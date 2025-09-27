Otkrijte koje ste povrće prema svojem horoskopskom znaku

OVAN – ROTKVICA Kad biste bili povrće, bili biste rotkvica. Probijate se kroz život naglo i hrabro, baš kao što rotkvica probija zemlju u proljeće, živopisna, oštra i nemoguća za ignorirati. Vaša energija je instinktivna i odvažna, a često stižete prvi, i prije nego što je svijet spreman. Rotkvica podsjeća da i najhrabriji počeci kreću ispod površine. | Foto: Fotolia