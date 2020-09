Ostati ili otići? Ako ne znate ima li veza smisla, ovo može pomoći

<p>Psihologinja <strong>Alexandra H. Solomon</strong> je nedavno na svom Instagram profilu postavila pitanje: Ako ste se nekada nalazili na raskrižju (niste znali želite li ostati u vezi ili pobjeći) što vam je pomoglo da donesete odluku?'</p><p>Nakon dobivenih komentara ona je napravila maleno istraživanje.</p><p>- Ova zajednica od 76.000 i više ljudi iz cijelog svijeta podijelila je stotine iskrenih komentara. Vodila sam neformalnu 'kvalitativnu analizu faktora' i identificirala nekoliko tema koji bi mogli pomoći svima onima koji se nalaze u takvoj j situaciji - rekla je Solomon.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO (o zaljubljenosti):</p><p>Ako se vi ili netko koga volite nalazite na raskrižju i pokušavate razabrati hoćete li ostati u romantičnoj vezi ili prekinuti, psihologinja se nada će vam ovo njeno istraživanje pomoći odlučiti.</p><p>Ove prijedloge je ona identificirala kao najčešće u svom istraživanju:</p><h2>Usredotočite se na svoje vrijednosti</h2><p>Puno je ljudi naglasilo potrebu da pažnju usmjerite prema sebi, da se razmislite o sebi i što je vama najvažnije. Evo što su drugi rekli da su sebe pitali:</p><p>- Ponašam li se u vezi onako kakav/a sam doista?</p><p>- Kakvom verzijom sebe želim biti?</p><p>- Prestala sam se fokusirati na svog partnera i upitala sam se mogu li biti ono što želim biti u vezi.</p><p>- Koje su moje vrijednosti? Podržava li moja veza te vrijednosti i omogućuje li mi da živim u skladu s njima? </p><h2>Procijenite kvalitetu veze</h2><p>Mnogi ispitanici su naglasili da trebate procijeniti kvalitetu veze.</p><p>- Potencijalnog partnera odmah pitam što želi. Ako nema usklađivanja, ne ulazim u take veze. </p><p>- Razmišljam o tome kako se osjećam gledajući tu osobu. </p><p>- Ako više osjećate strah i negativnost nego radost, smijeh, ljubav, vrijeme je da prekinete tu vezu. </p><p>- Jesmo li oboje spremni raditi težak posao? Jesu li naše temeljne vrijednosti usklađene? Možemo li biti skromni? </p><p>- Ljubav. Znajući da imamo istinsku, strastvenu ljubav koja se ne može naći drugdje. Ali. samo ljubav nije dovoljna, pa sada radimo na našoj komunikaciji, povezanosti itd. </p><p>- Je li naš odnos izgrađen na povjerenju, poštovanju, dobroti i velikodušnosti? </p><h2>Slušajte svoje tijelo</h2><p>Mnogi su naveli da su prestali slušati mozak i odlučili poslušati što im srce govori:</p><p>- Slušajte svoju intuiciju. </p><p>- Vjerujete u sebe. Znat ćete kada je zaista vrijeme da izađete iz te veze. </p><p>- Slušajte svoj unutarnji glas u tišini. </p><h2>Zamislite sebe u budućnosti</h2><p>Neki su rekli da su zamišljali svoja sljedeća poglavlja u životu i da im je to pomoglo da se odluče.</p><p>- Vidim li se u budućnosti s tom osobom? <br/> - Razmišljao sam o tome gdje želim biti za pet godina što mi je pomoglo da odlučim želim li ostati u vezi ili ne.</p><h2>Oslonite se na neke ključne trenutke</h2><p>Brojni ljudi su opisali neki ključni trenutak ili događaj koji im je pomogao u odluci.</p><p>- Način na koji se ponašao prema meni postao je nepodnošljiv i nisam to više mogla sebi opravdati. </p><p>- Shvatila sam da ne želim provesti s tom osobom više od 30 minuta.</p><p>- Trudnoća me probudila. Shvatila sam da s tom osobom ne bih mogla imati djecu.</p><h2>Oslonite se na ljude kojima vjerujete</h2><p>Nekoliko ljudi je reklo kako je razgovaralo s najbližim osobama što im je pomoglo da shvate što trebaju učiniti.</p><p> - Zamolio sam sestru da mi da perspektivu izvana. Ponekad ljudi oko vas vide bolje nego vi. </p><p>- Slušala sam savjete ljudi čijim sam se vezama divila. </p><h2>Budite marljivi</h2><p>Nekima je bilo korisno biti marljiv i odlučan.</p><p> - Stalno sam učila nešto novo.</p><p> - Učinite sve što možete.</p><h2>Poštujte sebe </h2><p>Neki su rekli da su postali svjesni načina na koji su se odrekli sebe što im je pomoglo da donesu odluku.</p><p>- Usredotočio sam se na slušanje sebe i onoga što sam želio umjesto da samo slušam tuđa mišljenja.</p><p>- Stavio sam sebe na prvo mjesto.</p><h2>Promijenite perspektivu</h2><p>Neki su smatrali da je ova hipotetička situacija jako korisna.</p><p>- Postavila sam sebi pitanje da li bih bila sretna kad bi moja djeca bila u ovakvoj vezi.</p><p>- Pitao sam se želim li da moja kćer ima takvu vezu.</p><p>Solomon kao terapeutkinja predlaže da je bolje upitati se što bi željeli za svog prijatelja kada bi bio u takvoj vezi, umjesto da u stavljate svoju djecu, prenosi <a href="https://www.psychologytoday.com/intl/blog/loving-bravely/202008/should-i-stay-or-should-i-go-relationship-uncertainty" target="_blank">Psychology Today.</a></p>