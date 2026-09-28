Otkazali predavanje poznate feministice o 'savršenoj' ženi

Jedna jezična zabuna bila je dovoljna da izazove pravi mali nesporazum u Šibeniku. Kako donosi Šibenik News u rubrici Spomenar, u rujnu 1928. znanstveno predavanje prof. dr. Jelke Perić otkazano je zbog slabog interesa Šibenčana, ali i snažnog protivljenja Pokreta za ženska prava. Članice Pokreta usprotivile su se najavljenoj raspravi o sociološkim analizama “savršene žene”, smatrajući da je već sam pojam “savršena žena” ponižavajući i obezvređujući za žene.