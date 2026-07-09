Otkriveno koje automobile voze najinteligentniji ljudi: Neki bi se na ovo mogli i uvrijediti...

16. BMW I MINI COOPER – 87 bodova. Na posljednjem mjestu završili su vozači BMW-a i Minija. Obje skupine ostvarile su prosječni rezultat od 87 bodova. Time su imali najniži prosječni rezultat među vlasnicima automobilskih marki uključenih u istraživanje. Ipak, ni ovaj podatak ne znači da su vozači BMW-a i Minija manje inteligentni od drugih vozača. Istraživanje je provedeno na uzorku od 2000 ljudi u Velikoj Britaniji, a brojni čimbenici mogu utjecati na rezultate IQ testova i izbor automobila. Zbog toga cijelu ljestvicu treba promatrati prvenstveno kao zanimljivu usporedbu, a ne kao ozbiljan znanstveni dokaz o povezanosti inteligencije i automobila koji netko vozi. | Foto: Canva