Svatko tko se šminka, zna da izvlačenje posljednjih kapljica pudera iz bočice može biti pomalo zahtjevan zadatak. No sada je tim mukama došao kraj.

Rose Brookes otkrila je na Facebooku koliko je uspjela spasiti i sačuvati pudera iz 'praznih bočica' - mnogi su ostali impresionirani.

Koristeći super jednostavan trik, uspjela je napuniti polovicu male plastične posudice. Što bi značilo da će svoj puder ipak koristiti još malo duže nego što bi inače da ga je ostavila u originalnom pakiranju.

- Mislila sam da bi trebala podijeliti ovaj svoj mali eksperiment koji sam pokušala nakon što sam godinama strugala puder iz bočica - napisala je Rose.

U prazne bočice je ulila malo kipuće vode. Protresla je bočicu kako bi se preostali puder malo opustio sa rubova gdje se uhvatio.

Tada je otvorila pakiranje i sve prelila u malu plastičnu posudicu.

Tekući puder je na bazi vode stoga će sva vruća voda koju ste ulili izići na vrh stoga ju lako možete maknuti, piše The Sun.

Neki od komentara su bili: 'Zašto nikad nisam pomislila na ovo? Izluđivalo me to što nikad nisam proizvod mogla maksimalno iskoristiti.', 'To je super ideja'.