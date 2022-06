Osvoji top putovanje u London

U petak, 3. lipnja krećemo s nagradnom igrom u kojoj čitatelji mogu osvojiti super put u Londonu u stilu "Jurassic parka". U super putovanju roditelji će uživati s djecom u luksuznom hotelu, a noćit će se i u londonskome muzeju te luksuznoj kućici u Wildlife parku. U muzeju, uz noćenje, uključeni su i doručak te večera u tri slijeda, a boravak u Wildlife parku uključuje ručak u vrijednosti od 45 funti (180 GBP/4 osobe = 45). U aranžmanu su i povratne karte do zračne luke u Londonu, UK i povratni prijevoz iz Londona do Wildlife parka u Westenhanger. Osim toga, tu je i 4x4 obilazak parka s pristupom ekskluzivnim dijelovima parka i susret sa životinjama izbliza, samostalni obilazak najveće šume dinosaura u Velikoj Britaniji. Ovoga ljeta doživite "Jurski svijet: carstvo", epski završetak jurske ere u kojoj se prvi put udružuju dvije generacije. Chrisu Prattu i Bryceu Dallasu Howardu pridružuju se tri glavna lika iz prvog filma "Jurski park" (1993.): Grant (Sam Neill), Ellie (Laura Dern) i Malcom (Jeff Goldblum). Zajedno će morati udružiti snage kako bi spasili svijet jednom zauvijek. Novi nastavak "Jurskog parka" u kinima je od 9. lipnja.

Nagradna igra traje od petka, 3. lipnja do subote, 11. lipnja i potrebno je skupiti osam kupona ili sedam kupona i jedan joker kupon. Kupone će čitatelji izrezivati i sakupljati. U subotu, 11. lipnja objavljujemo jedan joker kupon koji zamjenjuje jedan propušteni kupon. U nagradnoj igri mogu sudjelovati svi čitatelji koji tijekom nagradne igre sakupe osam kupona (ili sedam+joker kupon), ispune ih traženim podacima i pošalju na adresu: P.P. 760, 10002 Zagreb s naznakom 24sata nagradna igra "Osvoji put u London". Niti jedna pristigla kuverta koja u sebi sadrži osam kupona od kojih su minimalno dva ista neće sudjelovati u nagradnoj igri. U bubanj za izvlačenje ulaze sve kuverte koje su pristigle na adresu do petka, 1. srpnja, do 9 sati. Nagrada će se isti dan iza 10 sati izvlačiti uz nadzor tročlane komisije i prisustvo javnog bilježnika.

Aranžman za 2 odrasle osobe + 2 djece do 16 godina u iznosu od 168.750 kuna uključujući PDV. Nagradu čini: smještaj uključuje dva noćenja u luksuznom hotelu u Londonu, jedno noćenje u londonskom muzeju i jedno noćenje u luksuznoj kućici u Wildlife parku. Boravak u londonskome muzeju uključuje doručak i večeru od tri slijeda, a boravak u Wildlife parku uključuje ručak u vrijednosti od 45 funti (180 GBP/4 osobe = 45). Povratne karte do zračne luke u Londonu, UK i povratni prijevoz iz Londona do Wildlife parka u Westenhanger. 4x4 obilazak parka s pristupom ekskluzivnim dijelovima parka i susret sa životinjama izbliza te samostalni obilazak najveće šume dinosaura u UK.

Pravila o korištenju osobnih podataka:

Sudjelovanjem u Nagradnoj igri “Osvoji put u London”, koja se održava od 3. lipnja 2022. do 11. lipnja 2022., i davanjem izričite privole kao sudionik i davatelj osobnih podataka izričito pristajem i slobodnom voljom ustupam podatke (ime, prezime, adresa stanovanja, adresa elektroničke pošte i telefonski broj/broj mobilnog telefona) trgovačkom društvu 24sata d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu, Oreškovićeva 6H/1, kao voditelju obrade osobnih podataka. Navedene će podatke trgovačko društvo 24sata d.o.o. obrađivati u svrhu proglašenja dobitnika nagradne igre. Pohrana i obrada osobnih podataka vršiti će se tijekom perioda od 3. lipnja 2022. do 8. srpnja 2022., a od dana zaprimanja Vaših podataka. Također, dajem izričitu privolu i pristajem na objavu podataka dobivenih putem natječaja, na internet-stranicama društva 24sata d.o.o. U slučaju promjene bilo kojeg Vašeg osobnog podatka molimo Vas da o promjenama obavijestite odjel marketinga slanjem e-mail obavijesti na marketing@24sata kako bismo ispravili ili ažurirali Vaše osobne podatke. Ovim putem Vas obavještavamo kako imate pravo povući danu privolu u bilo kojem trenutku u cijelosti ili djelomično, na način da se obavijesti trgovačko društvo 24sata d.o.o. u pisanom obliku na adresu Oreškovićeva 6H/1,10010 Zagreb s napomenom “odjel marketinga GDPR”, elektroničkom obliku na marketing@24sata.hr. Nadalje, po primitku izjave o povlačenju privole, pisanim putem ćemo potvrditi primitak, a osobni podaci obuhvaćeni izjavom o povlačenju više se neće obrađivati počevši od datuma povlačenja privole. Napominjemo kako sve obrade i/ili prijenosi učinjeni do datuma povlačenja privole i dalje će ostati pravno valjani. Osim prava na povlačenje privole, u skladu s važećim propisima o zaštiti podataka, imate pravo na pristup i potvrdu od 24sata d.o.o. u vezi s osobnim podacima, pravo na ispravak, pravo brisanja (“pravo na zaborav”), pravo na ograničenje obrade, pravo na prenosivost podataka i pravo na prigovor. Također, imate pravo podnijeti pritužbu Agenciji za zaštitu osobnih podataka, Martićeva ulica 14, Zagreb ili putem elektroničke pošte na adresu: azop@azop.hr. Više informacija potražite u Politici zaštite privatnosti dostupnoj na https://azop.hr/politika-privatnosti/.

Dodatna pravila nagradne igre

Smještaj uključuje dvokrevetnu sobu za dvije odrasle osobe ili četverokrevetnu sobu za dvije odrasle osobe i dvoje djece mlađe od 16 godina. Putovanje mora uključivati noćenje u subotu. Smještaj ne uključuje dodatne obroke ili druge osobne troškove koji nastanu tijekom putovanja, sve dodatne troškove snose dobitnici putovanja. Pružatelj smještaja ima mogućnost zatražiti kreditnu karticu prilikom prijave gostiju radi mogućih usputnih troškova te iz tog razloga barem jedan od dobitnika mora posjedovati i putovati s važećom kreditnom karticom. Agencija koja je organizator putovanja ima diskrecijsko pravo odabira smještaja. Nagradni paket za 2 osobe odnosi se na dvije odrasle osobe, a paket za 4 osobe na dvije odrasle i dvoje djece mlađe od 16 godina. Sve osobe koje paket obuhvaća moraju putovati u isto vrijeme po istom rasporedu. Barem jedan od putnika mora biti stariji od 18 godina, svaki putnik mlađi od 18 godina mora posjedovati prethodno odobrenje od roditelja ili skrbnika. Nagrada je važeća 12 mjeseci od datuma poslane obavijesti i putovanje mora biti izvršeno unutar tog vremenskog razdoblja. Dobitnici nagrade moraju kontaktirati pružatelja nagrade s tri predložena datuma koja im odgovaraju za tri različita mjeseca ne kasnije od šest tjedana prije početka samog putovanja. Nakon što je termin ugovoren, promjena rasporeda neće biti dozvoljena. Nagrada se ne može iskoristiti u razdoblju kad su Božić, Nova godina ili neki drugi praznik u destinaciji kuda se putuje. Svi dobitnici dužni su prikupiti svu potrebnu dokumentaciju potrebnu za putovanje. Nagrada ne uključuje hranu i piće, izlete, vize i slično ako nije izričito navedeno u nagradnom paketu. Nagradu nije moguće refundirati ili prenijeti na drugu osobu, ne nudi se zamjena za novac. Moguće su promjene sadržaja nagradnog paketa ovisno o raspoloživosti, u slučaju promjene, agencija će ponuditi prikladnu alternativu jednake vrijednosti. Pružatelj nagrade ima diskrecijsko pravo određivanja alternativnih aktivnosti. Ako se dobitnik nagrade odrekne sudjelovanja u aktivnostima, neće mu se nuditi alternativa. U skladu s pravilima vezanim za COVID-19, sve dodatne troškove u slučaju potrebe za testiranjem i karantene snose dobitnici nagrade. Noćenje u muzeju održava se na definirane datume u godini te je obaveza dobitnika da budu u mogućnosti putovati na definirane datume. Večera u dogovorenim restoranima je u vrijednosti od 45 funti po osobi. Cijeli sadržaj nagrade odvijat će se na engleskom jeziku.

