Otkriveno koje automobile voze najinteligentniji ljudi: Neki bi se na ovo mogli i uvrijediti...

Može li marka automobila otkriti nešto i o našoj inteligenciji? Istraživači platforme Freebets ispitali su 2000 britanskih vozača, usporedili njihove rezultate na IQ testovima s markama automobila koje voze i došli do zanimljivih zaključaka
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U nastavku pogledajte kako su se vozači pojedinih automobilskih marki plasirali na ovoj zanimljivoj ljestvici i jeste li među najinteligentnijim vozačima ili ipak onima manje inteligentnim.
| Foto: 123RF
U nastavku pogledajte kako su se vozači pojedinih automobilskih marki plasirali na ovoj zanimljivoj ljestvici i jeste li među najinteligentnijim vozačima ili ipak onima manje inteligentnim. |
Foto: 123RF
U nastavku pogledajte kako su se vozači pojedinih automobilskih marki plasirali na ovoj zanimljivoj ljestvici i jeste li među najinteligentnijim vozačima ili ipak onima manje inteligentnim.
| Foto: 123RF
NAJINTELIGENTIJI VOZAČI; 1. VOLVO – 115 bodova.
Na prvom mjestu našli su se vozači Volva. Sudionici istraživanja koji voze automobile ove švedske marke ostvarili su prosječni rezultat od 115 bodova.
Takav rezultat nalazi se iznad prosječnog raspona na standardnim IQ ljestvicama.
Volvo se desetljećima povezuje sa sigurnošću, praktičnošću i racionalnim pristupom automobilima, a rezultati ovog istraživanja dodatno će razveseliti njegove vlasnike.
Naravno, činjenica da netko vozi Volvo ne znači automatski da ima viši kvocijent inteligencije. Rezultati predstavljaju samo prosjek među ispitanicima koji su sudjelovali u istraživanju.
| Foto: Volvo
2. ŠKODA – 113 bodova.
Drugo mjesto zauzeli su vozači Škode s prosječnim rezultatom od 113 bodova.
Češki proizvođač automobila posljednjih je desetljeća izgradio reputaciju marke koja kupcima nudi praktične i prostrane automobile te dobar omjer cijene i kvalitete.
Prema rezultatima istraživanja, upravo su vlasnici Škode bili vrlo blizu vodećim vozačima Volva.
Od prvog mjesta dijelila su ih samo dva boda.
| Foto: Dubravko Kolaric
3. TESLA I TOYOTA – 112 bodova.
Treću poziciju prema objavljenim rezultatima dijele vozači Tesle i Toyote.
Obje skupine ostvarile su prosječni rezultat od 112 bodova.
Zanimljivo je da je riječ o proizvođačima koji među kupcima imaju prilično različit imidž.
Tesla se povezuje s električnim automobilima, tehnologijom i inovacijama, dok je Toyota poznata po pouzdanosti, praktičnosti i dugovječnosti svojih vozila.
Bez obzira na različite karakteristike automobila koje biraju, njihovi vlasnici u ovom su istraživanju ostvarili jednak prosječni rezultat.
| Foto: Canva
4. HONDA – 111 bodova.
Visoko mjesto na ljestvici zauzeli su i vozači Honde.
Njihov prosječni rezultat iznosio je 111 bodova.
Honda je poznata po pouzdanim automobilima, motociklima i inženjerskim rješenjima, a vlasnici ove japanske marke našli su se među skupinama s najboljim rezultatima istraživanja.
Od prvoplasiranih vozača Volva dijelila su ih samo četiri boda.
| Foto: Igor Soban/PIXSELL, ilustracija
5. VOLKSWAGEN – 109 bodova.
Vozači Volkswagena ostvarili su prosječni rezultat od 109 bodova.
Time su se našli vrlo blizu gornje granice prosječnog raspona na IQ ljestvicama.
Volkswagen je jedan od najvećih i najpoznatijih proizvođača automobila na svijetu, a njegove modele voze milijuni ljudi.
Prema ovom istraživanju, vlasnici Volkswagena smjestili su se u gornju polovicu ljestvice.
| Foto: Volkswagen
6. NISSAN – 107 bodova.
Sljedeći na popisu su vozači Nissana.
Ostvarili su prosječni rezultat od 107 bodova.
Time su se našli unutar prosječnog raspona rezultata na testovima inteligencije, ali dovoljno visoko da zauzmu šesto mjesto među analiziranim markama.
| Foto: Richard Parsons
7. HYUNDAI I KIA – 106 bodova.
Vozači Hyundaija i Kije ostvarili su jednak prosječni rezultat od 106 bodova.
Dvije južnokorejske marke posljednjih su desetljeća značajno povećale popularnost na europskom tržištu.
Njihovi vlasnici u ovom su se istraživanju našli u sredini ljestvice.
| Foto: Canva
8. FORD – 102 boda.
Prosječni rezultat vozača Forda iznosio je 102 boda.
Riječ je o rezultatu koji se nalazi unutar prosječnog raspona na standardnim IQ ljestvicama.
Ford je jedna od najpoznatijih automobilskih marki na svijetu, a njegovi su vlasnici zauzeli sredinu ove neobične ljestvice.
| Foto: Ford
9. JAGUAR – 101 bod.
Vozači Jaguara zauzeli su deveto mjesto na ljestvici s prosječnim rezultatom od 101 boda.
Time su se smjestili unutar prosječnog raspona rezultata na IQ testovima, neposredno iza vozača Forda, koji su ostvarili 102 boda, te ispred vlasnika Mercedes-Benza s prosječnim rezultatom od 99 bodova.
Jaguar je britanska automobilska marka poznata po luksuznim i sportskim automobilima, a prema rezultatima ovog istraživanja njegovi su se vozači našli u sredini ljestvice.
| Foto: Jaguar
10. MERCEDES-BENZ – 99 bodova.
Vozači Mercedes-Benza ostvarili su prosječni rezultat od 99 bodova.
Time su se našli gotovo točno u sredini prosječnog raspona rezultata na testovima inteligencije.
Iako se Mercedes-Benz često povezuje s prestižem, luksuzom i poslovnim uspjehom, vlasnici ove marke u istraživanju nisu završili među najbolje plasiranim skupinama.
| Foto: Mercedes-Benz Group AG
MANJE INTELIGENTNI VOZAČ: 11. AUDI – 98 bodova.
Od jedanaestog mjesta počinje donji dio ljestvice.
Vozači Audija ostvarili su prosječni rezultat od 98 bodova.
Riječ je i dalje o rezultatu unutar prosječnog raspona, zbog čega bi bilo pogrešno zaključiti da su vozači ove marke ispodprosječno inteligentni.
Rezultat samo pokazuje njihov položaj u odnosu na druge skupine sudionika ovog istraživanja.
| Foto: Audi
12. PEUGEOT i RENAULT – 96 bodova.
Vozači Peugeota i Renaulta dijele sljedeću poziciju.
Obje skupine ostvarile su prosječni rezultat od 96 bodova.
Francuski proizvođači automobila imaju velik broj kupaca diljem Europe, ali njihovi vlasnici u ovom istraživanju nisu se našli u gornjem dijelu ljestvice.
| Foto: Canva
13. LAND ROVER – 91 bod.
Vozači Land Rovera ostvarili su prosječni rezultat od 91 boda.
Time su završili pri samom dnu ljestvice.
Rezultat se ipak nalazi unutar raspona koji se na uobičajenim IQ ljestvicama smatra prosječnim.
| Foto: Land Rover
14. VAUXHALL – 90 bodova.
Pretposljednju skupinu prije samog dna ljestvice čine vozači Vauxhalla.
Njihov prosječni rezultat iznosio je 90 bodova.
Vauxhall je marka posebno zastupljena na britanskom tržištu, što je važno uzeti u obzir jer je istraživanje provedeno upravo među britanskim vozačima.
| Foto: 123RF
15. FIAT – 89 bodova.
Vozači Fiata ostvarili su prosječni rezultat od 89 bodova.
Prema objavljenoj ljestvici, time su se našli među skupinama s najnižim prosječnim rezultatima.
Fiat je jedna od najpoznatijih talijanskih automobilskih marki, posebno popularna među kupcima manjih gradskih automobila.
| Foto: Fiat
16. BMW I MINI COOPER – 87 bodova.
Na posljednjem mjestu završili su vozači BMW-a i Minija.
Obje skupine ostvarile su prosječni rezultat od 87 bodova.
Time su imali najniži prosječni rezultat među vlasnicima automobilskih marki uključenih u istraživanje.
Ipak, ni ovaj podatak ne znači da su vozači BMW-a i Minija manje inteligentni od drugih vozača.
Istraživanje je provedeno na uzorku od 2000 ljudi u Velikoj Britaniji, a brojni čimbenici mogu utjecati na rezultate IQ testova i izbor automobila.
Zbog toga cijelu ljestvicu treba promatrati prvenstveno kao zanimljivu usporedbu, a ne kao ozbiljan znanstveni dokaz o povezanosti inteligencije i automobila koji netko vozi.
| Foto: Canva