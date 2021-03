Muškarci i žene iz cijelog svijeta podijelili su svoje ljubavne tajne s anonimnom aplikacijom za ispovijedi Whisper, a među njima je i žena koja je priznala da se 'grozi svakog dosadnog trenutka' svoje veze i da sa svojim partnerom samo 'troši vrijeme' dok ne naiđe nešto bolje, prenosi Daily Mail.

Evo što su rekli:

"Završili smo ljubavnu vezu nakon dvije godine. Napokon je prekinula sam mnom kad sam joj pružio sve, a shvatio sam da je nikad nisam volio onako kako sam mislio."

"Čini mi se da upravljam ovom vezom od samog početka jer je on izrazito pasivan i neromantičan. To je i razlog zašto se ne osjećam voljeno."

"Uvijek sam nesretna u vezi jer nikad nemam hrabrosti prekinuti je kad bi trebalo."

"Svaki put nakon nekoliko mjeseci veze osjećam se nesretno. Mislim da imam problema s vezivanjem."

"Sinoć sam napokon shvatila da je moj bivši bio potpuni lažljivac od samog početka naše veze. Teško je povjerovati da sam se s time borila pune dvije godine."

"Tri godine smo u vezi i oduvijek se svađamo, no te me svađe sada unesrećuju. Ipak, previše mi znači..."

"Osjećam se kao da stalno griješim u vezi, da on nikad nije zadovoljan s onim što ja radim te da je bolje da ne radim ništa jer ću samo pokvariti sve. Ne znam što napraviti."

"Napokon sam izašla iz veze i sretna sam zbog toga, no strah me je biti sama."

"Nikad nisam sretan, s kime god sam u vezi. Na dnevnoj bazi odgovaram sebe od toga da prekinem vezu."

"Neprestano razmišljam o tome da ostavim svoju djevojku jer ona nikad nije sretna. Bez obzira što napravim, ona me koči. Volim je, no ona je nesretna."

"Dečko s kojim sam bio mi je samo za oporavak od onog s kojim sam bila prije njega. Sad sam se zaljubila u nekog koga sam upoznala online. Zašto nikad nisam sretna?"

"Moj zaručnik me vara od samog početka naše veze. Svaki put kad ga suočim s tim ispriča mi se i obećava kako se to neće ponoviti. Unatoč svemu ga volim."

"Uvijek sam bio nesretan u vezi, no ostao sam jer je ona uživala u mom društvu."

"Stalno odgurujem svog dečka od sebe i odbijam ga kad me dira. On je savršen za mene i volim ga, no osjećam da nisam sretna. Zašto je to tako?"

"Stalno lažem dečku i govorim mu da sam sretna. Zapravo, samo tratim vrijeme, nisam sretna i pribojavam se svakog dosadnog trenutka."

"Upravo sam prekinula s dečkom i nije to prvi put. Nikad nisam sretna ni sa kim."

"Ne valjam, vječno sam gladna pažnje i nikad nisam sretna u vezi jer čim mi ne posvećuju sve svoje vrijeme, osobno to doživljavam."

"Počinjem razmišljati da ga možda nikad nisam voljela, već mi se samo sviđalo njegovo društvo."

"Osjećam se prevareno - kao da sam namamljena da ga molim da ostane u vezi u kojoj ni sama nikad nisam bila sretna."

"Nikad nisam bila sretna u ljubavnoj vezi. Upravo suprotno, bila sam depresivna pa i suicidalna zbog tih veza. Imam 29 godina."

Zašto ljudi ostaju u lošim vezama?

Podsvijest je nešto što vas može suptilno odvući u smjeru u kojemu možda ne biste željeli ići ili vas potaknuti da izaberete partnera kakvog zapravo ne želite. A to što se događa u vašem umu može sezati daleko u prošlost, formira se od trenutka rođenja preko djetinjstva do odrasle dobi. Utjecaj roditelja na dijete je često presudan kod izbora budućeg partnera.

Pojedinci koji dolaze iz stabilnih, mirnih i sretnih obitelji, podsvjesno će češće tražiti partnera sa kojim će imati takav život. S druge strane, ljudi koji su odrasli u disfunkcionalnim obiteljima će te posljedice osjećati kroz cijeli život, neki manje, neki više, ovisno koliko je tko sposoban suočiti se sam sa sobom i svojom nutrinom, i shvatiti gdje je korijen problema.

Pojedinci koji su odrasli u problematičnim obiteljima podsvjesno će često birati partnere s kojima će život zapravo nalikovati onom kaotičnom i nestabilnom kakav su imali tijekom odrastanja dok su promatrali svoje roditelje koji nisu imali dobar odnos - niti jedno prema drugome, ni prema svojoj djeci. Odrastanje u takvim obiteljima u ljudima ostavlja praznine koje kasnije tijekom života pokušavaju popuniti, na ovaj ili onaj način, često i izborom pogrešnih partnera.

Kako mijenjati stvari?

Da, moguće je izabrati pravog partnera bez obzira na odnose s roditeljima i odnose među njima. Ali, najprije morate shvatiti u čemu je problem, kažu stručnjaci. Najbolji način za to je traženje bilo kakvih obrazaca koji se pojavljuju u vašim odnosima. Na primjer, ako ste imali četiri veze i u svakoj ste imali podjednakih problema, onda biste svakako trebali razmisliti i potražiti korijen problema koji se vuče u vama od djetinjstva.

Ukoliko vam je teško pronaći neke obrasce u odnosima, možda nije loša ideja porazgovarati o tome sa psihologom. On vam može pomoći sagledati širu sliku, shvatiti u čemu je problem i olakšati izlazak iz njega.

Stručna osoba vam može pomoći da postanete svjesniji kako započinjete veze, zašto se vraćate na stare obrasce ponašanja, imate li previsoka očekivanja, postajete li 'slijepi' kada se zaljubite, počnete li se prerano nadati itd. Osim toga, psiholog cijelu situaciju sagledava objektivnije - to je bolja opcija od potiskivanja svojih potreba ili stalnog bježanja od duhova prošlosti.