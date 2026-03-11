Obavijesti

BIVŠA ČLANICA POSADE

'Radila sam na superjahtama s milijarderima. Ono što sam tamo vidjela bilo je grozno'

Foto: Instagram/itsraissabellini

Iako posao često izgleda glamurozno, Raissa Bellini ističe da je stvarnost stresna i izolirajuća. Radni traju od ranog jutra do kasno u noć i to pod stalno budnim okom gostiju

Raissa Bellini, 37-godišnja bivša stjuardesa iz Miamija, provela je pet sezona ploveći Mediteranom na luksuznim superjahtama koje su pripadale ultra-bogatima.

Iako posao često izgleda glamurozno, Bellini ističe da je stvarnost stresna i izolirajuća, s radnim danima koji traju od ranog jutra do kasno u noć, stalno pod budnim okom gostiju.

Superjahte poput onih na kojima je radila plove od Italije do Grčke, Španjolske i Ibize, a posada živi u gotovo neprekidnoj blizini gostiju. Bellini opisuje tijesne uvjete života, gdje svaki privatni trenutak gotovo ne postoji, a profesionalni kodeks ponašanja strogo zahtijeva diskreciju i poslušnost.

- Ono što se dogodi na jahti ostaje na jahti - rekla je, ali dodaje da se ta “pravila” često testiraju kada gosti isprobavaju granice ponašanja.

Foto: Instagram/itsraissabellini

Bellini posebno naglašava iskustva s određenim muškim gostima koji su, kako kaže, osjećali da pravila ne vrijede za njih. Neki su se ponašali neprimjereno prema članicama posade, ignorirajući prisutnost svojih partnerica, dok su drugi testirali luksuzne resurse jahti i tražili osobne usluge koje nisu bile dio radnog opisa.

- Kao da vjenčani prsten više ništa ne znači kada si na moru - dodaje Raissa.

Unatoč izazovima, posao je imao i pozitivne strane.

Naučila je raditi pod pritiskom, organizirati tim i razumjeti dinamiku moći koja dolazi s ekstremnim bogatstvom. Ističe kako je iskustvo pomoglo u izgradnji njezinog profesionalnog identiteta i otvorilo prilike za vlastiti poslovni brend te karijeru na društvenim mrežama.

Na kraju, Bellini naglašava lekciju koju je naučila radeći s milijarderima:

- Novac ne mijenja ljude, samo uklanja filter. Iako posao na superjahti nudi luksuz i putovanja, svakodnevica često skriva emocionalne i profesionalne izazove koji su daleko od sjaja i glamura koji posjetitelji i mediji vide.

