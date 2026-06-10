Otkrivaju li roditelji previše na internetu? Ovo su rizici za djecu

Internet je danas dio obiteljske svakodnevice i od rane dobi diktira načine na koje djeca uče, igraju se i povezuju s drugima. Osim evidentnih prednosti, javljaju se i novi rizici, ponekad tamo gdje ih nikad ne bismo očekivali: od samih roditelja.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 01:30 Danski odgoj | Video: 24sata/pixabay

Oni na društvenim mrežama svakodnevno dijele milijune fotografija i videozapisa svoje djece. Ta sve učestalija praksa prekomjernog roditeljskog dijeljenja sadržaja o djeci postala je sastavni dio roditeljstva u digitalnom dobu.

Anna Brosch, istraživačica na Šleskom sveučilištu u Katowicama u Poljskoj, ispituje učinke društvenih mreža na iskustvo djetinjstva, uključujući rastući trend prekomjernog roditeljskog dijeljenja.

- Želimo istražiti koliko je situacija ozbiljna i koliko roditelja dijeli informacije o svojoj djeci, posebno na društvenim mrežama - rekla je.

Trenutno predvodi četverogodišnji istraživački projekt GUARDIAN koji financira EU i koji je usmjeren na proučavanje tog problema u Europi i istočnoj Africi. Inicijativa je pokrenuta u siječnju 2025. i zaključit će se krajem 2028.

Razumijevanje rizika

Australija uvela zabranu korištenja društvenih mreža mlađima od 16 godina | Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

Kombinirajući podatke, intervjue i međukulturne analize istraživači nastoje bolje razumjeti uzroke prekomjernog roditeljskog dijeljenja i rizike koje ono može predstavljati te na temelju tih spoznaja oblikovati mjere za zaštitu djece u digitalnom svijetu. To je iznimno važno jer sadržaj koji se dijeli na internetu ostaje zauvijek.

- Sve što roditelji objave dostupno je i nikada ne nestaje s interneta - rekao je Brosch.

Mnogi roditelji objavljuju fotografije svoje djece kako bi podijelili iskustva, dobili pozitivne reakcije ili projicirali idealiziranu sliku obiteljskog života. Zahvaljujući sve većoj popularnosti influencera, dijeljenje slika ili videozapisa djece lako može postati izvor prihoda. Neka djeca su čak sama postala male internetske zvijezde.

Na globalnoj razini UNICEF izvješćuje da je više od trećine mladih iz 30 zemalja doživjelo zlostavljanje na internetu, a svako peto dijete izjavilo je da je zbog toga propuštalo školu.

Prisutni su i drugi rizici. Istraživanjem globalnog saveza WeProtect utvrđeno je da je više od polovine mladih u djetinjstvu doživjelo neki oblik seksualnog zlostavljanja na internetu.

Rezultati pokazuju i da je to mnogo veći problem za djevojčice: 70 % djevojčica navelo je da su dobile seksualno eksplicitan sadržaj od odrasle osobe, u odnosu na 40 % dječaka.

U anketi EU-a o djeci na internetu, koja je provedena među djecom u dobi od 9 do 16 godina, otprilike svako deseto dijete izjavilo je da se nikad ne osjeća sigurno na internetu, a ustanovljeno je i da im roditelji ne pružaju uvijek najbolju zaštitu.

U većini ispitanih zemalja čak trećina djece izjavila je da im roditelji objavljuju sadržaje o njima na mreži bez prethodnog pitanja. Postotak djece koji je od roditelja zatražio da uklone taj sadržaj kretao se od 3 % u Litvi do 29 % u Rumunjskoj.

Zaštita sigurnosti djece na internetu

Foto: Canva/ILUSTRACIJA

Brosch i njezin istraživački tim razvijaju metodu za utvrđivanje učestalosti i vrsta informacija koje roditelji dijele o svojoj djeci na internetu, kao i njihove svijesti o potencijalnim rizicima.

U planu su i fokusne skupine s roditeljima i djecom u dobi od 5 do 14 godina na kojima će se raspravljati o tome zašto roditelji dijele sadržaj i što djeca misle o tome. Taj će rad početi nakon što dobije odobrenje odbora za etiku istraživanja.

Ključni cilj projekta je skrenuti pozornost roditelja na potencijalne rizike. Brosch i njezin tim već surađuju sa školama kako bi ukazali na rizike i potaknuli odgovornije ponašanje na internetu.

Jedan od aspekata koji najviše brine je manjak kontrole. Jednom kad fotografiju ili videozapis podijelimo na internetu, dostupni su drugima koji ih mogu koristiti kako god požele. Slike djece bez odjeće mogu se zloupotrijebiti na pornografskim internetskim stranicama ili proširiti u pedofilskim krugovima.

- Kada nešto objavite na internetu, gubite kontrolu nad tim - rekla je Brosch.

Osim toga, sve je lakše otkriti nečiju lokaciju na temelju fotografija koje objavljuje, što ugrožava sigurnost i omogućuje praćenje. Čak i naizgled bezopasne objave mogu otkriti informacije o životu ili rutini djeteta.

Ti digitalni otisci mogu imati trajne posljedice za djecu u kasnijim fazama njihova života. Na primjer, mogu postati žrtve ismijavanja ili zlostavljanja zbog sadržaja koji je podijeljen godinama ranije. Osim toga, prekomjerno roditeljsko dijeljenje ugrožava autonomiju i samopoimanje djece.

- Djeca odrastaju i otkrivaju sami sebe. U nekom trenutku počnu se pitati kako je dijeljenje sadržaja o njima bez dopuštenja utjecalo na njih - rekao je Stephen Muoki, istraživač i profesor kršćanske povijesti na Sveučilištu Pwani u Kilifiju u Keniji.

Muoki aktivno sudjeluje u radu projekta GUARDIAN na području Afrike.

Globalno i međukulturno pitanje

Foto: Hollie Adams

Problem prekomjernog roditeljskog dijeljenja široko je rasprostranjen. Iako EU ima strogo zakonodavstvo u tom području kao što su Opća uredba o zaštiti podataka (GDPR) i Akt o digitalnim uslugama, ti se propisi ne bave eksplicitno roditeljskim dijeljenjem podataka o djeci.

- Svaka zemlja to drugačije regulira. Na primjer, u Poljskoj ne postoje pravila koja bi roditeljima branila da dijele informacije o svojoj djeci - rekla je Brosch.

U nekim državama roditeljima se ostavlja potpuna sloboda da odlučuju što i koliko dijeliti i na taj način otežava donošenje i provedbu propisa.

Istraživači na projektu GUARDIAN uspoređuju pristupe u Europi i istočnoj Africi te blisko surađuju s Muokijem i njegovim timom na Sveučilištu Pwani.

Muoki smatra tu priliku za usporedbu iznimno važnom. Vjeruje da je rast popularnosti društvenih mreža pretvorio svijet u globalno selo i da ovakve fenomene treba proučavati u tom kontekstu.

- Da biste oblikovali djelotvorne politike u Keniji morate razmišljati globalno i znati što se događa u Europi. Ta je suradnja vrlo važna - izjavio je.

Informiranje i senzibilizacija

Foto: Dreamstime

Osim istraživanja, cilj je projekta pridonijeti raspravama na političkoj razini. Istraživači se nadaju da će prikupljanjem podataka o razmjerima i učincima prekomjernog roditeljskog dijeljenja oblikovateljima politika pomoći u razvoju boljih mjera za zaštitu djece na internetu.

- Moći ćemo usmjeravati društva i oblikovatelje politika u jačanju sigurnosti na internetu. Potrudit ćemo se da te informacije dopru do što više ljudi - rekao je Muoki.

Lokalne zajednice, uključujući nastavnike i vjerske vođe, bit će upućeni u rezultate istraživanja te će u svojim područjima djelovanja dodatno informirati i poticati promjene. U kontekstima gdje nedostaje službenih propisa, angažman zajednice je ključan.

Muoki ističe da su u Keniji, na primjer, crkvene mreže najučinkovitiji kanal za educiranje što većeg broja ljudi

Istraživači naglašavaju da je odgovornost uvijek na roditeljima, jer čak i djeca dovoljno stara da odbiju sudjelovati mogu osjećati preveliki pritisak društvenih normi i obiteljske dinamike.

- Kada dijete odrasta okruženo društvenim mrežama, sve mu to izgleda normalno. Zato promjene moraju krenuti od roditelja - rekla je Brosch.

Sve više problema

Foto: Canva/ilustracija

Usporedno s digitalnim tehnologijama razvijaju se i novi rizici za djecu na internetu. Zlostavljanje na internetu, širenje dezinformacija, kršenje privatnosti i iskorištavanje samo su neki od tih rizika te njihovo rješavanje zahtjeva koordinirani pristup.

Prekomjerno roditeljsko dijeljenje djecu dovodi u dodatne opasnosti ako ne poznaje granice izloženosti i zaštite. Iako je dijeljenje određenih trenutaka odrastanja vlastitog djeteta naizgled bezopasno, dugoročne posljedice postupno postaju sve očitije.

Istraživači okupljeni oko projekta GUARDIAN nadaju se da će ojačati zaštitu prava djece, ne samo od vanjskih prijetnji, nego i kod svakodnevnih digitalnih praksi.

Kako bi se taj cilj postigao u sve povezanijem svijetu, osim propisa i tehnologija, bit će ključno da roditelji i djeca zajedno nauče biti oprezni i odgovorni i donositi informirane odluke.

Piše: Hannah Docter-Loeb

Ovaj je članak izvorno objavljen u časopisu EU-a o istraživanju i inovacijama Horizon. Istraživanje predstavljeno u ovom članku financirano je iz programa aktivnosti Marie Skłodowska-Curie (MSCA).

Više informacija: