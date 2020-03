Otkrivamo što naši stručnjaci jedu i piju zimi za jak imunitet

Ljudski organizam je svakodnevno izložen napadu stranih agensa koji dolaze izvana, a osobito zimi kad vrebaju živi mikroorganizmi, virusi i bakterije, uzročnici brojnih zaraznih bolesti koje napadaju dišne puteve. Zdrav imunološki sustav relativno im se lako može oduprijeti, te odraditi ulogu ‘zaštitnika’ organizma, no ako je imunitet narušen, poremeti se stvaranje zaštitnih antitijela, a jedan od znakova da je tako je povećana sklonost infekcijama, pojašnjava imunolog infektolog prof. dr. sc. Vitomir Burek.

Na slabljenje imuniteta najviše utječu stres i užurbani način života, te posebno nekvalitetna prehrana i manjak boravka na svježem zraku, a kad se jednom naruši, to znači da ste skloniji ponavljanju infekcija i upala, uslijed čega organizam dodatno slabi. To je mehanizam koji može dovesti do toga da netko cijelu zimu pobolijeva, te od obične prehlade i šmrcavice na kraju završi s bronhitisom ili upalom pluća, dodaje doktorica i fitoaromaterapeutkinja Ksenija Krajina Pokupec.

- Imunitet je prirodni obrambeni sustav organizma koji ga štiti od virusa i bakterija, pa tako i bolesti koje oni izazivaju. Snaga imuniteta jednim je dijelom nasljedna od roditelja, što smatramo primarnim imunitetom. No, sekundarni imunitet većim dijelom je građen na životnim navikama, o čemu treba voditi računa cijelu godinu, ne samo u sezoni prehlade i gripe - kaže liječnica.

Podjednako važnu ulogu u njegovom snaženju imaju kvalitetna i uravnotežena prehrana, kao i kretanje i boravak na svježem zraku, s tim da ga povremeno – kad smo u pojačanom stresu, ili uoči zime, kad zrakom haraju virusi – možemo dodatno ojačati korištenjem biljnih pripravaka, dodataka prehrani u obliku vitamina i mineral, ili stavljanjem naglaska na pojedine namirnice koje su njima bogate. Zimi je imunitet obično slabiji nego ljeti, a slabiti počinje već ujesen.

Jedan od uzroka je činjenica da se s prvim hladnijim i kišnim danima pomalo povlačimo u kuću i manje boravimo na svježem zraku i manje se krećemo, te smo manje izloženi sunčevom svjetlu, ističe nutricionistica Karmen Matković-Melki.

- Sunce kojem smo izloženi ljeti omogućuje organizmu da sam proizvede vitamin D. Najesen su sunčani dani rjeđi, pa se može javiti manjak ovog vitamina, što može utjecati na imunitet i raspoloženje. Zbog toga smo s dolaskom jeseni često i lošije raspoloženi - kaže nutricionistica Karmen Matković-Melki.

Što je aktivni, a što pasivni imunitet?

Kada se razbolimo, naš organizam proizvodi automatski antitijela u borbi protiv ‘neprijatelja’, bakterija i virusa. To su bijele krvne stanice, takozvani T- limfociti iz endokrine žlijezde timusa i B limfociti iz koštane srži. Oni jako dobro pamte i kad nas sljedeći puta napadne isti virus ili bakterija, limfociti će se vrlo brzo mobilizirati i braniti naš organizam. Zato od nekih bolesti nećemo nikada oboljeti dva puta, pojašnjava Ksenija Krajina Pokupec kako funkcionira naš aktivni imunitet.

Pod pasivnim imunitetom podrazumijevamo komponentu imuniteta koji se ‘gradi’ cjepivima, prije nego se organizam razboli. Funkcionira tako da se cjepivom u organizam unose oslabljeni uzročnici bolesti, na koje on polako stvara antitijela.

- Kad je u pitanju gripa, to je imunitet koji dobivamo cijepljenjem, s tim da se ono posebno preporučuje ljudima kod kojih je prirodno oslabljen aktivni imunitet - kaže liječnica.

Naime, kod starijih ljudi, ljudi koji boluju od nekih kroničnih bolesti, poput dijabetesa, kao i kod ljudi koji su prije sezone zimskih bolesti prošli neko teže liječenje, imunitet je oslabljen, pa poticanje cjepivom može pomoći da se organizam osnaži i postane otporniji u vrijeme kad se aktiviraju virusi i bakterije, pojašnjava liječnica.

Ksenija Krajina Pokupec, liječnica i fitoaromaterapeutkinja, Botana d.o.o.: Kupus pun vitamina

Pojačajte unos voća koje sadrži C vitamin jer je on snažan antioksidans i vrlo koristan za imunitet. Uz agrume, dobar izvor je i raznovrsno voće i povrće (iznenadit će se mnogi da je to i krumpir), kao i kiseli kupus.

- Najesen se možete ‘naoružati’ i biljnim čajevima i tinkturama koje potiču imunitet. Posebno su korisne menta, matičnjak i majčina dušica. Možete ih uzimati kao čakeve, koje je dobro piti često u jesenskim i zimskim mjesecima - kaže Krajina Pokupec.

Moj recept za čaj ‘Tri M’

Žličicu osušene majčine dušice prelijte šalicom kipuće vode (oko 2,5 dl) pa nakon 10 minuta procijedite i zasladite bagremovim medom. Pijte jednu do tri šalice dnevno, prije obroka. Dvije žličice lista matičnjaka prelijte s 2,5 dl vrele vode i ostavite pokriveno u posudi desetak minuta. Procijedite i popijte prije spavanja. Žličicu lišća suhe metvice prelijte šalicom kipuće vode i procijedite nakon 5 minuta.

Čaj je odličan prirodni tonik za jačanje cijelog organizma zimi. U kombinaciji s kamilicom ili majčinom dušicom te matičnjakom pomoći će kod bolova u želucu, mučnine i povraćanja.

Recept za tinkturu

Na imunitet pozitivno utječu i listići imele, cvjetovi nevena, cvjetovi bazge i listovi masline. Namočite ih u 70-postotnom alkoholu 15 do 20 dana, pa procijedite. Pijte po 50 do 100 kapi razmućenih u čaši vode.

Eva Pavić, mag. spec. dipl. ing. nutricionizma u Kliničkom bolničkom centru Zagreb:

Jedem domaće, a zimi posegnem za slaninom i lukom srebrencom

Zimi najćešće pije čaj od đumbira i u sva jela stavlja češnjak, kaže Eva Pavić.

- Svakodnevno kuham povrće u kojem češnjak ima važnu ulogu, ali i začine kurkumu, đumbir i kajenski papar. Voće je svakodnevno na jelovniku. Važno mi je jesti domaću i lokalnu hranu jer takva hrana sigurno ima viši udio minerala i vitamina, ali je i kvalitetnija te sigurnija. Zimi često posegnem za domaćom mesnatom slaninom i lukom srebrencem - kaže nutricionistica.

Za jačanje imuniteta nutricionistica radi voćni međuobrok s cimetom i žitaricama:

Sastojci: 2 žlice zobenih pahuljica (mekanih), žlica lanenih sjemenki (mljevenih), 2,5 dcl jogurta, žličica chia sjemenki, kruška ili jabuka (naribana), 1/4 žličice cimeta, 2 žlice borovnica (svježih ili smrznutih)

Priprema: Sve sastojke pomiješajte s jogurtom. U staklenci imajte pripremljene zobene pahuljice, kao i lanene sjemenke (zlatne) koje sameljite i čuvajte u hladnjaku. Uvijek možete koristiti banane ili sezonsko voće (najbolje ga je izribati na ribež), ali možete izrezati i na kocke. Umjesto borovnica, možete koristiti bilo koje drugo bobičasto voće - s jagodama je baš slasno.

Olja Martinić, dijetetičarka i nutricionistica: Svaki dan pijem 7 dcl čaja

Dodaci prehrani, koji mogu pomoći u jesensko-zimskoj najezdi virusa i bakterija, su kurkuma, zatar (začin ili mješavina začina) i crvena paprika. U slučaju prvih naznaka moguće infekcije, posebice respiratornog sustava, sklona sam uzimanju čaja od šipka i čaja od ružmarina, te ekstrakta, odnosno kapi ljekovite biljke ehinacea.

Osobno uzimam malo veću dozu Ehinacea Soria Natural i to s oko 7 dcl čaja tijekom cijelog dana i zadovoljna sam postignutim. No, valjda biti na oprezu pa svi ljudi, koji po prvi puta uzimaju začinsko bilje, čajeve ili ekstrakte ljekovitih kapi, trebaju paziti na moguću alergijsku reakciju i započeti s najmanjim količinama. Za optimalizaciju obrambenog sustava potrebno je unositi i oko tri decilitra čaja ljekovitog bilja, prije ručka jesti po zdjelicu salate, te koristiti mješavinu mediteranskog začina u prehrani – savjetuje Olja Martinić.

Maja Žalac, dipl. ing. agr., fitoterapeutkinja: Moja juha i čaj

Često pripremam krem juhu od butternut tikve bogatu antioksidansima, betakarotenom, vitaminom C i vlaknima. Čajevi su prva pomoć kod svih zdravstvenih tegoba. Najčešće koristim svoj “obiteljski čaj” od mješavine bilja prilagođene djeci i odraslima, koje podižu imunitet, djeluju blagotvorno na dišni sustav i probavu.

Krem juha od butternut tikve

Sastojci: 1 mali poriluk, 1 režanj češnjaka, pola tikve, šaka prosa

Priprema: Na maslinovom ulju pirjati sjeckani poriluk, češnjak i narezanu butternut tikvu uz podlijevanje vodom. Dodati sol i začine po želji te proso. Kad sve omekša, juhu usitniti štapnim mikserom. Servirati s kiselim vrhnjem i preprženim košticama bundeve.

Blagotvorni “obiteljski čaj”

Sastojci: bazga (Sambuci flos) 30 g, trputac (Plantagini herba) 20 g, crni sljez (Malvae flos) 10 g, kamilica (Chamomilla flos) 10 g, majčina dušica (Thymi v.herba) 10 g, menta (Menthae pip.folium) 10 g, šipak (Rosae pseudo-fructus) 10 g

Priprema: 2 jušne žlice čaja staviti u litru hladne vode - kad zakipi, neka kuha na laganoj vatri minutu. Ostaviti poklopljeno 5-10 minuta, procijediti, po želji dodati med i limun.

Nataša Šoštarić, dipl. ing. preh. teh., nutricionist: Imunitet podiže 'vatreni čaj'

Moj omiljeni napitak u vrijeme i tijekom cijele zime je ‘Vatreni čaj’. Baza može biti bilo koji čaj po želji (moji favoriti su zeleni čaj ili metvica), a postupak je vrlo jednostavan. U litri vode kratko (5 minuta) prokuhate 2 kolutića svježeg đumbira i 2 kolutića svježe kurkume (možete ih i naribati).

Procijedite i vrućom vodom prelijte svoj omiljeni čaj. Kad se čaj malo ohladi dodajte jednu do dvije žličice meda i prstohvat čilija u prahu. Đumbir djeluje protuupalno i antimikrobno, kurkuma obiluje antioksidansima, dok čili djeluje tako da povisuje termogenezu i tako ubrzava metabolizam, potiče znojenje i izbacivanje toksina. Med je izvor vrlo vrijednih minerala i vitamina koji su nam izuzetno potrebni u zimskim danima.

Karmen Matković- Melki, dipl. ing. preh. teh., nutricionist: Češnjakom protiv virusa

Ako ipak dođe do pada imuniteta, u akutnim fazama prehlade i malaksalosti posežem za imunostimulatorima poput ehinaceje u obliku tinkture, ali i više unosim začine, koji potiču cirkulaciju poput čilija, đumbira, zatim češnjaka, poznatog po svojim antimikrobnim svojstvima.

Uzimam i biljne čajeve za rehidraciju - najčešće šipak i Rooibos. Dodaje kako je ujesen važno paziti na nadoknadu vitamina D pa treba povećati unos plave ribe i gljiva, koje su izvrstan vegetarijanski izvor ovog vitamina.

- Na mom jelovniku za jačanje imuniteta su i jabuke, kruške, mandarine i nar, sezonsko voće koje obiluje vitaminima, mineralima i bioaktivnim tvarima, koje su ključne u borbi protiv prehlada i viroza. Jedem ih ili svježe ili u domaćim juhama, kolačima, kompotima i džemovima, koji su bogati fitokemikalijama poput kvercetina, epikatehina, beta-karotena, luteina i ksantina snažnog antioksidativnog djelovanja te dijetalnim vlaknima koja pospješuju rast probiotičkih bakterija u crijevima, a koje dokazano utječu na imunitet – objašnjava Matković Melki.

Krem juha od gljiva i bundeve:

Poriluk pirjajte na malo nasjeckane slanine, tako da ne trebate dosoljavati juhu, te dodajte kockice bundeve i ploške šampinjona. Sve pirjajte dok ne omekša i podlijevajte povrtnim temeljcem ili vodom uz dodatak čili paprike i češnjaka dok se ne skuha. Štapnim mikserom usitnite sastojke i pospite bučinim sjemenkama.

