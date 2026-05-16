Otkrijte s kojim znakovima Zodijaka svi žele na spoj, a koje se izbjegava u širokom luku

Neki horoskopski znakovi ističu se po popularnosti, privlačnosti ili drugim osobinama. Astrologi analiziraju koji su najpoželjniji za dejtanje. Pogledajte rang-listu od manje traženih do najtraženijih znakova za spojeve
12. VODENJAK Vodenjak je poznat po svojoj ekscentričnoj prirodi i često bira odnose koji odgovaraju njihovom jedinstvenom pogledu na život i ljubav. Voljeti Vodenjaka znači otkrivati nove dijelove sebe koje si možda dugo ignorirao. Iako se mogu činiti emocionalno distanciranima, duboko im je stalo. Cijene odnose koji poštuju individualnost i trebaju partnera koji razumije njihovu potrebu za slobodom.
11. STRIJELAC Strijelac često nosi stereotip da se boji vezivanja, iako to nije uvijek istina. Ovaj vatreni znak cijeni slobodu iznad svega. U vezi traži partnera koji će dijeliti avanture, ali i poštovati njihovu neovisnost. Kada pronađu pravu osobu, ostaju vjerni svojim uvjerenjima i vrijednostima, čak i kada se razlikuju od partnerovih.
10. BLIZANCI Blizanci su znatiželjni ljubavnici koji traže nekoga tko može pratiti njihov tempo. Često to nije lako! Imaju dvostruku prirodu i više slojeva osobnosti. Ako želiš biti s njima, moraš biti otvoren, razigran i spreman na novosti. Kada su zaljubljeni, stimuliraju tvoj um i otvaraju ti potpuno nove perspektive.
9. DJEVICA Djevice su poznate po svojoj usmjerenosti na usluge i pomaganje. Uvijek idu korak dalje kako bi se pobrinule za tvoje praktične potrebe i olakšale ti život. Iako ponekad mogu djelovati kritično ili napeto, to dolazi iz njihove želje za poboljšanjem. Njihova pažnja na detalje znači da pamte stvari koje drugi lako previdi.
8. OVAN Ovan je individualist koji voli živjeti po vlastitim pravilima. Iako im kompromis nije uvijek lak, vole cijelim srcem. Njihova energična osobnost unosi život u svaku prostoriju i trude se da se partner osjeća poželjno i posebno. Pod vladavinom ratničkog Marsa, njihovi instinkti ih vode da štite i podržavaju voljenu osobu.
7. ŠKORPION Škorpioni često djeluju intenzivno, a njihova aura misterije dodatno pojačava privlačnost. Poznati su kao najstrastveniji znak zodijaka i imaju sposobnost ispuniti tvoje najdublje želje. Škorpion ima ubod i ne boji ga se koristiti. Njihova strast nema granica, što znači da ljubav može donijeti velike uspone i padove. Ako si spreman na emocionalni vrtuljak, pronašao si lojalnog partnera koji će stajati uz tebe u dobru i zlu.
6. LAV U astrologiji Lav vlada srcem. Ovaj hrabri, lavlji ljubavnik obožava javno iskazivanje ljubavi i stavit će te na pijedestal kraljevskog tretmana. Kada je zaljubljen, ti si njegova najveća radost i ponos. Tvoj osobni navijač, ovaj strastveni vatreni znak pobrinut će se da se osjećaš sigurno, samopouzdano i zbrinuto.
5. RIBE Ribe su romantičari puni nade koji vole svoje bližnje iznad svega. Ponekad nose ružičaste naočale i vide ono što žele vidjeti. Ipak, imaju duboku dušu i žele održati mir te vidjeti najbolje u drugima. Kada su zaljubljene, učinit će sve kako bi ispunile tvoje emocionalne potrebe i fantazije. Žele da osjetiš da su ostvarenje tvojih snova.
4. JARAC Jarci možda ne pokazuju osjećaje kroz tople i mekane emocije, ali se zato uvijek pojavljuju i daju svoj maksimum. Oni daju sve od sebe u svemu što žele, poznati su kao karijerno orijentiran i uspješan znak. Ipak, isto tako ulažu svoju najbolju verziju sebe i u ljubavi. Njihova razina lojalnosti je iznimno visoka i zaljubljuju se samo u one koji pokazuju pravi potencijal za “sretno do kraja života”.
3. RAK Rak je biće udobnosti i želi stvarati sigurna utočišta za svoje voljene. Žele spustiti “raj na zemlju” i zaštititi te od bilo kakve štete koja bi mogla povrijediti tvoje srce. Ovaj osjetljivi ljubavnik želi dati svojim voljenima cijeli svijet, gradeći zajednicu ili obitelj u kojoj se svi osjećaju voljeno. Njihov način ljubavi je jedinstven i rijetko se pronalazi.
2. BIK Također pod vladavinom planeta ljubavi, Bik je venerski znak. Oni drže stvari pod kontrolom za svoje voljene, poznati su kao lojalni i postojani u svojoj naklonosti. Istovremeno su romantični i nježni, ali i pouzdani i dosljedni. Tko ne bi želio ovaj senzualni zemljani znak uz sebe?
1. VAGA Vaga je pod vladavinom Venere, planeta oklopa. Što tu nije za voljeti? Šarmantni su, simpatični, ljubazni i imaju pristupačnu osobnost. Obično pronalaze način da se povežu gotovo sa svima, zbog čega ljudi osjećaju da su cijenjeni, posebni i viđeni.
