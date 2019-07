Otac sina (16) ispisao iz škole da može više igrati online igre

I dok većina roditelja muku muči sa modernom tehnologijom i svojoj djeci pokušavaju ograničiti vrijeme pred ekranima i monitorima, Amerikanca Davea Herzoga (40) najviše brine kako će se njegov sin Jordan plasirati na raznim online turnirima u igranju videoigrica. Naime, 16-godišnji Jordan Herzog iz Sunburyja u Massachusettsu 10 do 14 sati dnevno provodi u svojoj sobi pred kompjuterom, igrajući Fortnite u nadi da će postati najbolji na svijetu. Neki bi možda rekli da taj tinejdžer 'živi svoj san', a Dave ne skriva da bi 'napravio sve da sina gurne prema vrhu'.

Ponosno priča kako je Jordanu 'u ruke stavio igraču konzolu kad su mu bile samo tri godine', i kako je dječak već u najranijoj dobi pokazivao zavidno umijeće u online igricama. A kad je prije dvije godine Jordan kući s jednog gaming turnira u Bostonu odnio prvo mjesto, otac Dave je počeo 'za pravo' planirati sinu budućnost. Lani je tako napravio i ultimativni korak, kad ga je usprkos majčinom protivljenju ispisao iz srednje škole da se može više fokusirati na online natjecanja.

Naime, kako je i sam rekao za Boston Globe, Dave sebe smatra vizionarom, a trenutno su mu najveće i najvažnije vizije vezane za sina tinejdžera. Svojevremeno je Dave, kaže on, bio jedan od 15 najuspješnijih eBay prodavača na svijetu, a zarađivao je tako što je jeftino kupljene stvari prodavao višestruko skuplje. Jedan je od prvih u SAD-u, ispričao je, vozio automobil na struju, a od 2010. je, kaže, posjedovao nekoliko Tesla auta.

S tim je riječima Dave pokušava naglasiti da je 'ispred svog vremena', ali i 'začepiti usta' svima koji brinu da za 16-godišnjaka ima i zdravijih načina života od 14-satnog igranja u mračnoj sobi. Takvima Dave poručuje da bi mu 'dizali spomenik što se toliko trudi sina usmjeriti, kad bi ovaj kojim slučajem bio tenisač, gimnastičar ili pijanist svjetskog glasa'.

Dave je već uložio 130 tisuća kuna u opremu kako bi Jordan igrao u najboljim mogućim uvjetima, a iako još ni nema vozačku dozvolu, već neko ga vrijeme u garaži čeka Maserati s njegovim nadimkom na tablicama koji mu je otac kupio.

