim slanih jela, nakon Uskrsa često ostaju i razni deserti, suhi kolači, pince, kuglofi ili čokoladni slatkiši. Umjesto da ih bacite ili jedete na silu, možete ih pretvoriti u potpuno nove slastice.

7. Desert u čaši

Brzo i efektno rješenje bez pečenja.

Sastojci:

ostaci kolača ili biskvita

jogurt ili krema

voće

čokolada

Priprema:

Usitnite kolače ili biskvit

U čašu slažite red kolača, kreme i voća

Ponavljajte slojeve

Na vrh dodajte čokoladu ili šlag

8. Puding od kruha ili pince (bread pudding)

Odličan način za iskoristiti suhe kolače ili uskrsnu pincu.

Sastojci:

stara pinca ili suhi kolač

mlijeko

jaja

šećer

vanilin šećer

grožđice (po želji)

Priprema:

Narežite pincu ili kolač na komade

Prelijte toplim mlijekom

Dodajte jaja, šećer i začine

Po želji dodajte grožđice

Pecite 30 minuta na 180 °C

Kako pravilno čuvati ostatke?

Kako bi namirnice ostale sigurne za konzumaciju, važno ih je pravilno skladištiti. Kuhana jaja i šunka trebaju se čuvati u hladnjaku i potrošiti unutar tri do četiri dana. Ako procijenite da imate višak šunke, možete je narezati i zamrznuti za kasniju upotrebu.

Uskrsni ostaci ne moraju završiti u smeću, uz malo truda i kreativnosti mogu postati temelj za niz novih, ukusnih jela. Bilo da se odlučite za zasitni složenac, brzi omlet ili laganu salatu, mogućnosti su brojne.

Na taj način ne samo da štedite, već i maksimalno iskorištavate namirnice koje već imate u svojoj kuhinji.

*uz korištenje AI-ja