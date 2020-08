Otišla je na godišnji odmor sa sinom, a roditelji su joj obnovili cijelu dnevnu sobu za 412 kuna

Nakon što se vratila s godišnjeg odmora, samohrana majka Amy iz Engleske, otkrila je da su joj roditelji preuredili stan, i to za samo 410 kuna. Njenoj sreći nije bilo kraja

<p><strong>Amy Townsend</strong> (25) iz Walsalla otišla je na godišnji odmor u Benidorm sa svojim dvogodišnjim sinom <strong>Ollyjem</strong>, a svoju kuću ostavila je na čuvanje mami i tati. </p><p>POGLEDAJTE VIDEO:</p><p>No Amy nije imala pojma da će njezini roditelji napraviti i više od samog zalijevanja biljki. Kada se vratila dočekalo ju je ugodno iznenađenje jer je otkrila da su njezini roditelji potpuno uredili njezin dnevni boravak. </p><p>Fotografije prije i poslije objavila je u Facebook grupi 'Latest Deals & Bargains'. Uz fotografije je napisala: 'Kada sam vidjela da mi se dnevna soba preuredila, obuzela me radost. To je bilo potpuno iznenađenje'.</p><p>Njezina dnevna soba prije samog uređenja bila je poprilično mračna i tmurna.</p><p>Njeni roditelji naporno su radili jedan vikend kako bi joj preuredili dnevnu sobu, a sobi su dodali boje i prekrasan topli ugođaj.</p><p>Čak su oslikali i kamin, postavili zavjese, dodali namještaj i tapecirali zidove. Sve to napravili su za samo 412 kuna. Rezultat je bio krajnje zadivljujuć, piše <a href="https://www.thesun.co.uk/fabulous/10121986/single-mum-parents-transform-flat-holiday/" target="_blank">The Sun.</a></p><p><br/> </p>