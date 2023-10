Otkrili zašto vole seks igračke: 'Voli gledati kad s vibratorom masturbiram do orgazma'

Istraživanja su pokazala da ljudi koji koriste seksualne igračke imaju jaču seksualnu želju, žene se bolje vlaže i veća je učestalost orgazama. Uz to, općenito su proaktivniji u pogledu svog seksualnog zdravlja. Međutim, mnoge prednosti korištenja ženskih seksualnih igračaka ne odgovaraju nekim muškarcima. „Ne mogu se natjecati s vibratorom“, napisao je, tako, anonimni muškarac, komentirajući na portalu Good Men Projecta 2015., nakon što je pronašao tajnu kutiju sa seksi igračkama njegove žene, piše HelloGiggles.

Uzimajući u obzir da većina žena ne može postići orgazam samo vaginalnim snošajem, a vrhunac češće postižu uz pomoć seksualne igračke, jasno je odakle dolazi briga. Prema nekim seksualnim terapeutima, strah da će ih zamijeniti vibratori i dildoi česta je briga njihove muške klijentele.

To datira još iz vremena kad su vibratori prvi put postali široko dostupni i prodavani kao „bračna pomagala“. Na sreću, istraživanja sugeriraju da je velik dio te stigme nestao, budući da seksualne igračke doista mogu pomoći u odnosima i poboljšati seksualni život parova. Nema konkurencije: igračke za seks su, naravno, izvrsne za masturbaciju ili za korištenje kad želite malo 'zagrijati' odnos s partnerom.

Prema studiji iz 2010. godine, ne samo da je uobičajeno da lezbijke, biseksualne i heteroseksualne žene koriste seksualne igračke s partnerima, već seksualno zadovoljstvo žena raste kada njihovi partneri znaju za njihove seksualne igračke i kad im se igra s njima sviđa. Drugo istraživanje iz 2011. godine pokazalo je da većina muškaraca ima pozitivan stav o korištenju vibratora sa ženama, pri čemu se 70 posto njih ne slaže, ili se u potpunosti ne slaže s idejom da seksualne igračke zastrašuju ženske partnere (u usporedbi s 37 posto žena koje se slažu ili se u potpunosti slažu s tom izjavom).

A to su samo vibratori: nemojte zaboraviti na pegging, čepove za guzu i prstenje za penis. Oko 18 posto muškaraca eksperimentiralo je s igračkama za analni seks, pokazala je studija PLOS ONE, a oko 22 posto njih smatra tu ideju donekle ili vrlo privlačnom.

Što kažu ljudi koji su isprobali seksi igračke?

'Kako bismo dobili još bolji uvid u to kako parovi odlučuju uključiti seksualne igračke u svoje odnose, preko aplikacije za upoznavanje OkCupid ispitali smo korisnike što općenito misle o korištenju seksualnih igračaka tijekom partnerskog seksa. Dobra vijest je da je 84 posto onih koji su odgovorili reklo da uživaju koristiti igračke s partnerom, a više od polovice njih reklo je da im je to važna tema u vezi.'

Evo izbora izjava 11 ispitanika iz te ankete:

„Tako mi je lakše doživjeti orgazam.“

- Korištenje seksualnih igračaka u odnosu s partnerom bilo je nevjerojatno iskustvo! Postoji toliko mnogo mogućnosti, od vibratora do prstenja za penis, pa do drugih zabavnih igračaka, poput lisica i perja. Ne koristimo ih stalno, ali su uzbudljivi dodatak seksualnom životu.

Prvi put sam to probala u ranoj fazi veze sa sadašnjim dečkom. On je to zapravo predložio: nabavio mi je 'čarobni štapić' i „pomogao“ da ga koristim. To se ubrzo pretvorilo u to da smo sve češće uključivali razne igračke u naš odnos. Uz vibratore mi je puno lakše doživjeti orgazam. Osim toga, sviđa mi se što ublažavaju pritisak na partnera da me dovede do orgazma. Uvijek je usredotočen na to da mi udovolji, i koliko god njegova predanost bila nevjerojatna, osjećam se loše kad mi povremeno treba sat vremena ili više da svršim – ispričala je jedna ispitanica. Kazala je da neke igračke ponekad jest malo teže uključiti u odnos, a najdraži joj je dildo s vibrirajućim dijelom za klitoris.

- Ne morate ih držati i ne smetaju vam, pa je lako raditi s njima. Osim toga, dio koji vibrira ne radi stalno, pa orgazam nastaje postupno i na kraju je nevjerojatan – zaključila je.

Žena (21) iz Los Angelesa

„Pitao je: 'Možemo li koristiti vibrator dok te zadovoljavam?“

Koristila sam seksualne igračke samo tijekom seksa s jednim partnerom, jer je on jedini kojem sam dovoljno vjerovala. Bilo je apsolutno senzacionalno. To je samo još jedan način da iskustvo učinimo boljim. Prvi put je pitao: „Možemo li koristiti vibrator dok te zadovoljavam?“ Bila sam iznenađena jer sam to oduvijek htjela probati. Ako je on na vrhu, upotrijebit ću vibrator na svom klitorisu, ali ako smo u doggy pozi, on će ga držati. Također, koristili smo čepove za guzu dok smo bili u doggy stilu. Tako mu mogu pomoći da doživi drugačiju vrstu orgazma, a on mene može tjerati da svršim više puta.

Žena (23), iz New Yorka

„Seksi igračke mogu biti otkriće!“

Moje iskustvo u korištenju seksualnih igračaka s raznim partnerima evoluiralo je tijekom godina. Kako sam postajala otvorenija i zainteresiranija za to da mi samoj sa sobom bude što ugodnije, tako mi je postalo lakše predstavljati partneru razne igračke i proizvode za zadovoljstvo. Usput sam otkrila da to može biti razotkrivajuće: Zapitajte se je li osoba s kojom spavate uložila u vaše seksualno zadovoljstvo jednako kao i u vlastito?

Već sam redovito masturbirala s vibratorima za stimulaciju klitorisa, kad sam počela izlaziti s muškarcem koji me želio gledati kako masturbiram do orgazma, s druge strane sobe. To je bila njegova ideja i kad sam zaboravila na tremu, otkrila sam da sam uspjela doseći vrhunac gotovo onako brzo kao i kad sam se igrala sama sa sobom. Imala sam oko 19 ili 20 godina i osjećala sam da sam time dobila „dopuštenje“ da odredim prioritet svojih potreba. Nikad nisam zaboravila koliko je to osnažujuće bilo za mene. Kasnije sam shvatila da nam ne treba ničije dopuštenje - to je naše pravo.

Imam dva omiljena načina za uključivanje igračaka tijekom partnerskog seksa: volim koristiti bilo koji vibrator za klitoris iz LeWandove Chrome kolekcije. Mali su i nenametljivi, a osiguravaju jake vibracije. Ja ih volim držati, ali uzbuđuje me i kad ih netko drugi kontrolira. Doggy poza je izvrstan položaj za ovo, kao i položaj 'žlice'. Također, jako volim upariti zagrijavajući lubrikant kao što je Wicked Sensual Care Ultra Heat s metalnim čepom za guzu prije analnog seksa. Osjećaj je nevjerojatan.

Jessica (44), žena iz Los Angelesa

“Malo smo se bojali onoga što smo htjeli isprobati.”

Imamo sve veću kolekciju seksualnih igračaka, čak im dajemo imena na španjolskom. Na primjer, moj čep za guzu zovemo „La Cosa Azul“. Vlastiti jezik za igru seksualnim igračkama čini njihovu upotrebu još uzbudljivijom. Ponekad ću zadirkivati svog partnera i šapnuti nešto poput: „Te gustaría La Cosa Violetta este noche?“ Dakle, želite li večeras The Purple Thing? On to voli.

Prije nego što smo počeli koristiti seksualne igračke, imali smo iskrenu i dobru komunikaciju kao par. Korištenje seksualnih igračaka nije laka stvar; potrebno je povjerenje i otvorenost da biste mogli reći svom partneru što želite i da on bude otvoren da to i pokuša. Oboje smo se nosili i s osjećajem krivnje oko seksualnog istraživanja, zbog odrastanja u zapadnoj kulturi. Zbog toga je važno slušati želje partnera i pobrinuti se da se osjeća ugodno.

Koristimo seksualne igračke u gotovo svakom položaju. U početku sam mu se bojala čak i reći da želim da penetrira u mene analno i vaginalno u isto vrijeme, dok stimulira moj klitoris vibratorom. No, uspjeli smo. Bilo je nevjerojatno i možemo to ponoviti bilo kada. U novije vrijeme, htio je sjesti na mene dok sam ga vezivala noseći pojas s La Cosa Violetta. U oba slučaja, malo smo se bojali onoga što smo željeli isprobati i trebala nam je druga osoba da nam bude podrška.

Za nas je korištenje seksualnih igračaka tijekom seksa užitak i povezanost: ja želim ugoditi svom partneru, on želi ugoditi meni i želimo se osjećati duboko povezani jedno s drugim. Ako imate vaginu, možete samo zamisliti kakav užitak možete imati od istovremenog analnog i vaginalnog seksa uz stimulaciju klitorisa vibratorom. Ne mogu govoriti u ime svog partnera, ali znam da su njegovi orgazmi intenzivniji nakon što mu je prostata jako stimulirana. Volim što imamo svoj tajni jezik i poseban skup aktivnosti koje radimo zajedno i ni sa kim drugim. Drugi parovi možda ne bi mogli uživati na taj način, ako muškarac nije otvoren za peganje. Pretpostavljam da smo postali šampioni analne jednakosti.

Žena (24), iz San Francisca

“Sjajno je kad partnerica izabere što joj se sviđa i dozvoli mi to upotrijebim“

Iskustvo korištenja seksualnih igračaka u cjelini je stvarno bilo ugodno. Najviše uživam kad ih koristimo tijekom predigre. Sjajno je jer moja partnerica se ne boji izabrati nešto što joj se sviđa i dopustiti mi da to upotrijebim tako da oboje uživamo. Prvi put sam to pokušao učiniti sa svojom djevojkom u srednjim dvadesetima. Bila je to zajednička odluka, tako da je početni odgovor bio vrlo dobar. Nikada nisam doživio iskustvo u kojem je došlo do bilo kakvog 'odbijanja' ideje. To nije nešto što volim stalno raditi. Ono što je privlačno kod seksualnih igračaka je raznolikost, a moja partnerica uživa u različitim igricama.

Sam (44), muškarac iz Austina, Texas

"Kad me boli, mogu koristiti džepnu vaginu."

Orgazam mogu postići samo sama ili uz pomoć vibratora. Također, imam kronične gljivične infekcije i endometriozu, pa kad me nešto boli, mogu koristiti džepnu macu, a to ponekad može biti lijepa zamjena za pušenje. Uglavnom koristim sve igračke, a moj partner ili gleda, ili ih ja koristim na partneru. Svi moji partneri pozitivno su reagirali kad sam u uvodila seksualne igračke. Pogotovo žene s kojima sam bila. Jednostavno shvaćaju. Korištenje igračaka za mene je samo način da začinim stvari. Ne mislim da nužno čine seks boljim, samo ga čini drugačijim.

Alexis (23), žena iz New Yorka



“Postoje stvari koje seksi igračke mogu, a partner ne može.”

Uključivanje seksualnih igračaka u naš seksualni život dramatično ga je unaprijedilo. Počeli smo eksperimentirati ubrzo nakon što smo se vjenčali. Oboje smo bili vrlo spremni na tu ideju jer smo htjeli spriječiti da nam seksualni život postane dosadan, što se događa u braku, ili vezama na daljinu.

Tijekom eksperimentiranja s raznim seksualnim igračkama, namještajem za seks i drugim proizvodima povezanim sa BDSM-om, naučila sam mnoge važne lekcije o tome u kojim vrstama stimulacije najviše uživam. Mnoge igračke s kojima smo eksperimentirali (posebno Lelo Sona) pružaju razinu stimulacije koja se ne može postići bez njih. Neke stvari čovjek jednostavno ne može zbog bioloških ograničenja. Radi jasnoće, Sona je zvučni vibrator koji isporučuje zvučne impulse koji ciljaju posebno na klitoris. Ovu igračku redovito uključujemo u rutinu spavaće sobe, tijekom predigre i tijekom seksa. Shvatila sam da je stimulacija klitorisa nešto u čemu ja osobno jako uživam i da je to za mene daleko najjednostavniji način postizanja orgazma svaki put tijekom seksa. Ako moj muž dosegne vrhunac prije mene, on obično posegne za njime i dovede me do vrhunca, bez greške.

Također mi se jako svidjelo povremeno uključivanje čepova za guzu u naš seks. Pružaju osjećaj „punoće“, u čemu jako uživam, posebno u noćima kad se osjećam ekstra nastrano. Moj muž također jako voli analne igračke (on ima prednost što ima prostatu pa mu to, pretpostavljam, može biti još ugodnije. Međutim, bilo je potrebno dosta uvjeravanja da se otvori toj ideji.

Angela (38), žena iz Oaklanda, Kalifornija

“Vrlo brzo sam prihvatio prijedlog za eksperimentiranjem“

Glavni razlog zašto smo tijekom seksa počeli koristiti igračke za seks dogodio se na našem medenom mjesecu. Rekao sam Angeli da me brine da će naš seksualni život postati predvidljiv sada kada smo u braku i da je to nešto što želim izbjeći pod svaku cijenu. Volim svoju ženu više od svega na ovom svijetu i pomisao da je nezadovoljna (bilo emocionalno ili fizički) bila je nešto što sam želio spriječiti pod svaku cijenu. Želio sam osigurati da bude potpuno zadovoljna tijekom našeg braka. Naravno, i ja moram sudjelovati u njenom zadovoljstvu jer se često bolje provedem kad moja partnerica uživa. Kad je predložila da počnemo uvoditi seksi igračke, brzo sam pristao.

U pravilu, kada tijekom seksa koristimo razne seksualne igračke, često vibratore za klitoris, jer je to nešto u čemu ona jako uživa. No, često eksperimentiramo s raznim igračkama za prostatu, čega sam se u početku bojao. Moj osobni favorit je Lovense Edge, ali nije nešto za što se redovito odlučujem. Prevladavanje početne nervoze zbog umetanja igračaka u rektum otvorilo mi je potpuno novi svijet osjeta. U konačnici, mislim da sam puno zadovoljniji nakon što sam iskusio što seksualne igračke mogu ponuditi.

Don (39), muškarac iz Oaklanda, Kalifornija

“Seks utroje i vibrator boje limete.”

Moje prvo iskustvo sa seks igračkom bilo je u dobi od 16 godina, kad sam provela noć kod najbolje prijateljice s njezinim partnerom, kad je izvadila vibrator boje limete. Naizmjenično smo koristile vibrator jedna na drugoj i naizmjenično uživale s pravim penisom i oba 'uređaja' bila su prilično iskusna i vrijedilo je uključiti se u igru.

Proći će više od desetljeća prije nego što se tijekom partnerskog seksa pojavi još jedna seksualna igračka; ovaj put bio je to 'čarobni štapić' koji je pripadao mom tadašnjem dečku. Bio je dobro obdaren muškarac i jedne noći, dok sam se borila s analnim seksom, impulzivno sam se spustila i stavila uređaj ispod trbuha s glavom na klitoris, dok je ulazio u mene straga. Tako sam otkrila svoju točku A, odnosno da moja vagina može „plakati od užitka“. Sekundarna stimulacija omogućila mi je da primim svog partnera dublje do točke u kojoj je mogao doći do tog posebnog skupa živaca na kraju mog vaginalnog kanala preko zida koji se spaja s mojim rektumom.

Prije pet godina borila sam se s partnerom koje je opća tjeskoba dovela do spontanog gubitka erekcije usred snošaja, često kad sam bila super stimulirana i nisam htjela prestati. Jedno kad se to dogodilo, uzeo mi dildo iz ruku i zabio mi ga u usta. Nastavio je prodirati u mene dok sam ja koristila drugu igračku za vanjsku stimulaciju. Upravo me taj susret kasnije potaknuo da samouvjereno izvučem svoje igračke i počnem masturbirati ako bilo koji drugi partner doživi isti problem. Korištenje igračaka smanjuje pritisak na performanse partnera i omogućava mi da mu pokažem što volim. Također, super je gledati nekoga kako se samostimulira.

Brianne (40), žena iz New Yorka

"S igračkama namjerno uzimamo vrijeme i guramo jedni druge do naših granica."

Debela sam, a društvo od mene očekuje da kao takva budem bespolna vreća lijenosti, bez želje ili seksualnog nagona, što je daleko od istine. U braku sam već više od šest godina i moj suprug i ja koristili smo svakakve igračke kako bismo poboljšali svoj seksualni život. Igračke mogu unijeti nove valove zabave u seksualnu rutinu; mogu razbuktati maštu i osjećaj za igru.

Volimo istraživati različite igračke koje nam oboma odgovaraju i donose zadovoljstvo. Prvi put smo odlučili koristiti igračke nakon što smo bili zajedno oko pet godina i primijetili da upadamo u rutinu. Svidjela mu se ideja da produžimo naše seksualne susrete korištenjem seksualnih igračaka, kao i da stvari učinimo uzbudljivijima. Kao roditelji, lako možemo zaglaviti u onoj „uđi i izađi“ vrsti vođenja ljubavi pa namjerno produljujemo vrijeme i igračkama guramo jedno drugog do krajnjih granica. To je izvrstan način komunikacije i zbližavanja, dok u spavaću sobu unosite osjećaj razigranosti.

Žena (31), iz Sacramenta, Kalifornija

"Zašto ne?"

Moj muž i ja ne koristimo igračke za seks svaki put kad imamo seks, ali skupili smo lijepu kolekciju igračaka koje oboje volimo. Oboje nismo imali nekih rezervi prema tome, tako da sam se osjećala potpuno ugodno izražavajući mu što da radi, ili što želim isprobati. Danas postoji bezbroj dobro dizajniranih igračaka za parove, stižu s vrlo jasnim obrazloženjem kako se koriste, dok nekad nije bilo toliko opcija.

Dio toga je samo čista zabava. Kao - zašto ne? No, postoje stvari koje čovjek jednostavno ne može učiniti. Na primjer, korištenje vibrirajućeg C-prstena, ili neke vrste vibracije na klitorisu tijekom penetrativnog seksa mogu vam pružiti ono za što sam i sama nedavno naučila da se zove 'mješoviti orgazam'. Bilo bi ih teško postići bez korištenja pomagala tijekom penetracije.

Žena (30) iz Los Angelesa

