Otkrivamo kako su se liječili naši stari: Kirurgija je bila obrt, a puštanje krvi često fatalno...

Narodna medicina i liječenje mijenjalo se tijekom stoljeća pod utjecajem vjerovanja, kulturnog okruženja te društvenih i ekonomskih prilika. U prošlosti kada je bilo jako malo školovanih liječnika, ljudi su se oslanjali na narodnu medicinu. Pritom se uzroke bolesti nije povezivalo samo sa stvarnim uzročnicima, već i s urocima, kletvama i mističnim silama, što je dovelo do oblikovanja specifičnih obrednih praksi karakterističnih za pojedine kulture. O različitim vjerovanjima i stavovima prema bolesti i zdravlju upoznat će nas dr.sc. Aida Brenko, etnologinja i muzejska savjetnica u mirovini.

Aida Brenko je diplomirala etnologiju i polonistiku na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, gdje je magistrirala i doktorirala. Gotovo je cijeli radni vijek radila u Etnografskom muzeju u Zagrebu. Područja njezina interesa su antropologija tekstila i mode, simbolika boja, povijest muzeja te antropologija medicine. Autorica je brojnih stručnih i znanstvenih radova kao i izložbi za koje je dobila nagrade i priznanja struke.

Foto: Privatni album

Aida Brenko

Narodnu medicinu neizostavno povezujemo s liječenjem biljem. Farmakološka svojstva nekih biljaka poznata su od davnina. Uz njihova ljekovita svojstva, gotovo je redovito povezivanje s nadnaravnim svojstvima. Koje biljke se povezuju s nadnaravnim moćima?

Prema etimologiji nekih ljekovitih biljaka može se zaključiti da su Hrvati poznavali njihova farmakološka svojstva. Povjesničar medicine Dražen Grmek navodi tako kako bun izaziva stanje bunila, a kihavac izaziva kihanje. Međutim, uz praktičnu pomoć u liječenju određenih bolesti, neke su se biljke, poput češnjaka, odoljena, omana, anđelike i tise, koristile i u magijske svrhe tako da su se njihovi djelići nosili obješeni oko vrata, ušiveni u odjeću ili stavljali djeci u kolijevku kao zaštita od utjecaja vještica, zlih sila ili kužnih bolesti. U Poljicima postoji izreka: „Da ne bude trave odolina, ne bi majka odgojila sina.“ Neki stručnjaci, stoga, smatraju da naziv biljke ne dolazi samo od toga što pomoću nje čovjek odolijeva bolesti, već prvobitno zato što odolijeva zlim silama, vješticama i urocima. Takvo je značenje omana i odoljena vidljivo i u narodnoj poslovici: „Svakoj travi vještica odoljela, samo nije omanu i odoljenu“. U službenom zapisniku sa saslušanja optužene da je vještica iz 1699. u Zagrebu, ona nabraja biljke koje čovjeku pomažu da mu „ne mogu nigdar coprnice naškoditi - da borovitez, galgan, delesin i odolentrava je dobro pri sebe nositi“. Prva dva naziva vjerojatno se odnose na borovicu (Juniperus communis L.) i galgant (Galega officinalis L.), a četvrti na odoljen (Valeriana officinalis L.). Naziv delesin mogao bi se pripisati omanu (Inula helenium L.), devesilju (Peucedanum officinale L.) ili nekoj trećoj biljci.

Foto: Matija Dronjić/Etnografski muzej

„Hamajlija“, na rozeti od crvene svile prišivena su tri komadića tisovine, kauri pužić (Cypraea moneta) i dva sedefasta puceta. Nosio ju je ušivenu u odjeću protiv uroka dječak star tri mjeseca, Abdija R. iz sela Turije kraj Bihaća, početak 20. stoljeća. EMZ

Ostavljene i zlostavljane žene još su ponegdje početkom 20. stoljeća nosile ogrlice od korijena omana da ih muževi ne tuku i opet zavole. Iz opisa pojave kolere u Samoboru 1848. godine, vidljivo je da su se ljudi nastojali obraniti korijenom anđelike vezanim oko vrata. S istočne obale Jadrana podrijetlom je i jedna vrsta perunike za koju se vjerovalo da ima i magijsku moć te da čuva djecu od uroka. U Hrvatskoj se naziv biljke perunika povezuje s Perunom, gromovnikom u slavenskoj mitologiji.

Foto: Matija Dronjić/Etnografski muzej

Ogrlica od korijena omana (Inula helenium L.), ženska hamajlija. Oman su još početkom 20. stoljeća nosile ostavljene žene da ih muževi opet zavole. EMZ.

Bilje je imalo važnu ulogu i u obredima izvođenim uoči pojedinih blagdana. Vjerovalo se da je magijskim postupcima moguće prenijeti vitalnu snagu bilja na osobe i domaće životinje kako bi se zaštitile od bolesti i smrti. Zdravlje simbolizira i bilje koje se na Cvjetnicu nosi u crkvu na blagoslov kao što je drijenak, čija se zdravonosna moć vidi i u poslovici „Zdrav kao drijen“. Za blagoslov u crkvi često su korišteni vrba, lijeska, lovor, ružmarin i tisa, maslinove i palmine grančice, dakle biljke, koje su od davnina u narodnom vjerovanju imale moć zaštite zdravlja i čija se snaga crkvenim blagoslovom potencirala. Blagoslovljeno bilje čuvalo se do sljedeće Cvjetnice kako bi štitilo kuću od groma, a u nekim se krajevima koristilo i za kađenje bolesnika. Na dan Nevine dječice, koji se u narodu naziva Mladinci, Herodešovo ili Šibarjevo, postojao je običaj da djeca svježim prutovima (vrbe, imele, breze, hrasta ili smreke), šibaju starije članove kućanstva i obratno. Ovaj se običaj izvodio radi pomlađivanja i očuvanja zdravlja jer se vjerovalo da se na taj način prenosi životna snaga sa biljke na udareno biće.

Koje su najveće zablude povezane s narodnom medicinom, one koje su bolesnike mogle ubiti prije same bolesti?

Najveće zablude narodne medicine proizlazile su iz krivog razumijevanja ljudske anatomije, nepoznavanja higijene i toksičnih učinaka pojedinih tvari. Neke su prakse često ubrzavale smrt pacijenata umjesto da ih izliječe.

Kao primjer može nam poslužiti u narodu nekoć vrlo omiljena praksa puštanja krvi ili „barbirenje“. Prema uvriježenim shvaćanjima, koji korijene vuku još od antičkoga doba, smatralo se da su uzroci brojnih bolesti otrovi koji se gomilaju u krvi te da se puštanjem takve „zločeste“ i „suvišne“ krvi uspostavlja ravnoteža tjelesnih tekućina, liječe groznica, upale i infekcije. Krv se puštala ne samo bolesnicima već i kao preventivna mjera. Riječ je o isisavanju krvi iz kapilara. Katkada se liječenje obavljalo i zasijecanjem žila, ovisno o poteškoćama na koje se bolesnik tužio. Postupak se najčešće izvodio zarezivanjem kože noževima na pero i puštanjem krvi prema načelu vakuuma stavljanjem rogova ili kupica. Naročito je sugestivno djelovalo kad bi barbir, šrefer pokazao bolesniku zgrušanu, crnu venoznu krv kao bolesne grudice. Bolesnik se onda više ne bi čudio zašto ga je toliko boljelo. Barbirenje se najčešće obavljalo u toplicama, obično u proljeće i jesen za vrijeme proštenja. Kako su izgledala takva kupališta u drugoj polovini 18. stoljeća, vidi se iz prikaza Balthazara Hacqueta, francuskog liječnika, o Krapinskim Toplicama: „U po bijela dana sjedi mnoštvo golih ljudi u kupelji, koja je sličnija kupelji za konje. Kupačima je pokrito pola tijela rogovima, koji služe za puštanje krvi i koje ispražnjuju ravno u kupelj tako, da je kupelj sva krvava“.

Foto: Matija Dronjic

Pribor za puštanje krvi. Noževi na pera, kupice i rogovi. EMZ.

Premda je ta metoda bila opravdana u nekim situacijama, problem je bio u tomu što se puštanje krvi smatralo univerzalnim lijekom te provodilo i u slučajevima kad je bilo štetno za bolesnika. Pacijenti su zbog gubitka velike količine krvi padali u hemoragijski šok, gubili imunitet, ili umirali od sepse zbog nesterilnih instrumenata i uvjeta u kojima se odvijala ta praksa. Moderna medicina tu tehniku (poput terapijske flebotomije) koristi vrlo rijetko i u strogo kontroliranim uvjetima (npr. kod viška željeza).

Jedna od zabluda narodne medicine bila je stavljanje zemlje (gline) ili životinjskog izmeta na rane kako bi se „zaustavilo krvarenje“ ili „izvukao otrov“. Tako su se izravno unosile bakterije koje uzrokuju tetanus ili gangrenu. U prošlosti su rane liječene i paučinom, posipanjem crvotočinom i kućnom prašinom, na ranu se stavljao kovani novac, masna krpa ili konjski izmet. Krvarenje se zaustavljalo i posipanjem prahom gljive puhare.

Uskraćivanje vode i hrane kod liječenja groznice također je dovodilo do kobnih ishoda. Zabluda je bila stav nekih praktičara narodne medicine da visoku tjelesnu toplinu valja „izgladnjivati“ ili da bolesniku s groznicom ne treba davati vodu kako se bolest ne bi „razbuktala“. Dehidracija i zatajenje organa nastupali su znatno brže od same infekcije.

Uporaba teških metala i živinih spojeva za liječenje sifilisa, kožnih bolesti ili zatvora dovodila je također do neželjenih posljedica. Zbog izrazite toksičnosti takvih spojeva dolazilo je do zatajenja rada bubrega, propadanja živčanog sustava, što je vodilo u polaganu i bolnu smrt.

Kod simptoma pojedinih bolesti, primjerice pomanjkanja apetita, pretpostavljalo se da su u bolesnika ušle škodljive tvari koje treba izbaciti, zbog čega se najefikasnijim lijekom smatrao onaj koji uzrokuje povraćanje ili otvaranje, što je bio znak da je lijek proradio. Osim toga postojalo je shvaćanje da se bolest može suzbiti samo neprijatnim lijekom pa se najviše vjere polagalo u „gorke i smrdljive medicine“. Pretjerano čišćenje organizma jakim laksativima i emeticima (sredstvima za povraćanje) dovodilo je do teškog poremećaja elektrolita, srčanog zastoja i rupture jednjaka ili želuca.

Premda zadivljuje vještina pojedinih narodnih operatera koji su izvodili trepanaciju lubanje, razlozi za poduzimanje takvog zahvata iz današnje perspektive često nisu bili opravdani. U užem smislu, trepanacija je otvaranje lubanje radi rasterećenja mozga, ako je pritisnut izljevom krvi ili utisnutom kosti zbog ozljede. Ona se izvodila kod pada ili udarca u glavu, ali i kako bi se oslobodili „zli duhovi“ koji uzrokuju migrene, epilepsiju ili mentalne poremećaje. Smrt je nastupala zbog krvarenja, oštećenja mozga ili infekcija moždanih ovojnica.

Narodna kirurgija podrazumijevala je i različite kirurške zahvate kao što su skidanje mrene, trepanaciju, vađenje kamenaca itd. Kako su se educirali ti ljudi?

Već se u prošlosti na hrvatskim prostorima spominje i cijeni ljude koji se bave narodnom kirurgijom. Kirurške su zahvate u pravilu obavljali muškarci. Barbiri, chyrurgi (brijači-ranarnici) i narodni operateri (vidari, namikači ili ravnači kostiju, reklinatori, litotomisti empiričari) svoja su znanja u prošlosti stjecali isključivo praktičnim radom, šegrtovanjem (učenjem uz majstora) i usmenom predajom s koljena na koljeno, izvan okvira tadašnjega sveučilišnog i akademskog obrazovanja. Budući da je službena medicina kroz srednji i rani novi vijek bila pretežno teoretska i filozofska (liječnici s diplomama često nisu htjeli prljati ruke krvlju niti izvoditi ručne zahvate), kirurgija se smatrala obrtom, a ne znanošću.

Foto: Matija Dronjic

Do 19. stoljeća kirurške intervencije, puštanje krvi i zaustavljanje krvarenja bilo je isključivo u djelokrugu akademski neobrazovanih pojedinaca osposobljenih za obavljanje takvih usluga i manje ili više specijaliziranih. Mladići bi ulazili u službu kod iskusnog majstora barbira kao šegrti. Godinama su majstora promatrali kako šiša, brije, ali i pušta krv, vadi zube, sanira rane ili reže čireve. Nakon višegodišnjeg rada uz iskusnu osobu, pred cehom (udruženjem) bi polagali praktični ispit za stjecanje statusa kalfe (pomoćnika), a kasnije i majstora koji može pokrenuti vlastiti posao. Mnogi su barbiri stjecali znanja i na ratištima, gdje su praktično učili o amputacijama, vađenju metaka i zbrinjavanju teških otvorenih trauma. Kod povreda kostiju, prijeloma ili uganuća zgloba, ljudi su se obraćali namikačima, ramlačima, ravnačima, kostolomcima i dr. U svome radu oni su koristili različite tehnike koje su usvojili učeći od iskusnih osoba u svojoj obitelji, kao i one koje su sami izgradili tijekom svoje prakse. Njihovo zavidno poznavanje anatomije nije se temeljilo samo na iskustvu već i na proučavanju dostupne literature. Često su prva znanja o namještanju zglobova stjecali pomažući pri porodima ili ozljedama domaćih životinja na selu, a potom bi ta iskustva primjenjivali na ljudima.

Postojali su i specijalizirani putujući operateri poput litotomista, koji su se bavili vađenjem kamenca i reklinatori (skidanjem mrene). Oni su stjecali znanja asistirajući već poznatim operaterima i ponavljanjem specifičnih zahvata na velikom broju pacijenata.

Zbog nedostatka akademskog znanja i strogih srednjovjekovnih statuta, često su morali sklapati pisane ugovore s pacijentima prije teških operacija kako bi se pravno zaštitili od zatvora ili osvete obitelji ako bolesnik umre tijekom zahvata.