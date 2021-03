Par je zajedno bio tri godine, a čak su i živjeli zajedno. Kada su se preselili u novi dom, ona mu je rekla kako će postati veganka kao i on, ali u zadnje vrijeme jednostavno nije mogla odoljeti pilećim medaljonima iz McDonaldsa.

Rekla je kako je počela 'žudjeti za pilećim medaljonima' pa ih je počela jesti u tajnosti. Čak je i počela sanjati svoj omiljeni McDonalds obrok, a sve bez da je rekla svom muškarcu.

Ubrzo se počela iskradati barem dva puta tjedno kako bi otišla pojesti medaljone. Svom partneru govorila bi kako obavlja kućanske poslove pa bi čak i svratila do supermarketa kako bi sve izgledalo onako kako je rekla.

Nakon što ju je dečko zbog toga ostavio i optužio za varanje zabrinuta žena potražila je savjet na Redittu napisavši: 'Nakon odlaska po medaljone bih brzo otišla do trgovine i kupila sasvim slučajne stvari koje nam ni ne trebaju, da on misli da sam stvarno bila u supermarketu. Radila sam to mjesecima, ali moj sada bivši dečko postao je sumnjičav i optužio me da sam ga varala, sve zbog toga koliko puta sam izašla iz kuće, a nisam mu dala da ide sa mnom. Potom je prekinuo sa mnom. Sve sam mu ispričala i priznala, ali nije mi povjerovao. On misli da ja lažem da idem u McDonalds i uvjeren je da spavam s drugim tipom. Kako mu mogu dokazati da ga nisam varala? Nikad nisam mislila da će se moja veza završiti zbog nečeg tako glupog.'

Unatoč njezinoj molbi za pomoć, mnogim je ova situacija bila smiješna, a neki su joj čak i priznali kako je to što je radila stvarno sumnjičavo.

Jedan korisnik Reddita je prokomentirao: 'Ovo je urnebesnoooooooo. Iako razumijem njegovu sumnju. S njegove točke gledišta, sve što on vidi je kako mu se cura iskrada i ne pušta ga da ide s njom. To nikako ne izgleda dobro. Ne znam zašto mu odmah nisi priznala da jedeš pileće medaljone.'

Drugi je predložio: 'Jeste li u McDonald'su platili gotovinom ili karticom? Ako ste platili karticom, pokažite mu svoje bankovne izvode. S time ćete sve dokazati.'

Neki su ovu situaciju shvatili malo ozbiljnije te su tvrdili kako prekid nije 'sasvim glup', a kao razlog su naveli: 'Lagali ste ga, a iskrenost je ključ uspješne veze! Kad radite stvari iza partnerovih leđa, uvijek će one kad tad isplivati na površinu. Naučite iz ovoga i budite iskreni u drugim vezama', piše The Sun.