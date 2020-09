Jillian je nakon vjen\u010danja otputovala iz Meksika u Kanadu, odakle dolazi, koja je bila u blokadi zbog koronavirusa. Rekla je da nije mogla vi\u0161e \u017eivjeti u stanu koji je dijelila s biv\u0161im i da im je njegova obitelj zabranila vi\u0111anje.

Kad je karantena zavr\u0161ila, poku\u0161ala je razgovarati s biv\u0161im partnerom o razvodu, ali su joj rekli da to ne\u0107e biti mogu\u0107e jo\u0161 tri godine jer se on seli.

Njen video je brzo postao viralan, a Jillian je kasnije objavila nastavak kako bi odgovorila na jo\u0161 neka pitanja. Objasnila je za\u0161to nije mogla poni\u0161titi brak

Prema Jillian, nije nemogu\u0107e poni\u0161titi brak\u00a0u Britanskoj Kolumbiji u Kanadi, odakle je ona, a razvod je tako\u0111er ote\u017ean zbog\u00a0odluke biv\u0161eg da se preseli u novo podru\u010dje.

Kasnije se oglasila i sestra njenog biv\u0161eg mu\u017ea i rekla da je sve \u0161to Jillian tvrdi la\u017e tvrde\u0107i da je veza i brak njenog brata s Jillian bila velika pogre\u0161ka, prenosi The Sun.

Ostavio je dan nakon vjenčanja jer ga je mama 'natjerala' da bira između nje i njegove žene

Nesretna mladenka tvrdi da joj je vjenčanja iz snova uništila njezina svekrva koja je navodno natjerala svog sina da je ostavi dan nakon njihovog vjenčanja

<p>Nesretna mladenka, poznata kao Jillian, podijelila je svoju stranu priče u TikTok videu koji je od tada pogledan preko 13,9 milijuna puta. Ona je u videu objasnila kako je propao njezin brak.</p><p>Jillian tvrdi da su ona i njezin partner imali prekrasno vjenčanje na plaži u Meksiku, ali stvari su se ubrzo promijenile kad je njezina svekrva održala intervenciju i tražila da njezin sin bira između svoje žene ili nje.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO (o zaljubljenosti):</p><p>- Skinuo je vjenčani prsten i napustio me doslovno dan nakon vjenčanja - rekla je Jillian koja tvrdi da je njezina svekrva bila 'ljubomorna' na količinu pažnje koju je njezin sin posvećivao svojoj ženi.</p><p>Jillian je nakon vjenčanja otputovala iz Meksika u Kanadu, odakle dolazi, koja je bila u blokadi zbog koronavirusa. Rekla je da nije mogla više živjeti u stanu koji je dijelila s bivšim i da im je njegova obitelj zabranila viđanje.</p><p>Kad je karantena završila, pokušala je razgovarati s bivšim partnerom o razvodu, ali su joj rekli da to neće biti moguće još tri godine jer se on seli.</p><p>Njen video je brzo postao viralan, a Jillian je kasnije objavila nastavak kako bi odgovorila na još neka pitanja. Objasnila je zašto nije mogla poništiti brak</p><p>Prema Jillian, nije nemoguće poništiti brak u Britanskoj Kolumbiji u Kanadi, odakle je ona, a razvod je također otežan zbog odluke bivšeg da se preseli u novo područje.</p><p>Kasnije se oglasila i sestra njenog bivšeg muža i rekla da je sve što Jillian tvrdi laž tvrdeći da je veza i brak njenog brata s Jillian bila velika pogreška, prenosi <a href="https://www.thesun.co.uk/fabulous/12572397/woman-dumped-day-after-wedding-mother-in-law-tiktok/" target="_blank">The Sun</a>.</p>