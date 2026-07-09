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ZANIMLJIVO ISTRAŽIVANJE

Otkriveno koje automobile voze najinteligentniji ljudi: Neki bi se na ovo mogli i uvrijediti...

Može li marka automobila otkriti nešto i o našoj inteligenciji? Istraživači platforme Freebets ispitali su 2000 britanskih vozača, usporedili njihove rezultate na IQ testovima s markama automobila koje voze i došli do zanimljivih zaključaka
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Otkriveno koje automobile voze najinteligentniji ljudi: Neki bi se na ovo mogli i uvrijediti...
U nastavku pogledajte kako su se vozači pojedinih automobilskih marki plasirali na ovoj zanimljivoj ljestvici i jeste li među najinteligentnijim vozačima ili ipak onima manje inteligentnim. | Foto: 123RF
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U nastavku pogledajte kako su se vozači pojedinih automobilskih marki plasirali na ovoj zanimljivoj ljestvici i jeste li među najinteligentnijim vozačima ili ipak onima manje inteligentnim. | Foto: 123RF
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